內容之外，媒體還能做些什麼來拓展服務？關鍵評論網宣布與日本票券公司合作，未來將跨足活動票券與線上售票直播。

The News Lens關鍵評論網媒體集團（以下簡稱為關鍵評論網）宣布與日本票券公司ZAIKO合作，推出新的活動票券平台「Taketla拿票趣」，提供實體票券與線上直播票券服務。

Taketla取自台語「拿去啦」的發音，同時也有Take it／Ticket的諧音，雙方將整合關鍵評論網的媒體資源與社群能力，以及ZAIKO在日本的技術與行銷能力，讓活動舉辦者能輕易讓活動跨國銷售與整合線上與線下，創造更多可能性。

台灣、日本活動可突破實體限制，進行跨國交流

Taketla的特點，是將票券儲存於雲端，活動參與者不再需要下載App翻找票券。只要登入網站，即可取票；而主辦單位也只需要在使用者的行動裝置上滑動，即完成驗票程序，操作簡單讓主辦單位可以快速完成驗票入場程序。

主辦單位也不需要特別在現場設置售票亭，消費者僅需在活動登入購票，即可立刻入場。讓活動主辦單位省去現金交易問題。

同時Taketla還提供線上直播票券服務。只要主辦單位在活動現場設置直播設備，即可透過Taketla的直播票券服務，讓消費者能付費在線上觀賞直播，真正達到活動無國界，跨越實體場地的限制。

ZAIKO在2020上半年，已經在日本滿足許多表演團體活動舉辦需求，關鍵評論網也特別在此時將這樣的服務引進台灣，滿足台灣大量音樂戲劇演出、論壇以及研討會需求，提供活動主辦單位一個完整的解決方案。

也因為與日本企業合作，Taketla能夠讓日本與台灣兩地舉辦的活動，透過實體票券與線上直播票券的方式，跨越國界與旅遊禁令，讓全球的觀眾能一起參與。在台灣，也能觀賞到日本精彩的演出；而對台灣的活動舉辦單位，可以一鍵設定好跨國的聯盟行銷費用，讓日本的票券聯盟夥伴一齊拓展新的消費者。

每月有1,700萬用戶，靠Taketla完整分析觀眾輪廓

關鍵評論網也將透過整合集團旗下的媒體品牌資源，包含關鍵評論網、INSIDE、運動視界、癮科技、電影神搜、every little d，來協助活動舉辦單位宣傳活動，每月超過1,700萬的用戶。

在Taketla也能看到完整的分析，從掌握觀眾、票券銷售、行銷廣告規劃，到活動結束後的人群分析，讓主辦單位能更專注在舉辦活動，而不需在行銷與會員整合上投注太多心力。

ZAIKO執行長暨共同創辦人Malek Nasser表示：「很期待這次跨國聯手能為消費者帶來線上線下交互體驗的全新體驗，並為雙方公司帶來成功的一年。」

而關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉表示：「跟ZAIKO合作，讓關鍵評論網除了能提供內容之外，還能提供其他數據與資訊相關的數位服務，象徵了集團很重要的下一步，未來也期待提供讀者更多元的線上服務。」

目前在平台上面已有關鍵評論網定期舉辦的Podcast Club聚會、TEDxDongWuU年度大會「折射」等。

責任編輯：錢玉紘