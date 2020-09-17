今天的阿里巴巴雲棲大會，由於受到疫情影響，首次以線上方式展開。在第一天主論壇上，發布的兩項新產品，也是因應後疫情時代而生。

阿里巴巴在今天（17）舉辦第十一屆雲棲大會，此次大會主題爲「數智未來，全速重構」，並首次全面以虛擬會議方式舉行，包括過百場虛擬論壇，涵蓋雲端運算、物聯網、機器學習和工業人工智慧方案等議題。

在主論壇上，阿里巴巴集團旗下阿里雲發佈了一系列創新產品，聚焦在協助大眾擁抱數位化生活，同時協助不同的產業客戶加速數位轉型。其中，阿里雲的首部雲電腦（Cloud Computer）「無影」，以及自動物流機器人「小蠻驢」成為論壇上的兩大亮點。

因應居家辦公新常態！新產品雲電腦誕生

「無影」的機身約60克，重量和一顆雞蛋相同，這樣一個手掌大小的設備，透過強大的後端雲技術，可以提供高性能運算能力。用戶只需把無影連接至一般電腦螢幕，便能夠隨時隨地使用阿里雲海量的雲運算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，「我們希望雲電腦能夠協助大衆隨時使用強勁的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作。」

阿里雲推出首部手掌大小的雲電腦 「無影」。 阿里巴巴

「隨著居家辦公成爲疫中和疫後的新常態，我們相信阿里雲的創新能夠協助客戶以低成本且安全的方式，隨時隨地享受雲端運算帶來的好處。」例如影片剪接、動畫渲染、軟體開發以及線上客服等，這些現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。雲電腦無影能夠將一部高畫質動畫的渲染時間，從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。

此外，由於雲電腦的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可明顯降低。透過阿里雲自主研發，旨在實現雲端與設備之間協作的應用串流協定，用戶亦可購買並使用Linux和Windows在內的一眾授權辦公軟體。所有用戶數據將儲存在雲端，受資料中心等級的安全措施所保障。雲電腦將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

阿里雲推出由阿里巴巴達摩院開發的自動物流機器人「小蠻驢」。 阿里巴巴

疫情帶動線上購物，阿里雲推出「小蠻驢」自動送貨

同時，有鑒於疫情後線上購物發展蓬勃，目前中國每天運送的包裹數高達2億，並預期未來幾年將增至10億。因此，阿里雲也推出了用於實現「最後一里」物流運送的自動物流機器人「小蠻驢」。

該運送機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可運送多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。小蠻驢每天可於指定社區或校園內運送估計多達500個包裹，以應對中國對「最後一里」快遞不斷增長的需求。

張建鋒補充，「隨着我們逐漸邁向數位化的世代，預期新零售和服務業的迅速發展將帶動快遞需求激增，我們多年來一直致力投資智慧物流的創新。」未來，小蠻驢將支援阿里巴巴物流平台菜鳥在中國的社區、校園和辦公園區的配送服務。消費者可透過菜鳥或淘寶流動應用程式選擇合適的運送時段。機器人將於預定時間到達指定目的地，用戶只需輸入從應用程式取得的密碼，便能領取他們的包裹。

憑藉專有的精準定位技術，即使在微弱甚至沒有全球定位系統訊號的情況下，小蠻驢也可正常運行。此外，憑藉達摩院自主研發的異質運算平台、三維點雲語義分割技術和深度學習，讓小蠻驢可識別障礙物，提前數秒便可預測到行人和車輛的移動，提升人機安全。

張建鋒表示，未來將繼續致力應對生活的各種運送需求，下一步會是機場的服務機器人和觀光景點的旅遊指南機器人等發明。

責任編輯：錢玉紘