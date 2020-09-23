LINE TAXI上線一周年，用戶對於LINE TAXI的品牌黏著度持續升高，背後究竟有那些原因？

2020走到下半場，疫情讓我們更深刻的感受到網路服務的影響力，這點，從交通服務上可以得到不少應證。

LINE TAXI執行長陳泰成回憶，今年三月國內疫情嚴峻，加上白牌計程車司機爆出感染，許多人不敢搭計程車，此外，遊覽車司機也因為旅遊限制，生意大受影響，「當時我們趕快請同事，找這些司機加入平台，接單賺錢維持生計。」

此外，更藉機輔導計程車司機數位轉型，特別是許多原先不願意加入車隊的司機，像是導入非現金支付、透過車身廣告分潤，幫司機增加收入等，四月疫情逐漸趨緩後，吸引更多人搭乘LINE TAXI。

LINE TAXI的前身是TAXI GO，是一款LINE平台上的原生應用，早在2017年開始就透過官方帳號提供叫車服務。

去年（2019）10月，LINE台灣正式成為TaxiGo最大股東，並將叫車服務整合成「LINE TAXI叫車平台」，並將LINE TAXI的平台和品牌授權，委託給TaxiGo經營，完成LINE在交通服務上的布局，如今上線將滿一周年。

疫情的危機反而成為LINE TAXI的轉機，攤開過去一年的成績單，車隊規模從剛上線時的3,000輛，成長到現在的6,500輛，幅度超過一倍，同時，註冊用戶從上線時的47萬，成長到超過100萬、搭乘人數成長3倍、搭乘趟次更成長3.6倍。

服務區域也從剛上線時的雙北地區，拓展到全台各處，其中北北基、台中、高雄這三區域在一年中成長最快速，包括司機人數與乘客搭乘趟次成長都翻倍。

數字的成長，反映的是用戶對於LINE TAXI品的黏著度持續升高，背後究竟有那些原因？

特點一： 會員制獎勵忠誠客戶，搭車更像玩遊戲

LINE TAXI推出「T Rewards 會員計畫」，分為白銀會員、黃金會員及鑽石會員，用戶可透過累積趟次升等，依照級別的不同，可以享有不同程度的乘車券、生日券優惠，吸引客戶持續搭乘。

近期也推出「日日搭」活動，這有點像是訂閱制，共有三種不同的價格方案，乘客購買後，可以在當月折抵部分車資。陳泰成表示，日日搭是針對高頻次用戶，透過大數據所設計的獨特優惠機制。

除了自己買來搭，近期也新增「送禮」機制，用戶可以購買後，透過LINE送給親朋好友，陳泰成說，LINE TAXI的希望讓搭車這件事情變得更好玩，除了高度結合社群互動功能，也會在加入了一些遊戲化的機制，例如：乘客在乘車過程中只要點選畫面中的小樹圖示「種樹」，就有機會獲得小額乘車金，在體驗中創造與同業差異，提升顧客持續搭乘意願。

LINE TAXI執行長陳泰成說：「希望持續帶動台灣計程車產業數位轉型。」 LINE TAXI

特點二：兩大措施，升級乘車安全

「確保乘客的搭乘安全，是LINE TAXI非常重視的重要任務，」陳泰成說，為了讓乘客搭車更安全，近期也升級了安全機制。

乘客可以預先設定緊急聯絡人，當發生危急情況時，有三種方式求救。第一：播打110報案，系統會自動把行車路線傳給警察；第二：當乘客不方便說話時，可以用簡訊報案；第三：可以將行車路線傳給家人或朋友，通報自身狀況。

為了提升乘車體驗，LINE TAXI設有雙向評分機制，司機、乘客都可以相互評分。而現在乘客多了一個「封鎖司機」的選項，當乘客對乘車服務不滿意時，可以按下封鎖，下一次叫車系統配對時，就不會再配到該司機。

不過陳泰成補充，「封鎖司機」不一定是針對司機服務本身，過去也有乘客因為不喜歡搭乘特定車款而啟動「封鎖司機」功能，對乘客來說，可以藉由這項功能，讓每次搭乘體驗更客製化。

特點三：台灣首家免裝錶計費業者，司機月收入可達10萬

今年七月，LINE TAXI通過交通部多元化計程車審核，將啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」營運服務。

LINE TAXI Plus多元計程車非黃色車體的計程車，平均車齡不到 4年，不接路招客人，是平台叫車專屬，特色是車資計算免裝錶，叫車當下就能知道該趟車資，免除擔心繞路或塞車漲價的情況。陳泰成表示，LINE TAXI Plus背後有一套演算法系統，來計算車資，考量的因素包括當天車況、時間等等多項因素。

政府去年開放多元化計程車相關法規時，LINE TAXI即著手開發系統，並配合主管機關進行一次次的路測，成為首家得多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台。目前LINE TAXI車隊旗下有6500台車，其中有200台是多元計程車。

陳泰成表示，LINE TAXI Plus對想加入平台的司機來說很方便，主因是免裝錶，只要安裝司機App，就能以政府核准的費率接單，流程相對方便。光是上線第一個月，就吸引超過200名司機申請。官方觀察，積極接單的司機，月營收最高可達10萬塊。

目前除了在台北市區營運，預計在今年第四季，LINE TAXI PLUS也會在台中上路，「希望持續帶動台灣計程車產業數位轉型。」陳泰成說。

責任編輯：錢玉紘