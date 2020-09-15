YouTube週一（14日）宣布將率先在印度測試Shorts功能，並在未來數月內進一步將服務擴展至更多國家。

短影音正夯，Google母公司Alphabet（GOOGL-US）旗下YouTube即將推出類似TikTok的平台「Shorts」，和TikTok在短影音市場一較高下。YouTube週一（14日）宣布將率先在印度測試Shorts功能，並在未來數月內進一步將服務擴展至更多國家。

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TikTok風靡全球，儘管遭美國政府下達禁令，但仍深受美國年輕人愛戴，Facebook旗下Instagram已推出Reels，如今YouTube也想分一杯羹。

Shorts功能和TikTok類似，皆能讓用戶錄製15秒影片、替影片增添特殊濾鏡，並從音樂庫中挑選配樂上傳至社群平台。

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根據TechCrunch報導，用戶可從10萬首歌曲中挑選影片音樂，YouTube也正和唱片品牌、音樂討論進一步合作。Shorts功能將先於Android作業系統上線，未來進一步擴展到iOS系統。

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消息發布同時，甲骨文也於14日證實和字節跳動達成TikTok收購協議。

字節跳動拒絕微軟（MSFT-US）的「歐美業務買斷」提案，贏得TikTok美國經營權，而路透社報導，字節跳動將會把甲骨文視為TikTok在美國的「技術合作夥伴」。

值得注意的是，YouTube搶攻印度短影音市場之際，印度已於7月宣布全國禁用TikTok，而中印緊張局勢自此不斷升級。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：鉅亨網