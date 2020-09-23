Chromebook有多熱？除聯發科，AMD（超微）也宣佈推出第一款支援的Ryzen處理器，當然中低階的Athlon處理器也將登場。

Chromebook全球銷售火熱，英特爾處理器供應吃緊，不僅聯發科趁隙卡位高調宣佈與宏碁合作新機種，AMD（超微）23日也放話，Zen架構中首款針對Chromebbook推出的AMD Ryzen行動處理器以及最新AMD Athlon行動處理器登場，4大筆電品牌下季將推出。

Chromebook市場逐年成長，今年更被市場調研機構調TrendForce升市場預估值至2430萬台，由於多家大廠預期2021年該市場需求仍將一路看增，成為處理器平台競逐重地，繼聯發科宣佈將針對Chromebook推出更多新處理器，AMD也沒缺席。

入門的AMD Athlon 3000 C系列行動處理器將搭載於各大OEM夥伴廠商的新Chromebook機種。 AMD

Zen架構處理器帶進Chromebook，滿足遠距需求。

AMD宣佈首度把受歡迎的Zen架構處理器帶到Chromebook平台中，透過與Google聯手設計，AMD Ryzen與Athlon 3000 C系列行動處理器已經獲得宏碁、華碩、惠普與聯想等大廠支持，在2020年第4季將發表新筆電。

AMD指出，AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器的多工與內容創作效能比前一代AMD Chromebook提升高達212%。AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器內建AMD Radeon顯示核心，讓Chromebook繪圖顯示效能提升，比前一代產品網頁瀏覽速度能提高178%。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，不論是線上、線下、外出或在家，搭載AMD Ryzen與Athlon處理器的Chromebook結合CPU、繪圖以及整體效能，滿足遠距學習與遠端工作等應用的嚴苛要求。

結合強大的「Zen」架構以及傲視同級產品的AMD Radeon顯示核心，搭載AMD處理器的Chromebook在執行網頁瀏覽、多工作業或串流視訊等應用時，能發揮快速的處理與反應速度。省電的3000 C系列行動處理器能夠打造出更薄、更輕的Chromebook機身，並融入更長的電池續航力，以及配備Wi-Fi 6與Bluetooth 5等功能，帶來更完善的連結功能。

Chromebook是一款可以支援Windows跟Chrome OS的筆電。 Chromebook

Google Chrome OS副總裁John Solomon則表示，Chromebook是一個正在高速成長的市場，這次與AMD聯手合作，推出搭載Ryzen處理器的Chromebook機種，將有超快速連結、長電池續航力，以及流暢執行多工作業的能力。

宏碁是Chromebook龍頭，自然是被積極拉攏對象，宏碁筆記型電腦和IT產品業務總經理James Lin表示，宏碁在即將推出的產品線中採用全新AMD Ryzen和Athlon 3000 C系列行動處理器，藉此在Chromebook市場上保持領導地位。

惠普全球商用與個人系統負責人Andy Rhodes表示，搭載最新AMD Ryzen處理器的新款HP Pro c645 Chromebook Enterprise有企業級安全性與管理功能，可以滿足企業使用者隨時隨地工作的生產力需求。

遠距教學需求高，但英特爾處理器缺貨，宏碁宣佈與廣達、聯發科攜手合作Chromebook。 宏碁

責任編輯：錢玉紘