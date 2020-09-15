甲骨文證實以「可靠的技術合作夥伴」與字節跳動合作TikTok美國業務，這樁協議是收購還是合作，有待美國政府審核並在本週日前宣布才能揭曉。

在TikTok母公司字節跳動拒絕微軟的收購後，在不到一天的時間內，僅剩的競購者甲骨文就證實與字節跳動達成收購TikTok美國業務的協議，但此收購案仍待美國政府做最後的核准。甲骨文以「可靠的技術合作夥伴」的角色，在上週末正式向美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）針對TikTok美國業務提交相關協議。

姆努欽表示接下來幾天將會與甲骨文的技術團隊溝通，預期在9月20日的截止日期前公布是否同意甲骨文的併購，同時在11月12日前完成TikTok的業務分割。姆努欽表示，美國政府的立場就是要確保程式碼、美國用戶的資料、手機的資料都是安全的。TikTok則表示，已向美國財政部提交一份「相信可解決政府安全疑慮的提案，讓我們可持續為超過1億美國用戶提供服務」。

甲骨文與字節跳動「深度合作」，能化解危機？

據悉字節跳動和甲骨文雙方能達成協議，主要是字節跳動透過導入甲骨文的雲端服務，透過與美國公司「深度合作」的方式，不僅解決美國政府對TikTok的安全疑慮，也不踩中國政府對於技術出口規範的線；對甲骨文來說，此協議不僅能有效提升甲骨文雲端業務的收入，也能將甲骨文這個老牌科技企業帶入年輕人的視野。

根據《華爾街日報》報導，甲骨文在聲明中強調是TikTok「可靠的技術合作夥伴」，可預期此協議並非將TikTok美國業務直接出售，知情人士則表示，這樁交易更像是一樁合作而非資產交易。雖然目前仍不確定交易內容，但可確定甲骨文之後將負責TikTok美國用戶資料及廣告分發系統的管理工作。

從另一個角度來看，微軟和甲骨文競購TikTok美國業務，其實也是公有雲服務的市佔率之爭。星座研究公司（Constellation Research）的分析師霍爾格·穆勒（Holger Mueller）表示，TikTok導入甲骨文雲端服務後，其使用率可提高10%，若是使用微軟的雲端服務則為提升2％至5％。

而就職TikTok約三個月的前執行長凱文·梅耶（Kevin Mayer），在離職時表示是加入TikTok時是跨國公司執行長的角色，但以美國政府要求字節跳動分拆美國業務來看已與期待不同，因此選擇離開TikTok。不過，從目前的協議來看，與甲骨文合作後的TikTok不需出售美國業務了，梅耶的離職的原因也不復存在。

資料來源：CNBC、CNBC-2、Tech Crunch、CNN Business

責任編輯：錢玉紘