兩年超過100個系統，星宇航空是怎麼辦到的？掌握三大心法，後進者也能成就卓越典範。你，準備好一探究竟了嗎？

不可預期的疫情黑天鵝，打亂全球經濟與產業發展，其中又以航空、觀光與零售等產業的衝擊最大。在這個艱難的時刻，台灣航空界的後進者星宇航空，不僅能因應市場變化快速調整腳步，推出「偽出國行程」搶在地旅遊商機，更創下企業包機微旅行首例，備受市場關注。值得一提的是，星宇航空的彈性敏捷力不僅展現在營運業務上，資訊系統架構的表現亦十分卓越，不但是台灣航空界首家採用微服務架構、容器化技術建立核心系統的業者，更是DevOps文化的實踐者，可以即時回應、支援各項營運業務需求，一步一腳印讓「華麗新生」的星宇航空成為台灣、乃至全球航空業的「閃耀新星」。

星宇航空資訊長莊棱源 數位時代

後發先至，三大心法成就未來典範

「2017年6月，張國煒董事長（K董）決定成立星宇航空後，第一波找進來的員工就是資訊部門員工，目標在短短不到兩年的時間內確保資訊系統架構與服務的到位，以申請、取得民用航空運輸業許可證（Air Operator Certificate；AOC），開始向民眾售票。」星宇航空元老員工、現任資訊處資訊長一職的莊棱源表示，為了順利啟航、確保營運業務的效率與彈性，以及提供精緻航空服務，星宇航空資訊處自成立的第一天，就定調並且快速的往三個方向推進。

首先是Mobile First，資訊處在對內（員工）與對外（客戶）的服務都是以Mobile Apps的方式提供，以更即時地回應消費者新的行為習慣—透過手機連網使用各項服務。其次是直接採用市場上已經高度成熟的航空用軟體服務，包括航線規劃系統、貨運作業系統等。

最後，同時也是最重要的是「擁抱開放」。凡是由資訊處開發的資訊系統，如星宇航空官方網站、員工機票申請與績效考核等系統，都是以微服務架構為基礎，藉容器化技術部署應用服務，確保服務的穩定性、敏捷性與高可用性。

莊棱源進一步表示，航空服務是攸關生命安全的服務，對安全與穩定性有著近乎嚴苛的要求，星宇航空也不例外。因此，在容器化相關應用服務後，需要一個兼具安全、穩定、高效與彈性的平台負責自動部署與維運各項應用服務，經過一系列的評估以及縝密的概念性驗證（PoC），最終選定紅帽（Red Hat）顧問團隊與Red Hat OpenShift作為管理平台。同時，透過Red Hat Enterprise Linux、JBoss等紅帽開源解決方案優化開發環境，做為星宇航空資訊處的堅實後盾。

紅帽台灣區業務總經理徐世安 數位時代

「從國際發展趨勢來看，DevOps文化與開放架構是必然趨勢，例如國泰航空便透過紅帽的系列解決方案，建立現代化混合雲資訊系統架構，確保系統架構可以按需求彈性擴展，同時輕鬆優化工作流程與客戶體驗。」紅帽台灣區業務總經理徐世安表示，為了讓星宇航空深入瞭解紅帽產品服務帶來的效益，特別安排國泰航空與星宇航空資訊人員進行交流，亦提供專業的諮詢顧問服務支援星宇航空規劃、建立DevOps文化、自動化上版流程，以及導入Red Hat OpenShift等服務，一站式協助星宇航空以更穩健的步伐邁向開放、擁抱卓越。

紅帽提供專業顧問服務與優質支援團隊，使星宇航空無後顧之憂，專注提升客戶體驗，打造品牌價值。圖中從左至右依次為紅帽台灣區業務總經理徐世安、星宇航空資訊長莊棱源、紅帽台灣區業務協理洪詩品。 數位時代

四大關鍵，攜手紅帽共創未來

「我們選擇合作夥伴的標準，主要考量四個因素：解決方案、支援服務、成本優化效益與內部團隊滿意度。」莊棱源表示，資訊處同仁以星宇航空的內部標準流程進行廠商評估後，紅帽的產品和服務滿足上述四大關鍵因素，並獲團隊同仁高度評價。舉例而言，團隊成員一開始傾向透過社群版的Kubernetes建立容器化服務的管理平台，但在使用Red Hat OpenShift後，整體工作流程變得更為順暢，更重要的是有專門團隊提供諮詢與後續支援服務，不會陷入「孤軍奮戰」的窘境。「自2018年合作至今，從沒有任何異常事件發生，團隊成員對紅帽的滿意度極高，有利星宇航空提供高品質的精緻飛航體驗服務。」

隨著應用服務的成熟及雙方合作默契的累積，接下來紅帽將致力協助星宇航空擴散建立DevOps文化及自動化上版流程的應用範疇，一步一腳印地優化混合雲架構，使星宇航空資訊處同仁能以更便捷的方式，針對自行開發、委外建置或訂閱的軟體即服務（Software as a Service；SaaS）等超過100個應用服務進行維運管理，專注於有利星宇航空突顯差異化、強化競爭力、優化營運業務流程、提升客戶體驗等核心工作，以閃耀新星之姿，打造未來航空新體驗。