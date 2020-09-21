華納近日發表新的《哈利波特》遊戲將開始製作，並罕見地向網友保證原作者J.K.羅琳「沒有參與」遊戲的製作，為何曾受愛戴的魔法教母變成避之唯恐不及的毒藥？

華納宣布了哈利波特系列最新的遊戲《霍格華茲遺產》（Hogwarts Legacy）將在次世代主機以及PC上首發，並且發佈了一個FAQ，裡頭直接提到了哈利波特原作者J.K.羅琳。

「J.K.羅琳非凡的作品是魔法世界所有內容的基礎，但是她並沒有參與本遊戲的創作。」FAQ這樣說明：「這也不是J.K.羅琳的新故事。」

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曾經是無數哈利波特迷心目中的偶像，原作者J.K.羅琳，為什麼現在一提到她的名字華納就連忙要跟她劃清界線？

J.K.羅琳從女性主義捍衛者，變成恐跨性別者？

J.K.羅琳的事件，起因於一樁關於跨性別者與言論爭議的司法訴訟。

事情的起源在於，2018年英國一位稅務專家瑪雅（Maya Forstater）在Twitter上多次轉貼批評跨性別者的內容，並且表達認為跨性別者不該參加女性運動賽事，認為這些從男性轉換成女性的人，生理上有著基本的不同，不該被視為女性。

不過她的言論導致他所工作的單位，國際智庫「全球發展中心」（CGD）的同事認為她對跨性別者不尊重，最後導致CGD將她開除。

而J.K.羅琳在當時則是在網路上站出來聲援她的一個，「性別不能改變」、「跨性別女不是真正的女性」為她們強調的重點，「有月經的人才是女性」。由於過去J.K.羅琳在以哈利波特成名的期間，一向是有著明確捍衛女性主義的形象，並且也多次強調支持同性戀族群。因此，她的「反跨性別」立場讓很多人驚訝以及失望。

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

J.K.羅琳也在她的部落格解釋，她認為「生理性別」與「心理性別」不同。因此跨性別女性和生理女性不能混為一談，否則「會讓生理女性擔心」。她甚至認為不少年輕跨性別者在手術後反悔，顯示手術往往只是青少年不想面對生活的逃避之舉。

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當初喜歡《哈利波特》的讀者，同意書中致力於打破偏見的看法，卻發現作者現在的立場背道而馳。包括電影中飾演哈利波特的雷德克里夫也反對羅琳的說法，而全球的哈利波特粉絲大站，Leaky Cauldron、mugglenet，則將羅琳的照片以及官網連結都刪除。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：T客邦