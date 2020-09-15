疫情間逆勢加碼、瞄準國旅，雄獅宣布，旗下的雄獅通運將添購新巴士、招募50名駕駛。

雄獅於今（15）宣布，為了深化國民旅遊的交通工具佈局，將加大投資旗下自有的通運巴士公司「雄獅通運」，目前雄獅通運擁有60部大巴士，將以100部為目標，並預計增聘50名駕駛，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上。

雄獅董事長王文傑表示，考量到未來三年國旅需求持續提升，雄獅將提前布局，且在疫情過後，交通工具也能用來迎接海外入境的旅客，「雄獅通運是雄獅的移動名片。」

擴大招募50名駕駛，薪資上看7萬元以上

在國境持續封鎖時，雄獅也只能全心投入國旅，雄獅的品牌策略總經理游國珍表示，疫情以來已調整內部人員配置，投入5倍人力進入國旅市場，並把台灣分成北、中、南、東、離島，配置32名高階主管去當地駐點。

雄獅宣布旗下雄獅通運將添購新車輛，並招募50位駕駛。 雄獅

雄獅在2010年下半年向交通部公路總局提出執照申請後，雄獅通運正式於2011年10月對外營業，成立之初共斥資3億元添購了35輛大巴及中巴。雄獅通運與雄獅旅遊合作密切，全力支持雄獅旅遊到各個目的地發展國內旅遊，且也因隸屬於同一集團，能夠延續集團旅遊行程的一致性的服務品質。

雄獅通運目前擁有60部巴士，2020年也預計引進全新Benz、Volvo歐系車隊，第一階段的目標是達到100部巴士，未來也不排除再擴大車輛數。同時雄獅也宣布招募50位專業大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上，徵才活動也正式於今日開跑。

雄獅打造自家車隊，鳳凰靠投資壓成本

面對國內旅遊市場的運輸需求，雄獅選擇增加自有車隊的巴士數，而搭上今年的離島旅遊熱潮，雄獅也運了8台巴士到澎湖服務。

對比喜歡「自己來」的雄獅，其他旅行社有不同的看法。

國內第一家上櫃、上市的鳳凰旅行社在2010年為了爭取、強化陸客來台的競爭力，透過旗下的雍利企業股份有限公司投資遊覽車公司貴賓通運。但隨著陸客來台限制到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的邊境管制，陸客從減少到完全消失，鳳凰也決定暫時不增加自有的車輛數。

鳳凰總經理卞傑民表示，這些年來部分車輛年限已至，慢慢退役，現在僅有約5部巴士，「國旅期間，如果出團需要巴士、遊覽車，我們會與當地的旅行社業者合作。」

自有車隊的好處是調動靈活，也較好管控品質，但相對成本也比較高，也有可能壓縮到其他旅行社業者、運輸業者的生存空間；而與當地業者合作，最大的好處就是降低營運車隊的成本。

旅行社們各有各的考量，但從兩家旅行社的年報也可以看出營運的狀況，雄獅通運截至2019年的營收為2.17億元，稅後虧損131.8萬元；鳳凰的貴賓通運營收則為666萬元，利潤為36萬元。

責任編輯：錢玉紘