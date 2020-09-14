百度自今年四月開始於湖南長沙開放免費預約體驗，近日也陸續在河北滄州、北京市的亦莊、順義、海淀的商圈開放預約搭乘。

百度在去年的AI開發者大會宣布啟用旗下自駕計程車項目「Apollo Go」之後，從今年四月開始於湖南長沙開放免費預約體驗，其後也陸續在河北滄州、北京市的亦莊、順義、海淀的商圈開放預約搭乘。

百度預計在北京市內進行總計長達700公里路段進行測試，同時為了確保自駕車運作過程安全，車上仍會配置一名隨車人員，若是車輛行進過程中出現突發意外情況，能立即協助處理。目前乘客可透過百度地圖或Apollo官網進行預約搭乘服務，但不確定在北京測試項目是否比照長沙地區以免費形式提供體驗。

在此之前，百度標榜已經透過300輛Level 4等級的自駕車，在中國境內13個城市進行測試，並且累積超過200萬公里的自駕行駛距離。

搭載百度Apollo Go自駕系統的測試車輛是與中國一汽紅旗合作打造，目前已取得45張可載人測試自動駕駛許可執照，除了打造自駕計程車服務，百度更預計將Apollo Go自駕系統應用在無人駕駛小型巴士、自主停泊車輛，藉此擴展旗下自駕技術應用場景。

美國科技公司發展自駕車也是十分積極，Alphabet旗下已經獨立運作的自駕車公司Waymo，除了在亞利桑那州鳳凰城一帶進行測試，目前也已將測試地點擴展至舊金山等更多範圍，並且開放民眾透過app進行線上預約，基於安全考量同樣也配置一名隨車人員，同時也配合電腦模擬訓練方式，讓自駕車系統能不受外部影響持續累積上路運作經驗。

目前Waymo已經累積超過2000萬英哩 (約3200萬公里)的道路測試行駛距離，同時透模擬測試行駛道路距離更超過100億英哩 (約160億公里)，並且在美國境內超過25座城市進行道路測試。

資料來源：Robotics and Automation News、Waymo

責任編輯：錢玉紘