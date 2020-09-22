電動卡車商Nikola遭做空機構指控設計了一場騙局，而Nikola創辦人Trevor Milton日前也宣布辭去執行董座之職，該公司股價隨之暴跌。

電動卡車商Nikola遭做空機構指控為「精心策畫的騙局」（intricate fraud），掀起市場劇震。報告發布後十天，週一（21日）Nikola創辦人Trevor Milton宣布辭去執行董座之職，該公司股價聞訊暴跌。

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據資料顯示，早盤Nikola股價一度狂瀉近30%，終場跌幅收斂，21日跳空下跌19.33%、收27.58美元，創反向收購上市以來的收盤新低。

華爾街日報、金融時報、CNBC報導，做空機構Hindenburg Research本月稍早報告稱，握有大量證據顯示，Nikola的專屬科技都是從其他公司買來。

Hindenburg指控Milton誇大該公司科技準備就緒的程度和自家技術的數量。Hindenburg並對Milton過往事業提出質疑，指稱Milton過去創立的公司，有好幾家官司纏身或倒閉告終。

Hindenburg報告出爐後，Nikola股價慘摔20%，據傳美國證管會（SEC）和司法部都啟動調查。風暴之下，Milton閃辭。他說：「Nikola在我血液之中，永遠如此，但是焦點應該是公司與其改變世界的任務，而不是我。我作出艱難的決定並向董事會報告，自願卸下執行董事職位」。他同時表示，會挺身對抗外界的不實指控。辭職後Milton仍是Nikola最大股東，持有該公司1/4股票。

Nikola宣布，執行董事遺缺由通用汽車（GM）前副董Stephen Girsky接任。

儘管Nikola醜聞纏身，多家合作夥伴不離不棄。21日通用汽車表示會完成和Nikola的交易，將出售氫燃料電池和電池系統給Nikola、並打造Nikola的Badger貨車。

Nikola坦承作空報告部分指控為真

金融時報、Barron's、TechCrunch先前報導，10日做空機構Hindenburg Research發布報告，痛批Nikola是騙局，讓Nikola股價連日暴跌。14日Nikola回應，該公司的合作夥伴如汽車零件商Bosch、避險基金ValueAct Capital、機具製造商CNH Industrial、通用汽車（General Motors）均對Nikola做過「全面性的盡職調查（due-diligence）」，撇清騙局之說。

但Nikola在新聞稿中也坦承，Hindenburg指控有部分為真。例如該公司宣傳影片中的卡車，是被推下山坡，不是靠自身動力前進。Hindenburg指控Nikola宣傳影片造假、把收購技術當成自行研發的科技。

Hindenburg爆料，汽車電源逆變器（inverter）是汽車重要零件，Nikola用貼紙遮住的逆變器上的供應商商標，宣稱研發了自家系統。對此，Nikola表示，該公司已經設計並研發逆變器一段時間，之後可能會自家零件取代供應商零件。

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責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網