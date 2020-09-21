台灣在金融資訊領域稱霸的精誠資訊21日宣佈入股寶錄電子30%股權，跨入智慧交通運輸市場，而寶錄正是台灣公共運輸票證支付解決方案龍頭。

台灣資訊服務業龍頭精誠資訊21日宣布取得台灣智慧型交通運輸設備解決方案廠商寶錄電子（Baoruh）30％股權，未來期望整合精誠大數據分析及寶錄電子智慧運輸支付技術，進軍5G車聯網市場商機。

精誠表示，寶錄電子是台灣智慧交通運輸支付服務隱形冠軍，台灣市佔率超過5成，專注提供交通運輸電子票證支付設備與清算系統、智慧公車解決方案與站點自動售票設備及系統軟硬體整合服務，在交通這個垂直領域累積40年豐富車載設備軟體開發與硬體設計實績。

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精誠表示，寶錄專業在具備高效能、高穩定、抗環境及低耗能的RTOS嵌入式車載軟硬體開發平台，發展多項車載硬體設備與全支付卡機（多卡通／信用卡／QR Code），服務領域廣泛，包括鐵路、捷運、客運等……大眾交通運輸，也因此已成為台灣市場龍頭。

寶錄提供全台客運公車整合式智慧車機、多卡通電子支付，還有台鐵多卡通驗票閘門、移動式驗票閘門、自動售票機、網路自助取票機，以及臺北捷運的自動加值機、人工加值系統、移動式閘門系統等多項設備軟硬體整合服務，因應5G時代來臨，車載IoT設備的需求將大幅增加，預期將為寶錄帶來業務成長動能。

精誠認為藉由寶錄電子的經驗，搭配精誠在大數據分析、雲端平台與資訊安全技術資源，將能提供企業更完善的智慧車聯設備與即時數據管理平台，掌握5G時代龐大車載設備與衍生商機。

精誠資訊消費市場事業體資深副總經理楊世忠表示，精誠長期經營金融與零售產業全支付服務，提供金融行動支付、儲值卡紅利平台，並擁有遍佈全台刷卡機端末設備服務維運資源，透過這次合作，雙方將金融零售場域支付服務，與交通運輸場域服務，完美串連，期望打造大支付生態圈。

寶錄電子專長在車用電子及多元支付，交通運輸軟硬體技術整合，員工有一半以上是技術與研發人員，透過車載機收集數據，精準記錄開車者的駕駛行為與行車軌跡。

董事長兼總經理鐘寶郎表示，「與精誠將合作開發智慧化車載設備，未來也將進一步提出針對企業與個人的行車安全與管理整合方案。此外，寶錄電子未來還將搭配精誠零售通路自助化服務設備，整合各項支付發展，分析運用收集的數據創造價值，提供全支付服務應用。

責任編輯：蕭閔云