有「地表最強蘋果分析師」稱號的郭明錤預測，本次發表會上很可能見不到iPhone 12，但新款Apple Watch及iPad Air即將登場。

蘋果秋季發表會即將在台灣時間9月16日凌晨一點登場，儘管許多果粉都引頸期盼iPhone 12的亮相，有「地表最強蘋果分析師」稱號的郭明錤卻預測，這次發表會上很可能見不到新一代iPhone。

郭明錤認為，目前iPhone 12的產量遠遠不足，因此不會於這次發表會中公佈。以往蘋果發布新產品後，便會在短時間內正式上架，但iPhone 12當前的產量恐怕不容許這麼做。

受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）影響，iPhone 12的研發過程波折不斷，先是中國疫情爆發封鎖，而後美國也因病毒肆虐緊閉國門，令研發人員難以往返兩地修改產品。

雖然這次發表會的時間，與往年安排新差無幾（2019年是9月10日），但iPhone生產排程卻大大落後。9月上旬時，《日經亞洲評論》曾披露，蘋果預計在9月中旬開始生產iPhone 12，並於9月底、10月初邁入量產，但往年是8月初就已經進入量產流程，足足慢了1個月以上。

且按照《日經》引述的消息來源估計，由於時程延宕，蘋果很可能無法達成今年的生產目標。蘋果已下單5,000萬支iPhone 12的零組件，不過實際產量可能落在7,300萬左右，剩餘部份必須延後至2021年處理。

沒有iPhone 12的發表會，郭明錤估新Apple Watch、iPad Air將登場

那沒有了iPhone 12，這次發表會還有什麼看頭？郭明錤預估，Apple Watch及iPad會是這場發表的重頭戲。

蘋果上週公佈發表會時間時，也一併揭露帶有「時光飛逝（Time Flies）」字樣的漸層藍主題，因此外界猜測Apple Watch可能是發表會主軸。郭明錤也預期他們將會端出Apple Watch 6，並附有血氧感測的新功能。

郭明錤預估，蘋果將在這次發表會上，揭露附有血氧感測功能的新款Apple Watch。 shutterstock

Apple Watch是當前智慧手錶市場的領導者，根據調查機構Strategy Analytics的報告，2020年第一季時，Apple Watch擁有55%的市占率。且作為蘋果生態系的一環，Apple Watch必須與iPhone搭配使用，也助於留存使用者。

且在疫情導致民眾外出受限、避免造訪健身房的此刻，健身App也格外受到消費者仰賴。Apple Watch是蘋果打入健身市場的重要管道，現在發布新一代智慧手錶也是合適時機。

前陣子《彭博社》也揭露，蘋果正祕密規劃著一項新的影音健身課程訂閱服務，Apple Watch的銷售有機會從中受益，或者扮演推動新服務的角色。

除了Apple Watch之外，郭明錤還預估將有新的iPads Air登場，且電源鍵將搭載Touch ID功能，並聲稱從2021年開始，將有更多iPad產品配備Touch ID。

估10月還有一場發表會，屆時iPhone 12將亮相

由於趕不上這次發表會，蘋果可能會在10月安排另一場發表會，作為揭開iPhone 12神秘面紗的舞台。

iPhone 12的電池容量可能比iPhone 11更小，再加上耗電的5G網路，因此不會搭載120Hz刷新率以免影響用戶使用體驗。 ALDECAstock via shutterstock

郭明錤指出，今年登場的iPhone將有4種型號，且每種型號都有兩個版本，一個僅支援低於6GHz頻段的5G網路，另一個則支援高頻段的毫米波5G網路。

不過因為電池壽命問題，iPhone 12很可能不會配備120Hz的刷新率，2021年的款式才會搭載。iPhone 12的電池容量比iPhone 11更小，倘若將120Hz刷新率與更耗電的5G網路同時集合在一支手機上，會嚴重影響用戶體驗。

另外，郭明錤透露的iPhone量產時間與《日經》先前披露相仿，預計10月初開始進行，預計6GHz版本會先於毫米波版本邁入量產。

資料來源：Reuter、9to5mac、CNBC

責任編輯：錢玉紘