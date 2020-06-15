綠能卡車公司Nikola剛上市，市值一度超過福特，成為股票市場的當紅炸子雞，每個人都想問「它能成為下一間特斯拉嗎？」

在特斯拉股價一度衝破1,000美元，超越Toyota成為全球最有價值車廠時，同樣以交流電之父為名的綠能卡車新創Nikola也轟動登場，剛上市股價就飆漲逾一倍，市值企及百年車廠福特。

成立於2015年的Nikola，在6月4日透過反向收購VectoIQ借殼上市。其股票受到投資者熱烈追捧，短短幾天內從33美元衝破70美元，市值一度達到287億美元（約新台幣8,610億元），空降全球車廠前列。

Nikola著力的氫燃料電池不是新玩意，這項技術已存在數十年。氫燃料電池能透過氫與氧的化合作用發電，副產物僅是水，不會排放任何碳，被視為一種乾淨的能源技術，但由於高昂的成本，始終沒有成為綠能車主流。

不過，這不代表氫燃料電池毫無優勢，氫燃料電池在能量密度上大勝鋰離子電池，同樣大小的電池能提供更多動力，並更為輕盈。

Nikola成立至今燒掉約1.89億美元，儘管尚未有產品問世，已獲得博世以及飛雅特家族關聯企業投資，上市前更從以富達基金為首的多位投資者手中，籌措7億美元資金。

綠能皮卡車將開放預購，Nikola令投資者瘋狂

引發Nikola股價飆漲的，主要是創辦人催佛．米爾頓（Trevor Milton）的一則貼文。他在推特上宣佈， 6月底綠能皮卡車Badger將開放預購 。

綠能皮卡車Badger分為純電動、氫電混合兩種版本，氫電混合版本預計續航力將達600英哩（約960公里），比純電動版本高出一倍，也超出特斯拉Cybertruck 100英哩。

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You'll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4x4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs — Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020

米爾頓預估，旗下車款的預購訂單將為公司創造100億美元營收，雖然完成這些訂單對目前的Nikola還是搖不可及的目標，Badger預計2022年才會正式投產。

Nikola去年底對外聲稱，他們已開發出一種新電池，可賦予卡車800英哩的續航里程，並大幅降低電池成本至每度電約70美元，同時還能縮小電池的重量與體積。這種夢幻般的電池，也成為推動外界對Nikola期待的重要因素。

作為比較，根據《彭博新能源財經》研究，2019年業界電池成本平均為每度電156美元，預計2023年才能達到每度100美元的程度。近期也有傳言指出，特斯拉預計將在投資者日發布一款新電池，將達到每度電成本100美元的水準。

Nikola也緊鑼密鼓準備生產，執行長馬克．羅素（Mark Russell）指出，目前他們已在位於德國烏姆的工廠製造原型機，預計與荷蘭CNH工業合作的電動卡車將在2021下半年開始陸續交車。

同時Nikola正計畫在美國亞利桑那州設立新工廠，預計2021年底至2022年可投入生產，並在2027年產能達到3萬輛氫燃料電池車。按照Nikola的未來藍圖，兩座工廠最終每年分別生產3.5萬輛卡車。

雖然距離車款面市尚待一段時間，Nikola正積極投入設立氫燃料站，先前才花費3,000萬美元購入85百萬瓦的電解機器，用於設立氫燃料卡車的補給站，預計每個氫燃料站將能產生8噸的氫。

Nikola正大舉投入建設氫燃料站，並打算攜手Toyota等業者共同建立統一標準。 Nikola

Nikola最初將設立5座氫燃料站，計畫在2024年結束前讓氫燃料站規模達到34座，並在未來8至10年內擴張至700座。另外，Nikola還成立一個組織，打算攜手Toyota、現代汽車、殼牌等企業共同為卡車的氫燃料站建立統一標準，解決全球氫燃料站相容性的問題。

成為下一個特斯拉？分析師看衰Nikola的電池技術

當Nikola上市大獲成功，「Nikola會是下一個特斯拉嗎？」成為每個人都在問的問題。這間營收至今為零的公司，究竟只是一場炒作，還是真能顛覆未來，將氫能源車變成一門可行的生意？

研究公司Guidehouse Insights分析師阿布爾薩米德（Sam Abuelsamid）認為，雖然他絕對相信氫能源技術具有顛覆性的潛力，但Nikola是否能帶來顛覆仍是一個未知數。

且帶動股價攀升的Badger若要進入市場，還得克服「量產」這個最大難題。過去許多車廠都在量產這個難題前倒下，就連特斯拉也曾因量產速度、成本等難關過不去，一度瀕臨破產邊緣。

更何況，Nikola打算將所有產能用於重型卡車生產上，皮卡車Badger將尋找代工廠（OEM）協助生產，這之間的難題恐怕增加。Nikola聲稱未來幾個月內將正式宣佈合作夥伴，但暫時沒有更多資訊。

Nikola計畫尋找代工廠協助生產Badger皮卡車，預告將在未來幾個月內公佈合作夥伴。 Nikola

Nikola預告的強力電池仍處在起步階段，研究公司Lux Research分析師羅賓森（Chris Robinson）指出，電池領域的發展不是倚靠單一重大突破，而是微小進步持續積累，他認為Nikola無法憑空創造出一種全新電池。

換句話說，Nikola不太可能在短時間內，端出一款性能遠超當代電池的產品，Nikola起初聲稱將在2021年邁入生產，但現在已經面臨延期。

如同分析師的看法，目前Nikola對電池細節也不願多透露，羅素僅表示，這款先進電池仍在研發階段，需要更多時間開發及驗證，Nikola第一代車款無論如何都來不及用上該電池。

儘管過往的宣稱如此美好，在正式證明自己的能耐，克服量產門檻並端出電池成品前，Nikola恐怕很難成為下一間特斯拉。

資料來源：Bloomberg、Fortune、Trucks

責任編輯：陳映璇