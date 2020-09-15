NVIDIA擬出資400億美元併購有「半導體的瑞士」之稱的ARM，這個舉動被共同創辦人直指是一場災難，黃仁勳會如何做來向市場證明他的決心跟承諾？

這兩天半導體產業的大事，非NVIDIA將以400億美元（約合1.2兆新台幣）的天價併購ARM（安謀）莫屬。針對此舉，ARM聯合創辦人赫爾曼豪瑟（Hermann Hauser）日前在接受外媒專訪的時候直接點名，這樣的併購案簡直是一場「災難（Disaster）」。

他表示，過去ARM跟客戶的長期交易就如同「半導體界的瑞士」，是一種極為中立的角色在與各公司進行授權，其中也包括現在併購案主角NVIDIA在市場上的競爭對手。因此赫爾曼豪瑟認為，英國政府對此併購案應該要設下3個條件：保證在英國的工作、保留ARM的開放業務模型以及對其客戶關係要屬於美國安全審查的例外情況等，以確保ARM的營運能繼續維持中立不變。

針對3疑問，黃仁勳親上火線解釋

就在14日下午，NVIDIA執行長黃仁勳與ARM執行長Simon Segars一同接受全球媒體的訪問，對於各界所關心的幾個面向，黃仁勳也親自出面解釋。

針對英國政府方，黃仁勳認為以目前他除了維持ARM在劍橋的總部外，也將會在此處設立人工智慧研究室等，創造當地在研發技術上的價值，這是盡他最大的努力釋出的誠意，不僅是希望能讓英國政府了解這是一個多麼重要的投資，也會持續確保與英國政府維持暢通的溝通，找出一個合理的解決方式。

他也不停強調，包括技術、總部跟相關工作都會繼續留在英國，這場併購案不會對ARM有帶來任何改變。

NVIDIA併購ARM一案，被外界質疑會令ARM不夠中立，對此黃仁勳表示，他會繼續維持ARM的獨立運作，也沒有要進軍手機市場，未來也會提供NVIDIA的技術擴大ARM的生態圈。 NVIDIA提供

面對中國政府這個因為中美科技戰所帶來的不確定角色，黃仁勳被問及是否有「Plan B」計畫的時候，他表示盡全力與各國政府溝通是這次併購案的「Plan A」，當然若真的因為某些原因被擋了下來，「Plan B」就是繼續做好目前的業務，雖然看起來積極、但仍沒有把話說死。

而對於外界最關心的ARM架構的客戶以及中立性，黃仁勳清楚的表示，目前NVIDIA不設計CPU、也不會參與手機市場，與ARM的併購來說兩者是互補的角色。他進一步解釋，正因為NVIDIA沒有CPU的指令集，因此他們也不會將IP授權給其他半導體公司，而他也會繼續致力於ARM在其開放許可的模式之下，又能維持中立的角色與客戶如蘋果、三星等做生意，甚至因為這筆交易，客戶除了能持續獲得ARM的技術外，NVIDIA也會貢獻自己的技術來強化現有的生態系。

NVIDIA的未來，中國政府的決定是關鍵

對於這門併購案，拓墣產業分析師姚嘉洋就認為，距離成功收購ARM預計要花上18個月的時間。若能成功收購，對美國而言就可以掌握x86與ARM兩大陣營的生態系統，將有助於其在CPU領域建立更重要的市場地位。

但問題在於，ARM收購案仍需經過英國、中國、歐盟等國政府的同意才能執行，姚嘉洋表示，眼下中國政府將可能成為此收購案的最大阻礙，以過去高通（Qualcomm）收購NXP一案為借鏡，最後因為中國政府不放行而告吹。

併購案仍須經過多國政府的審核，其中中國是一個令NVIDIA比較頭痛的角色，拓墣研究就指出，是否會採取有限度、有條件地同意條件，美國大選後可能會比較明朗。 shutterstock

而就目前的情況來看，中國政府若放行，有可能會加大美國對中國半導體發展箝制的力道，但若中國為了發展自己的半導體、往國產化路線邁進，是否會採用有條件的方式同意此併購案，姚嘉洋認為美國大選後可能會更明朗。台經院分析師劉佩真也指出，若中國同意此併購案後，將使ARM全面成為美國所屬公司，並接受美國政府的規範，屆時在中美科技戰中又獲得了更多籌碼，中國的決策顯得格外重要。

面對併購案還會有一些程序得走，黃仁勳也得要釋出「利多」來先滿足眼前的英國政府。

端牛肉，NVIDIA赴英國建超級電腦、實驗室

由於ARM是原屬英國的企業，因此除了維持根留劍橋外，黃仁勳表示也將擴大ARM在劍橋的運作規模，預計將打造世界級AI研究機構，用以援助在醫療、生命科學、自動駕駛車等領域的發展，同時NVIDIA也將打造一個搭載ARM CPU、自家GPU的先進AI超級電腦。

另外，也將提供人工智能的培訓，預計在劍橋開設協會（institute）提供給年輕學子或是在職者一個培養AI技能的場域；NVIDIA也看見了新創的機會，黃仁勳認為有許多AI的發展都來自於新創公司，因此將啟動「NVIDIA Inception」的加速器計畫，協助當地新創的發展。

一位不願具名的分析師再次強調，這次的併購案還有長達18個月的程序要走，NVIDIA面對各國政府的審查都仍須謹慎小心，在外界認為「中國」將會是此次併購的最大阻力前提下，如何端出牛肉安撫英國政府，是黃仁勳併購案的第一步。

責任編輯：錢玉紘