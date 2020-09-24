創業不是打贏一場仗就結束了，「5945呼叫師傅」創辦人張嘉新，學著當老闆學了10年，他謙虛地說，距離頂端還有些距離，還會繼續做下去，一步步實現自己。

有一技之長的員工能混口飯吃，但做老闆要變成萬能的哆啦A夢，什麼都要會，什麼都要懂。創業只有5%成功機率，不是創業者自身不夠優秀，是「當老闆」好難。這個位置著實不簡單，沒有人要做的，老闆做；沒有人會的，老闆學，完全沒有拒絕的餘地。

用20年來磨練「當老闆」的技能，認真寫下屬於自己人生故事的木工師傅 ── 張嘉新

創業當老闆，才發現所有人都是我的老闆

「5945呼叫師傅」的創辦人張嘉新，學著當老闆學了十年，進度如何呢？他謙虛地說：我覺得有進步，但距離最頂端還是有些距離。而頂端位置在哪，涉及到創業者目標有多遠大。師傅以三角型來比喻，老闆站在頂端上，當三角型愈大（生意愈大），頂點就愈高，表示老闆能力要往上再進步一層，學習力跟抗壓性也是。

為什麼還持續創業呢？是有什麼堅持嗎？「已經沒有退路」師傅苦笑著回答。他說若回去工作崗位，需要時間，技能需要加強，態度需要調整，倒不如繼續創業。至於創業者要不要讓自己有退路？我們都認為要跟自已打心理戰 ── 告訴大腦沒有退路，這樣才能全力向前衝刺；實際上得安排好後路，降低創業風險。

另一方面來說，創業不是打完一場仗就贏了。你不會用跑百米速度來跑馬拉松，言下之意是指，創業者要有積極心態，保持戰鬥力並去碰撞各種可能性；也要慢下來去檢討數字，快速調整方向，確保體力跟心力都放在正確策略上。

在談到夢想跟現實之間的平衡時，師傅強調要回歸實際面，一步一步慢慢前進。他說剛開始創業時，目標都超遠大，感覺只要我願意創業，只要我勇往直前，只要我毫無退路，我就可以馬上賺到一百億美金。勞工要躍升一個階級，變成老師都非易事，更何況創業者都直接挑戰Moon Shot（一個瘋狂的想法或不太可能實現的項目），如此遙遠目標壓根不切實際。

師傅說他會繼續做20年，一步一步實現自己，努力學習，持續進步。

雜的事情簡單做，你就是專家；簡單的事情重複做，你就是行家；重複的事情用心做，你就是贏家。

活出想要的人生、創造自己的故事

人是活在故事裡的生物，要怎麼讓自己活得精彩，就看你怎麼寫自己人生的這本書。每個人都是有故事的人，而好的故事不需要是偉人傳記，師傅認爲，只要你突破自己這個階層的限制，就足夠了。最基本的就是突破自己，活出你想要的人生，創造你想要的故事。

師傅的自身故事就如同《老人與海》裡面那個老人與跟鯊魚打鬥的過程，「一個男人可以被打敗，但不能被征服。」暗示著百折不撓的精神。

責任編輯：陳建鈞

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