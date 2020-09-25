Atelli將AI與數據結合，改變過去以人工作業的廣告優化，無複雜的系統設定流程，15分鐘就可以輕鬆上線，減少了行銷人員在廣告執行工作中90%的工作量

AI技術公司Atelli加入台灣行銷科技圈，以演算法核心技術發展多面向AI產品，協助企業使用科技提升商業成效。Atelli是從數位行銷顧問公司adGeek，所獨立出來的技術團隊，Atelli共同創辦人陳建銘指出「科技逐漸領導數位行銷，數據應用不會少只會多，面對大量資料與競爭的外在環境，廣告主更需利用技術接觸潛在顧客、達成目標，同時對人力與時間有效控制。」有鑑於此，團隊於一年前開始投入AI廣告產品研發，現在Atelli獨立成為AI技術公司，專注於AI產品發展。

Atelli於2019年推出 Business Booster系列的第一套產品AI廣告投手，協助廣告主以AI執行Google以及Facebook廣告，6個月內已累積超過500個Facebook廣告帳戶使用，每個月執行廣告金額超過5,000萬，幫助客戶在市場上找到過去難以用人工找到的潛在顧客。團隊分享了很多客戶產品使用經驗，除了成效提升之外，不需要通過複雜的系統設定流程，只要15分鐘就可以輕鬆上線，24小時自動優化廣告成效，真的是減少了行銷人員在廣告執行工作中90%的工作量，讓時間用在更重要的商業策略中。貼心的產品設計，成功建立客戶的好感度與信任度。

Atelli 共同創辦人黃英哲表示「行銷環境的變化正是一場演化過程，我們深刻地體會企業面臨的挑戰，包括對科技的適應、人力成本的負擔、對目標的期待。運用科技陪伴企業突破各種挑戰，便是Atelli成立的目的，將AI與數據結合，改變過去完全以人工作業的廣告優化，客戶的正面回饋與目標達成，證明我們走在一條對的路上。」

Atelli的AI廣告投手最大競爭優勢，主要來自於三個特點，分別是實現AI最佳進化演算，深度生成高價值受眾群，擺脫僵化的規則性調整，考量多種實際情境，融入更多人性元素；以及全方位的智慧調整。一個廣告活動中會包含許多不同的設定元素，如受眾興趣、年齡性別、關鍵字主題等等，每一個元素都可被視為一個"個體"，透過AI演算，將過去的”廣告優化”提升至”廣告演化"。

Atelli產品經理陳霖提到自家AI產品，很自豪的說「我們完全根據過去資深的廣告優化經驗，以及累積5年以上的資料，無論是經驗或數據量，都有十足的把握能幫助廣告主。並且無縫整合所有廣告活動，大幅降低客戶執行負擔。系統使用方便、省時、找到更多新客、成效明顯提升，是我們最常聽到客戶給的回饋，經由AI執行的廣告，成效平均可提升10%-20%，有些客戶成效的提升甚至達到200%-300%，因此客戶很願意持續使用AI提升自家品牌競爭力。Atelli也會持續發展多元AI產品，透過科技幫助台灣企業主找到最佳解決方案。」

想了解更多AI廣告投手產品細節，請與Atelli團隊聯繫：

產品經理陳霖aaron.chen@atelli.ai

業務經理藍紫婕abby.lan@atelli.ai