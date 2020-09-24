鴻海與凌華合資的「法博智能移動」將投入自主移動機器人發展，必須具備群體「全域觀」，能互相溝通，自動補位，新加入者也能立即複製群體智能執行任務。

鴻海科技集團24日宣佈，與凌華科技合資成立的自主機器人研發公司「法博智能移動」（FARobot）23日正式舉行總部掛牌慶祝酒會，鴻海科技集團董事長劉揚偉與凌華科技劉鈞董事長雙雙出席慶祝儀式，喊出自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot；AMR)3年展現合作成果的目標。

法博智能移動FARobot資本額為2億元，鴻海以現金出資1.02億元，佔股51％、凌華以現金出資0.98億元，持股49％。雙方合作最大目標，是開發出自主移動機器人，目前業界有共識認為AMR未來將逐漸取代無人搬運車(Automatic Guided Vehicle；AGV)成為智慧工廠要角。

鴻海科技集團董事長劉揚偉（中）與法博智能董事長杜墨璽（左）、總經理陳家榜（右）與AMR移動式機器人「Bumblebee One」合影。 鴻海

FARobot將開發「群機管理系統」讓機群具備協同感知(Collective Perception)的功能，每一台自主移動機器人感知的資料，都會被集合成全域觀(Global View)，來產生最佳的協同決策，換言之，機器人可互相聯繫，透過鏡頭或紅外線感測器、光達等裝備，判定如何適應環境修正路徑達成任務。

凌華董事長劉鈞指出，FARobot同時具備快速部署以及機隊備援的特性，新加入的機器人能立即自主複製任務、協同作業；若有一台異常，機隊也會立即備援，自動派出最適合的機器人來協助完成作業，對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業的移動載具應用很有幫助。

而FARobot背後的技術就是以實時資料分散式服務(Data Distribution Service, DDS)為基礎的「群機智主(Swarm Autonomy) 」軟體平台與「自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)」等產品和服務。

劉鈞表示「智能化的時代中，把一台機器做好只是基本，最重要的是要能整合一群機器之間的溝通合作，凌華藉由自身軟體跟韌體優勢積極布局智能工廠，相信與鴻海一起成立的FARobot，一定能提供客戶智能工廠的智能物流整體解決方案。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉與凌華董事長劉鈞，一同與法博智能移動團隊合影。 鴻海

劉揚偉表示鴻海積累已久的工業製造數據以及廣大的供應鏈實驗場域，可望協助FARobot打造適應多種產業的產品。」FARobot總經理陳家榜則表示，FARobot是全球第一個以群機智主仿生演算法軟體為基礎所打造的AMR機群商業產品，期望在未來少子化世界協助各產業面對流程及運營上的挑戰。