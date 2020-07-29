關鍵評論網在2018年完成近1億元的C輪募資後，又在今年傳出了好消息，獲得了Palm Drive Capital領投的2.4億元的D輪募資。

TNL媒體集團（前稱關鍵評論網）於今（29）宣布獲得800萬美元（約為2.4億元台幣）的D輪募資，領投者為來自紐約的創投Palm Drive Capital。本輪資金將用於創建內容、設立數據優化引擎和擴張國際業務。

TNL媒體集團在2013年的天使輪以及2015年的A輪募資並沒有對外揭露募資金額，接續在2017年完成200萬美元的B輪、2018年完成300萬美元的C輪，至今完成800萬美元的D輪，累計募資金額突破1,300萬元（約為3.9億元台幣）。

TNL媒體集團旗下目前共有6大品牌

在2019年併購《癮科技Cool3C》以及伴隨著投資艾迪英特獲得的《電影神搜》後，TNL媒體集團旗下現在共有6大品牌。 關鍵評論網

成立於2013年的TNL媒體集團，在台北與香港皆有辦公室，以中英文報導台灣、香港和東南亞的新聞，旗下包含有《關鍵評論網》，以及陸續收購或自行成立的多家品牌：科技媒體《Inside》、體育媒體《運動視界》、時尚媒體《every little d》、電子產品《癮科技Cool3C》以及娛樂媒體《電影神搜》。

其中最新加入的品牌《電影神搜》則是今年3月，TNL媒體集團宣布策略投資行動廣告技術公司「艾迪英特」並成為其最大的股東，原先艾迪英特旗下的品牌。而投資艾迪英特也為TNL媒體集團帶來行動廣告技術與數據分析的能力。

TNL媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「我們很高興歡迎Palm Drive加入TNL媒體集團，也會善用Palm Drive廣泛的人脈和豐富的經驗引領集團邁入新的成長階段，包括提高讀者人數、擴張國際業務和提升技術研發能力。我們也希望雙方攜手合作，為國際中文市場創造最大的新聞報導、科技服務和數據分析平台。」

Palm Drive執行合夥人Nick Hsu則說：「台灣網路廣告支出已突破10億美元，預計到了2021年，廣告投放費用會增至16.5億美元。我們關注TNL媒體集團多年，也看見龐大潛能，讓我們有機會使用數據來推動媒體行業增長、資源整合和國際擴張。」

Palm Drive Capital預計投資3億元以上於台灣

Palm Drive Capital的總部位於紐約，主要投資電商與企業軟體領域，過往曾參與投資被沃爾瑪以33億美元收購的電商Jet.com、醫療保險獨角獸Clover Health等，一共參與了9隻獨角獸的募資。

Palm Drive Capital共同創辦人兼執行合夥人陳希孟。 蔡仁譯攝

而今年年中，Palm Drive Capital共同創辦人兼執行合夥人陳希孟在接受《數位時代》訪問時就提到：「台灣硬體是世界級的，但是軟體好像還沒有跟上，但絕對是有機會的，所以我們才會也挪一部分資金投資台灣。」PDC將會挪出1-2,000萬美元（約為台幣3-6億元）用於投資台灣新創。

除了第一起揭露的投資案為TNL媒體集團之外，據了解Palm Drive Capital也已經與國發基金合作投資。在未來，可以期待Palm Drive Capital公佈更多關於投資台灣的動態。

責任編輯：蕭閔云