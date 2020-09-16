在今年上半年，疫情促使電商景氣大好，而展望下半年的電商旺季，業者預期3C、奢侈品等品項的銷售狀況佳，並為此積極加強物流佈局。

在今年上半，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，電商宅經濟發酵。由經濟部統計處的數據指出，在2020年第二季，電商占整體零售的銷售比例來到8.8%，較2017年增加2.6%。

momo富邦媒與PChome網路家庭兩大台灣電商業者，也皆在營收、獲利兩項指標上創下歷年新高，表現亮眼。像是momo富邦媒，在今年上半年合併營收約新台幣309.4億元，較去年同期成長31.4%。持續往去年訂下的「2022年達到千億營收」目標邁進。

儘管如此，下半年的電商動能依然被看好。「上半年成長的是防疫型商品，或是長時間待在家裡的新生活型態所需；週年慶、電商節慶大家主力購買的3C、奢侈品，在上半年其實銷售狀況並不好，」未來流通研究所協理林原慶說明。

展望下半年的成長動能，momo董事長林啟峰認為，即將來到電商最熱的第四季，包含了10月週年慶、11月雙11、12月雙12等等購物季，「商品方面不擔心，比較擔心配送可能有點吃緊。」因此，momo也正在大力佈局物流基礎建設。

momo第四季佈局重點：加強雙11快速到貨達成率

「今年配送我們會努力，現在衛星倉佈局正慢慢成形，」林啟峰說。momo透過主倉與衛星倉間相互串連運作，來提升物流效能。同時，透過大數據提供的參考資料，將商品直接入庫至各地衛星倉，做到貨量南北分流。在今年5月，momo在全台8都共設有25座衛星倉儲設施，並預期在2021年前，將衛星倉規模擴大到30座。

林啟峰說明，往年電商業者都是從桃園、林口這些位於北部的倉儲出貨，在同時大量出貨的狀況下，很容易造成某些轉運站壅塞，讓貨品在雙11等購物節慶時無法快速到貨。但是當momo在全台各地都有衛星倉的狀況下，就可以把貨品在購物季前先運往台灣各地，紓解大量出貨的「塞車」狀況。

另外，為了要強化南部配送布局，在2019年第三季也已經投資6.3億元在台南市新市區購置土地，增設南區物流中心。預計在今年下半年開工動土，並計劃在2022年正式啟用。同時，中台灣物流中心也正在計畫中。

不過，在這兩座大型倉儲都還趕不上今年雙11的情況下，林啟峰認為，「還是覺得整個運能對台灣大節來說都不夠，所以雙11前後，也還是會有收不到貨的狀況。」因此，在今年，紓解第四季的快速到貨達成率，是momo富邦媒今年在物流上的重要方向。

此外，momo也在今年成立了富昇物流公司，管理自有車隊。目前，富昇已經能夠支撐momo整體的10%運量，林啟峰認為，到今年底有望將這個比例提升到15%。

momo富邦媒成立子公司「富昇物流」，董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任。 momo富邦媒

冷藏生鮮將成重要戰場！momo：會是明年的專案

近兩年來，momo與PChome不約而同開始搶攻冷凍市場，並且也有邁入冷藏市場的計畫。以PChome來說，從2018年底開始，PChome就已經開始投入冷凍品項，其中包含和牛、海鮮等品項，目前也還在評估冷藏物流的成本與獲利可能，以及冷藏生鮮的品項選擇。

超市龍頭全聯福利中心，也宣布將在今年底前推出「實體電商」服務，消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨， 屆時生鮮品項最快2個小時就能取得。

面對這麼多競爭者開始加入「生鮮電商」這個戰場，林啟峰認為，「台灣蔬菜市場營業額就有300億，大家一起做，整個台灣可能會有上千億產值。」他認為，如此龐大的市場不是一間業者可以獨大，反而當大家一起加入的時候，整體的冷藏物流狀況才會一起改善。

林啟峰不諱言，目前只能做到冷凍配送，冷藏溫層則還需要一定的時間，「會是明年以後的專案。」

他分享，目前就算是傳統菜市場的冷藏物流，也可能在中間有斷鏈，配送過程中，可能有些時候的配送車溫層不符合冷藏規定。「未來這一塊一定要有人做，如果真的沒人做，就我們自己做。」

責任編輯：蕭閔云