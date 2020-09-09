自從第四台剪線後，我發現自己愈來愈喜歡追蹤粉絲專頁、YouTuber、Podcaster等自媒體創作者，愈來愈少關注傳統媒體，自媒體何以讓人欲罷不能？

翻開YouTube播放紀錄，在過去10天裡，我總共收看了《老高與小茉Mr & Mrs Gao》頻道49部影片，從古文明、大洪水與巨石建築之謎、外星人是否存在、到各種懸而未決的犯罪案件。連續10天、每天1.5個小時沉浸在YouTuber「老高與小茉」解說各種神秘難解的現象，連花錢訂購的Netflix都被他們比下去，等回過神來已經是交稿期限，不禁讓我認真研究：如此讓人沉迷的自媒體，到底做了哪些厲害的事情？

以下內容是一個普通閱聽者基於興趣與好奇的歸納整理，包含YouTube與Podcast話題，並與傳統媒體做一點比較。雖然會引用數據，但不是媒體產業整體角度的客觀分析，更像一個沉迷者的行為剖析，一定有偏見與盲點。但如果能讓漫遊網海的大家產生一點共鳴，就太好了。

從外星人登上暢銷書排行榜談起

我是從今年上半年書市銷售，體會到「老高與小茉」的影響力：1月出版的《海奧華預言》直到5月底被YouTuber「曉涵哥」和「老高與小茉」做成節目後，才瞬間登上書店銷售排行榜第一，單周銷售超過新書出版當月100倍，還成為上半年度Top 20的暢銷書！

給沒聽過這本書的人「前情提要」一下，此書原文版在1993年出版，作者是法裔澳洲人，講的是他被外星人帶到名為「海奧華（Thiaoouba）」的星球，了解宇宙中有更高級的生命體存在，被傳授了星際戰爭與人類起源的故事，靈魂輪迴與提升靈性成為高級生命體的方法……乍看之下就是很「唬爛」的內容，有如電視節目《關鍵時刻》內子宮談到外太空的書籍，中文版發行後不久即成為暢銷書，不得不讓我們承認自媒體的力量。

老實說，我在2年前曾看過老高的影片，當時只覺得「這什麼怪力亂神，大家也信？」鄙夷了一陣；但現在，我才後悔被知識的高傲蒙蔽了雙眼，暢銷熱潮出現必有原因，沒人會拿自己的錢包和時間開玩笑。

直到自己也沉迷老高與小茉一陣子，感受到他們的魅力和知識正確與否無關，是基於「用影片把故事說得好精采」，也發現這是所有自媒體吸引人的共通點，YouTuber善用影像說故事；Podcaster抓住用聲音傳遞訊息的特色；只要部落客的文字精采，今天依然深深吸引我追隨。

老高與小茉的YouTube影片在文字與聲音解釋不清時，總是會有適當的圖卡、動畫、示意圖來讓閱聽者理解。 YouTube

故事怎麼說，才能帶人快速進入話題？

「老高與小茉」到底好看在哪裡，很多人討論，有人說他們角色設定好，老高口沫橫飛講故事，小茉天然呆問一些狀況外的問題；有人說他們會挑題材，外星人、古文明、神祕事件都是吸引人的話題。

在我從沉迷之中醒過來，終於可以理性看待之後，才驚覺他們說故事的能力強大到不行，製作內容、傳遞資訊與抓住注意力的技術都非常精湛。

從製作內容看，老高只要一開始講故事，當閱聽者可能出現理解障礙，小茉就會代表「完全狀況外的一般人」適時提問，讓老高詳細說明（比如海奧華星球的外星人為什麼要帶這個澳洲園丁上太空船，不是帶其他人呢？）到任何人都能理解；也就是說，無論主題多麼荒誕，他們說故事的技巧讓所有人都能無障礙地進入狀況。

從傳遞資訊看，他們也發揮「影片」這個媒介的威力，當文字與聲音解釋不清時，總是會有適當的圖卡、動畫、示意圖來讓閱聽者理解（例如故事發生地點、犯罪現場示意圖、古文明遺跡的照片等等），這是其他媒介做不到的事情，也是我的雙眼無法離開螢幕的原因。

老高與其妻子小茉於2018年開設《老高與小茉Mr & Mrs Gao》YouTube頻道，講述奇聞軼事內容趣味，短時間內突破百萬訂閱。 YouTube截圖

從注意力的技術看，當他們的敘事達到一定程度疲勞，故事聽來有點累時，總會發生一些笑點或意外，重新抓回我的注意力（比如他們的小狗來鬧場、嘴巴吃螺絲的重播、「5歲能抬頭」的搞笑哏等等），有如搞笑藝人般非常厲害的技巧，不知道是老高與小茉默契太好，還是透過劇本設定和後製達成的，但一定經過長久的練習。

過去從事雜誌編輯工作時，總編輯始終提醒：寫文章必須減低讀者的閱讀障礙，要把專有名詞解釋到一般人也能聽懂；要善用圖文整合，讓讀者進入場景、理解內容；最好還有一點幽默感，或是用大小標題來持續抓住讀者的注意力。

