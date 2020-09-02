NVIDIA端出以Ampere 為架構的RTX 30 系列繪圖晶片，捨棄台積電的先進製程，轉以三星8奈米LPP製程，黃仁勳究竟為何這樣做？

「又是同一個廚房，」NVIDIA執行長黃仁勳在揭曉全新GeForce RTX 30系列GPU之前，先幽了自己一默。

NVIDIA執行長黃仁勳透過線上直播展示新品。 螢幕截圖

受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，這已經是黃仁勳今年第二次用預錄的方式向全球媒體跟玩家發表新產品。這次他從自家廚房的各個角落拿出RTX 3090、3080以及3070 GPU，向觀眾說明這次GeForce RTX30系列是採用Ampere（安培）架構的GPU，與上一代採用Turning（圖靈）架構的GPU相比，最高可提升2倍效能以及1.9倍能源效率的改善。

新品效能提升、價格更低，最大亮點是採用三星製程

黃仁勳也同步揭曉了新品的售價與上市時間，以這次系列中RTX 3080 GPU為例，價格是上一代RTX 2080的7折左右，但效能表現卻足足提升2倍，會有這樣的結果其實從這次採用的製程代工就能窺知一二：這次RTX 30系列採用的是三星的8奈米LPP（Low Power Plus）製程。

NVIDIA GeForce RTX 30系列 GPU 性能 售價與開賣日期 GeForce RTX 3070 搭配8GB的GDDR6記憶體，可為4K與1440p解析度的遊戲提供最佳的效能表現。較上一代RTX 2070速度快上60%、價格則為RTX 2080的一半。 499美元起（約合15,000新台幣）／預計10月開賣 GeForce RTX 3080 搭配19Gps的10GB高速GDDR6X記憶體，可為4K解析度遊戲持續提供60FPS的遊戲畫面。較上一代RTX 2080效能快上2倍。 699美元起（約合21,000新台幣）／9/17開賣 GeForce RTX 3090 系列中最高階產品，擁有24GB GDDR6X記憶體，可應付高難度的AI演算法，與TITAN RTX相比，效能最高可以快達50%，能提供玩家在頂級遊戲中以8K解析度享受60FPS的遊戲畫面。 1,499美元（約合45,000新台幣）／9/24開賣

三星8奈米LPP製程為三星10奈米製程的進階版，於2017年年底進入量產，比起已量產但良率表現不佳的三星7奈米，這是個技術相對成熟的製程，從三星過往揭露的資訊也可以發現，8奈米LPP製程相較與三星10奈米的面積與功耗都同時減少約10%。

一位不具名的半導體產業觀察家就表示，三星向來在「價格」上就比台積電更具優勢，一般而言約比台積電便宜2-3成，同時還有可以殺價的空間。這也說明了為什麼NVIDIA的新產品在性能表現能比過往進步、但價格卻能壓得更有競爭力。

競爭對手AMD靠台積電助攻，拉高市占率逐步進逼

另一個考量或許是競爭對手AMD。NVIDIA時至今日依舊是GPU市場的領頭羊，但AMD自有了台積電7奈米助攻後，產品在市場的表現也一直很亮眼。以全球GPU市場來看，據Business Quant統計，AMD自2019年第一季的市占率22.7%，一路提升到2020年第一季的30.81%，對NVIDIA也帶來不小威脅。

此次NVIDIA一共推出三款GeForce RTX 30 系列繪圖晶片。 NVIDIA提供

以AMD產品來說，目前跟NVIDIA新品RTX 30對打的是採用台積電7奈米的RDNA架構的RX 5700系列，最便宜為349美元（約合10,500新台幣），價格相對便宜。

而外界所矚目的是同樣採用台積電7奈米RDNA2架構、被稱為「Big Navi」的全新一代GPU，新品預計於年底前問世，也會是AMD首款導入光影追蹤技術的GPU。不過一向以性價比高搶市的AMD接下來會端出怎樣的規格跟價格，外界都還在等蘇媽的揭曉。

AMD對於GPU的規劃藍圖，預計跟RTX 30系列對打、以RDNA2為架構的產品，預計將於下半年問世。 螢幕截圖

雖然NVIDIA官方不願針對這次RTX 30系列採用三星製程做出回應，但也不難理解在GPU市場陸續被吞食的情況下，NVIDIA要以轉投三星懷抱，或許是在成本跟效能表現中找出平衡的策略考量。

持續強化玩家遊戲體驗，黃仁勳：「我們向未來跨出巨大的一步」

發表會中，黃仁勳也宣布了三種用於強化玩家、實況主以及電競職業選手跟創作者的全新技術，包括NVIDIA Reflex、NVIDIA Broadcast及NVIDIA Omniverse Machinima。

NVIDIA Reflex能協助玩家在遊戲過程中將延遲反應降到最低，藉此讓玩家以更高精準度玩遊戲，此技術已與《Apex英雄》、《決勝時刻：現代戰域》及《要塞英雄》等遊戲整合，最高可將延遲降低50%；NVIDIA Broadcast則可以讓直播主的家瞬間變成直播工作室，透過外掛程式不僅可以協助消除雜音，也能更換虛擬背景，甚至是可以開啟鏡頭追蹤，不管如何移動，主播都能出現在最恰當的位置。

至於NVIDIA Omniverse Machinima則是一個能透過提供路徑追蹤檢視器的工具，以及為實際精準度、模擬光線、物理現象等所設計的引擎，能協助創作者簡化遊戲創作的工作流程。

黃仁勳也宣布，《要塞英雄》將開始導入RTX即時光影追蹤。 NVIDIA提供

黃仁勳也宣布，NVIDIA向來自豪的RTX即時光影追蹤將開始支援《要塞英雄》，不僅如此，RTX即時光影追蹤也增加了反射、陰影、痊癒照明以及環境遮蔽等四個新功能，可提供玩家更沈浸式的遊戲體驗。

「今天NVIDIA Ampere GPU的推出，讓我們朝向未來跨出巨大的一步。20年後的我們再來回顧過去，將會發現遊戲的未來起始於此，」黃仁勳在發表會最後驕傲的說。

責任編輯：錢玉紘