鴻海董事長劉揚偉說，量子電腦重要性有如台灣下一個半導體產業！鴻海研究院9月與台大IBM量子電腦中心攜手合作協辦第一屆量子Hackathon。

鴻海科技集團6月成立「鴻海研究院」，旗下分5大所，其中「量子計算研究所」搶先布局量子計算領域，9月12日宣佈與台大IBM量子電腦中心攜手合作協辦第一屆量子Hackathon黑客松活動，集結全台灣60位程式高手腦力激盪，挑戰對量子計算的想像。，

鴻海研究院將旗下量子計算研究所與台大IBM量子計算中心合作。 鴻海官網

鴻海研究院院長劉揚偉開幕致詞時表示，現在量子計算有如數十年前的半導體。由於半導體產業主導台灣科技產業發展命脈，這個躍起中的新產業有望成為台灣下一個護國神山產業。

劉揚偉透過視訊連線勉勵所有參賽者，對於量子計算未來，他表示「量子計算現在就好像數十年前的半導體，那時半導體技術才剛剛萌芽，但台灣當時正是因為把握住了半導體起飛的契機，所以才能在全球ICT產業中舉足輕重。現在，鴻海看到了量子運算時代即將來臨，因此身為台灣科技產業的領頭羊，鴻海也希望能盡早加入量子科技發展的行列，而能夠與世界上量子先進技術的公司比肩，共同將人類的文明往前推進、邁出嶄新的一大步。」

台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞也表示：「今天有勇氣與興趣來參與量子黑客松的學員，必定是台灣未來量子科技產業的先鋒，也是台灣未來的希望，希望你們以後能夠成為台量子計算的火種，發揚光大。」

IBM積極發展量子電腦技術。 Boykov via shutterstock

IBM公司則有多位專家從日本、美國、歐洲等處上線觀看賽事進行，甚至隔空給予學生視訊指導。

鴻海研究院量子計算研究所與台大IBM量子電腦中心攜手合作，繼8月推出鴻海高中量子教育營，9月再協辦第一屆量子Hackathon黑客松活動，集結全台灣60位程式寫手一同參賽。

60位參賽者必須利用兩天的時間不分晝夜地寫出程式並利用IBM-Q得到有效結果，再將結果以口頭報告形式呈現給所有參與者及指導教授評估成效，評審則以量子技術複雜性、問題原創與解決創意、小組合作與表達、量子未來社會貢獻等四方面來評選出優勝團隊。

鴻海與台大合作，首屆量子Hackathon於溪頭國際連線舉辦。 鴻海提供

決賽時，第一名的研究題目是【Utilizing the Noise: Quantum Simulation of an open system】，因為對耗散系統的研究傑出表現獲得評審一致青睞，第二、三名分別是【Quantum Simulation of One-dimensional System on IBM-Q Device】與【Generation of Stretched Single Qubit gates for Richardson error extrapolation】。鴻海特別獎則頒給【Application of Quantum Optimization】，因其對量子優化的研究具有高度應用價值而得獎。

小辭典：Hackathon一詞源自hack（駭客）與marathon（馬拉松），意思是聚集優秀的程式發者，在短時間與壓力下，自行組隊以競賽形式解決特定問題。原訂2020在新加坡舉辦亞洲區Hackathon，因疫情關係延宕。台灣因處於疫情相對安全的狀態，也促成本次量子Hackathon在台灣舉辦的契機。