老高與小茉不但用影片完全做到，還超過文字與圖像能達成的效果（就算他們改用文字創作肯定也很厲害），難怪能成為火熱的自媒體。

善用媒體傳播特性去說故事，是所有讓我沉迷的自媒體都能做到的一點。

知識與娛樂，從雙耳流進腦門

台灣Podcast產業在2020上半年迎來爆發潮，除了亮眼的創作者的聽眾急速成長，更有許多跨平台、素人投入創作，爭相追逐著聽覺經濟的商機。 Spotify截圖

如果2018是YouTuber崛起元年（這年台灣破十萬、破百萬訂閱的YouTuber人數成長一倍），那麼今年就是Podcaster元年，目前台灣大約有2,000個本土節目，預計到年底達到3,000個，而上半年排名前10％的節目收聽量增加了5倍。

Podcast之所以流行，一般說法是：它填補人們視覺之外的專注力缺口。手機或電腦螢幕只要在連線狀態下，總是有回不完的信、即時通訊與提醒事項的干擾，線上影片總是被置入廣告打斷，當視覺疲勞，聽覺就成為可以沉浸的世界。

聲音與視覺的吸收方式不同，閱讀文字或觀看影片都需要「主動」閱讀，但聽覺能夠「被動」流入腦門。也因此，Podcast可以做其他事的同時聽，舟車勞頓、吃飯、走路逛街、打掃或運動，甚至只把聲音當做一種陪伴，不太認真聽也沒問題。

在演算法統治下，影片為了廣為傳播變得愈來愈短、節奏愈來愈快，Podcast反而可以用節奏相對緩慢且更長的時間來說一件事，此外，它也是在離線狀態也能輕鬆享受的內容，總覺得需要付出的注意力比看影片輕鬆一點。

根據英國路透新聞學研究機構（Reuters Institute Digital News Report）調查，Podcast聽眾的兩大動機是「學習」和「娛樂」，年輕聽眾喜歡娛樂的比例高，隨著年齡漸長慢慢增加學習知識的動機。

仔細想想，我還沒有「打開Podcast只專心聽，不同時做其他事」的經驗，最常吃飯時一邊收聽，直到吃飽散步消化，剛好聽完一個節目……比起一手拿筷子、一手滑臉書輕鬆多了，而且不會吃到一半才發現注意力都在回訊息，好悲傷。

自媒體創作的圈粉3大關鍵

自從5年前第四台剪線後，我發現自己愈來愈喜歡追蹤粉絲專頁、YouTuber、Podcaster等自媒體創作者，愈來愈少關注新聞台、報章雜誌等傳統媒體，當然個人經驗不能推導到所有人，但仔細思考前者讓我沉迷的關鍵，整理出3點：

關鍵1.風格鮮明

拿老高與小茉來說，吸引我的並非內容是否科學、符合邏輯，而是他們投入在各種神祕事件的傻勁，就算是「偽科學」也讓我看得很愉快。說故事頻道的風格，和內容的正確性、合理性似乎沒有太大的關聯，與其計較對不對、該不該，是否討閱聽眾喜歡才是重點。

這又引起下一步思考，如果繼續被各種鮮明個性的自媒體吸引，那麼傳統媒體講究的理性陳述、客觀報導、資訊正確與態度中立，是否不再重要？放棄了這些價值，社會是否損失了什麼？

關鍵2.持續創作

傳統媒體在一個品牌下，由許多記者、編輯等新聞工作者產生內容，不會有一天沒有報紙、停播新聞、周刊雜誌跳過一個禮拜。但只有一個人或小團隊的自媒體，要持續產出內容並到達「質與量」的平衡相當困難。

對於閱聽者而言，在茫茫網海中找到一個喜歡的自媒體很不簡單；自媒體的內容時常是經由他人分享觸碰到閱聽者，或是閱聽者主動搜尋關鍵字時找到關聯內容，有興趣才會把過去的作品一次掃完（像是10天看了49部影片之類）。若要持續生產內容到能產生長尾效應，果然不簡單。

關鍵3.共同興趣（小眾也無妨）

我喜歡獨立音樂製作人楊威宇的Podcast《另一個維度The New Dimension》，因為聽他講音樂產業工作的種種，彷彿打開另一扇窗，讓我看見以前不知道的世界。我也喜歡聽出版人顏擇雅談書籍與時事、科普推廣者王道還講科技新知、台中科博館館長孫維新講天文、政治學者李永峰講日本政壇；多年前曾經很喜歡一個Podcast節目《六年級的音樂盒》，儘管停止更新很久了，它讓我重溫年輕時的流行金曲。

後來體會到，不論多麼小眾的興趣，總能引起一群人的共鳴，只是困難的地方在於「如何找到這些同好？」演算法真的能公平對待使用者們的熱愛嗎？或者我終究會被擋在品牌資本與廣告營利的門檻之外？

責任編輯：張庭銉