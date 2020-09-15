區塊鏈可以成為數位轉型的基礎，在萬物聯網的時代，其技術特性能夠讓企業在自己的服務基礎上，建構出新的數位價值，為過去自己熟悉的產業帶來變革。

區塊鏈可以作為除了金融應用外的基礎建設，這幾年下來可以說已經無庸置疑，不過由於現實世界的歷史包袱過多，這狀況會讓區塊鏈在真實世界的導入碰到許多阻礙。

筆者曾經用一些歷史案例的推演來解釋這一個現象，在現代出門開車用車已經是個不需要解釋的行為，我們試著回到一百多年前，在那個世界還是以馬車為主的時代，如何讓大家體會到汽車可能帶來的好處，尤其在汽車當時的造價和導入成本是高的，從歷史角度推演的好處是，你就是未來人，你早就知道答案，汽車成了現在交通的主流，但這一切是如何發生才是先行者，創新者所關注的。

區塊鏈的狀況就如同當時，透過其技術特性我們推演區塊鏈勢必會成為物聯網的一種基礎建設，這個預測筆者自己在2016年與夥伴一起看到，到了2020年已經有諸多國際研究機構的報告證實了這件事情。下一個挑戰就是，物聯網太大，具體的導入和應用又是什麼呢？

區塊鏈的導入與應用

筆者團隊因故在兩三年前針對區塊鏈產業做研究時，有注意到一件事情，就是為何有好幾個汽車品牌都有參與一些區塊鏈研究以及導入規劃，當時看到卻沒多加注意，直到2019年因為團隊方向的調整，我們再次針對汽車產業對於區塊鏈關注的現象做了一些研究和調查，進而發現到他們所關注的其實是基於汽車所帶來的各種mobility服務的可能性（MaaS），甚至是更大的關於智慧城市的議題，其中因為未來電動車所帶來的劇變而導致能源或者電網這類題目成了這些汽車業者所關注的領域。

但到底具體可以是什麼應用，或者說會用怎樣的方式呈現到真實世界呢？

2019年起我們陸續有了幾個跟我們一起探討相關可能性的潛在客戶，其中一個在中國的案例成了現在進行式。客戶A在中國針對低端的電瓶車提供充電服務，目前在中國這一類型的電動機車有超過三億台，每年約有10%的成長，當前樣貌都是透過微信支付或者支付寶來進行服務的取用及付費。

面臨的挑戰

對於服務業者來說，提供服務然後換取客戶手上的錢是最基本的價值，可是到了Internet時代，這樣的價值看起來是不夠的，所有的人都透過Google、Facebook、Amazon等等看到對於客戶的新想像，於是也開始思考起，除了過去的買受關係，跟使用者的關係可否更長久？我們的服務據點這麼多，是否可以產生更多價值？

上述的反思，其實套到許多產業都通，等於客戶開始思考自己在服務基礎上，可否建構出新的數位價值，也就是「數位轉型」。

但是，所有想到的可能性，若基於例如微信平台上來發想，那基本上使用者不是你的，是微信的，消費收錢可能是你的，但微信卻共享了你跟客戶服務後所帶來的資料價值，加上充電樁充電站的架設相當的燒資金，於是就找了我們探討起區塊鏈能帶來的可能性。

收斂一下目前這些傳統產業（抱歉，相較於Internet 過去的服務提供者也成了傳產）的幾個可能想要的價值改變：

而具體，客戶利用區塊鏈做了哪些事情以及帶來什麼價值？

透過區塊鏈建立的支付系統，可以設計出對使用者的彈性激勵方案。

透過區塊鏈建立其支付及代幣，將使用者從其他平台拔出成為自己的使用者。

因為使用者是自己完全可以接觸的，可以據此開始建立起更多可能的數位服務。

透過目前的區塊鏈基礎建設，進階設計第二層投資型代幣（STO）進而可以進行更彈性的市場籌資，更快搭建充電樁基礎建設，截至8月底已經有超過5千多組的充電樁在中國建立。

我們自己在與客戶的互動中，學到了許多，更意識到，這正是利用新科技（區塊鏈）來協助產業協助客戶做數位轉型的一種方式，並且還有更多的可能性，並且跟著客戶一起塑造一個在Smart Mobility的服務及好案例。當然對於筆者目前身為相關從業人員來說，因為承諾在區塊鏈這項技術上能夠對自己過去熟悉的產業做出變革及數位轉型，是更有意義的事情。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）