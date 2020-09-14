Nvidia同意以400億美元收購Arm，這半導體產業史上最大的交易案，可能是Nvidia完成未竟的手機夢、加速資料中心投入的契機？

Nvidia宣佈同意以400億美元（約台幣1.15兆元）的價格，收購晶片設計公司Arm，超越2016年軟銀買下Arm時的320億美元，締造半導體史上最大的交易紀錄。Nvidia在資料中心及智慧型手機領域的發展可望受惠於這筆交易，為當前半導體產業的局勢帶來新的變革。

Nvidia計畫將以215億美元的股票以及120億美元的現金從軟銀手中收購Arm，且向Arm員工提供15億美元的股票。依照官方聲明，倘若Arm達到特定的業績目標，則會再給予軟銀最多50億美元的現金或股票，但整體而言軟銀持有的Nvidia股份仍少於10%。

對於軟銀而言，交易價格比當初收購時要高出約80億美元，但實際獲利可能遠比帳面的價差要少。這些年來軟銀曾給予Arm不少支持，在人才、技術、研發都有大量投資，然而收購至今Arm依舊仍在虧損當中。

在軟銀8月公佈的4月至6月財報中，Arm營收為492億日圓，較去年同期成長約7%，但虧損也從112億日圓擴大至133億日圓，未能達成軟銀營利的期待。Nvdia收購Arm的消息公佈後，軟銀股價相較上週五收盤飆漲近10%。

不計盈虧買下Arm，Nvidia寄望藉此發力資料中心業務

儘管虧損連連，Arm卻是半導體產業史上，接連兩件最大收購案的核心。Arm在半導體產業上的關鍵地位，才是Nvidia收購著重的焦點。接受《富比士》採訪時，Nvidia執行長黃仁勳指出，透過Arm的龐大網路提供Nvidia技術，是他們的第一要務。

黃仁勳表示，Arm是間非常有影響力的企業，與科技領域史上的所有企業都不一樣，「我們會將Nvidia領先業界的AI運算技術，與Arm廣闊的生態系相結合。」

黃仁勳希望能透過Arm龐大的網路，讓Nvidia技術深入手機、平板、汽車等各個載體之中。 螢幕截圖

Arm是當今行動晶片的龍頭霸主，在手機處理器上擁有高達95%的市占率，蘋果、三星、高通、華為等企業均採用Arm架構晶片或技術授權。前陣子蘋果才宣佈Mac將改用自研Arm架構晶片，結束過去15年來與Intel的合作。

蘋果前陣子在開發者大會上宣佈，Mac將改用自研Arm架構處理器，結束過去15年與Intel的合作。 Unsplash

且Arm架構處理器由於高效、低耗能的優點，也在近年逐漸滲入資料中心市場。從雲端巨頭AWS、老牌晶片廠Marvell到伺服器晶片新創Ampere Computing，都在過去一年內相繼發表為資料中心打造的Arm架構處理器。

而Arm涉入或獨霸的這些領域，也都是Nvidia當前著眼，或過去未能成功拓展的市場。Nvidia曾試圖進軍智慧型手機晶片市場，然而最終在2016年關閉Icera部門後淡出；資料中心則是目前的發展重心，上一季財報中，資料中心業務營收更首度超越遊戲，成為主要的營收來源。

黃仁勳也表示，未來他們將優先投資Arm的資料中心業務，加快Arm架構處理器的發展步調。伺服器市場近年一直被Intel所把持，去年底時仍擁有約95%的市占率。

《紐約時報》指出，黃仁勳曾在上一次的財報會議中表示，「現在的運算單元是一座資料中心。」Nvidia作為一間運算公司，也必須成為資料中心等級的企業。

同時他也透露，希望藉由收購Arm，Nvidia的GPU、NPU（網路處理器）能加速進到手機、平板、電視、汽車之中。

除了加速投入Arm資料中心業務以外，Nvidia還承諾會保留Arm目前位於英國的總部，並在那裡建立新的AI研究機構，提供機器人技術與自動化實驗的場所。

投資嚴重虧損，軟銀出售Arm急兌現

2016年，軟銀執行長孫正義曾說，Arm將為物聯網技術帶來典範轉移，「這是過去10年裡，我一直非常欣賞的公司，希望它能夠加入軟銀。」

然而過去一年來，軟銀遭遇史上最大的危機，先是WeWork的上市計畫滑鐵盧，不僅投資大幅縮水，還拿出逾百億美元搶救這隻瀕臨破產的獨角獸。緊接著，今年爆發的新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）讓軟銀陷入更深的泥沼之中。

為了回穩股價及投資者信心，軟銀這半年來大舉回購股票，並拋售資產增加現金，在出售約65%的T Mobile持股之後，連年虧損的Arm也成為軟銀兌現的目標，並在上次財報會議透露出售或IPO的打算。

在願景基金一期價值嚴重縮水、二期基金投資者興致缺缺的此刻，籌集現金已成為軟銀的當務之急。

承諾維持Arm中立性，黃仁勳：我們沒有理由趕客

不過，由於Arm的客戶幾乎遍布整個科技產業，包括蘋果、高通、亞馬遜等大廠都嚴重仰賴其架構，這次收購是否會牽一髮而動全身，影響整個科技產業也成為眾所矚目的焦點。

也因為Nvidia與Arm的聯姻牽扯範圍如此之大，預估需要經過政府18個月的審核才能完成收購，並且需要受到美國、中國、歐盟、英國的核准。

黃仁勳表示，他很喜歡Arm的商業模式，且才重金買下這間公司，沒有任何理由做出可能趕跑客戶的事。 James Huang 攝影

雖然Nvidia與Arm在業務上沒有直接競爭，這次收購可能較無壟斷嫌疑，但業界憂心當半導體領域上游的關鍵企業受到把持，可能會給予Nvidia不公平的競爭優勢，進而引發企業間的衝突。

但黃仁勳掛保證，至少短期內他們會維持Arm的中立性，聲稱很喜歡Arm的商業模式，並希望能進一步擴大客戶範疇。對於蘋果等客戶可能因此流失的擔憂，他強調Nvidia才重金買下Arm，沒有任何理由趕跑客戶。

資料來源：Bloomberg、New York Times、Forbes

責任編輯：錢玉紘