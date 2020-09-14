有特斯拉殺手之稱的綠能車新創Nikola，近期才剛與通用汽車締結合作，便遭到賣空機構指控是一場堆砌在無數謊言上，精心策劃的詐騙。

今年6月浩浩蕩蕩上市，掛牌時股價就一度力壓福特的綠能車新創Nikola，近期卻遭做空公司指控是一場「精心策劃的詐騙」，股價在短短幾天內暴起暴落，官方也立刻出面駁斥，並聲稱已採取法律行動，維護他們的名聲。

上週，Nikola與身為底特律三大車廠之一的通用汽車共同宣佈，達成一筆價值20美元的合作計畫，雙方將攜手打造電動皮卡車（Pick up）、燃料電池卡車對抗特斯拉。

這則強強聯手的消息，令Nikola股價頓時暴漲逾4成，從約35美元一度飆升至超過50美元的高價。然而沉浸在高股價的狂歡沒多久，做空機構Hindenburg Research便發表一份研究報告，指控Nikola只是一場騙局。

Hindenburg Research在報告開頭寫道，「今天，我們揭露了為什麼我們認為Nikola是建立在創辦人崔佛．彌爾頓（Trevor Milton）數十個謊言之上，一場精心策劃的詐騙。」

Hindenburg Research聲稱他們擁有包括電話紀錄、文字訊息、電子郵件、照片等多項證據，「我們從來沒見過一間上市公司詐騙至如此程度，尤其公司規模這麼龐大。」

這份報告一曝光，導致先前因敲定與通用汽車的合作而帶來的股價漲勢已如南柯一夢，幾天內其股價已經跌至比宣佈合作前更低的水準，下跌幅度近4成。

被指控詐欺、隱瞞真相，做空機構羅列Nikola條條罪狀

Hindenburg Research在報告中羅列出Nikola及彌爾頓的欺騙行為，向外界揭示他們是如何靠一句句謊言，堆砌出這間價值逾百億美元的綠能車新創。

例如報告中提到，去年10月時，Nikola曾聲稱將推出一款性能遠超當代的電池技術，成本只要鋰電池的50%，能量密度卻達到4倍之多。然而Nikola沒有告訴外界的是，這宣言實際上是基於一樁新創收購案，且最後他們發現這個電池只是一個「概念」，卻沒有對外澄清。

Nikola曾聲稱將打造一款成本僅一半、能量密度達4倍的新世代電池，然而宣佈與通用汽車合作時，卻計畫採用通用汽車的電池技術。 Nikola

實際上，在公佈與通用汽車的合作時，Nikola便宣佈採用通用汽車的電池技術，間接承認那夢幻般的電池只是一場夢。Nikola在今年3月起訴了該新創ZapGo，而ZapGo也在今年7月宣佈破產。

Hindenburg Research還指控Nikola誇大了交易金額，過去他們曾與卡車運輸公司Swift Transportation簽訂一份價值1,600萬美元的合約，然而卻對外聲稱這筆交易價值2.5億美元。

還有一項被《金融時報》證實的指控是，Hindenburg Research聲稱Nikola的宣傳影片是透過在一個斜坡上，讓卡車自然向下滑動，再後製成平地塑造車輛平穩前進的樣子，以掩蓋卡車其實沒有引擎的事實。

不過，廣告沒有以實物呈現在科技領域其實相當常見，如華為、三星都曾在手機廣告中，以非手機拍攝的照片充當手機鏡頭攝影效果。

創辦人出面駁斥「惡意中傷」，聲稱已採取法律行動還公司清白

對於做空公司指控，彌爾頓也立刻出面駁斥，譴責做空公司為牟利而不擇手段，發布一份充滿誤導資訊的報告以打擊股價，「我們必須說清楚，這稱不上研究報告，內容也錯誤百出。這只是在貪婪的推動下，為賣空牟利而生的惡意中傷。」

彌爾頓已駁斥了其中一項德國烏姆廠房沒有生產電動卡車的指控，在推特上貼出了多張組裝中的卡車照片，「感謝烏姆工廠組裝團隊讓那些鬧事者知道狀況，我向你們致敬。」

彌爾頓聲稱Nikola團隊已花費14個小時整理資訊，來反駁Hindenburg Research的各項指控，但Nikola沒有發布澄清報告，而是聘請律師提交給美國證交所做後續審查，釐清事實真相。

至於Nikola跟通用汽車的合作是否因為這起事件生變？目前兩者都出面聲明合作計畫不變，但這起預料之外的詐欺指控，無疑已為才剛啟程的電動車合作，增添了幾分不確定因素。

資料來源：Forbes、The Drive、Financial Times、Hindenburg Research

責任編輯：錢玉紘