開放美豬美牛時，社會表現出的「沉默螺旋」，也可能是導致企業轉型之際，難以突破現狀的龐大阻力。

不可否認的，政策常常會影響商業與行銷作為。每當有重大政策發布時，我們能觀察到報導新聞的電視台或針砭時事的頻道，都會評價這些事情的影響。然而，這一次在政府開放美豬美牛一事上，我們發現到除了新聞報導或政論節目探討外，一些常在針砭時事的頻道或KOL相對沉默許多。同時，在風傳媒中正巧一則報導提到這現象。註：可參考〈蔡英文開放美牛美豬，卻沒有嚴重負面聲量？網提數據揭真相〉。

沉默的背後具有什麼行銷意義？

的確，在筆者3天內的觀察，從YouTube相關搜尋裡，扣除新聞頻道與政論節目外，其它針對政府開放美牛美豬的社群聲量上甚少。這個現象在行銷上我們可以學到什麼呢？

發現自己的意見與主流民意不符時，大多數人會選擇沉默、不表態。 經理人月刊第 175 期

假想整個台灣環境是一種社群的話，這個現象可以用「沉默的螺旋」（spiral of silence）來解釋。人們心裡大多希望得到多數人的認同，不想被視為異樣。如果評估所持意見與社會主流方向不同時，很多人可能會選擇不說。

因此「沉默的螺旋」（spiral of silence）顯示說，當心中想選擇逆風操作時，因為考量這是非主流的言論，就選擇沉默下沉。當心中想表達的意見是主流時，而選擇發聲上升。這類社會現象正是所謂的沉默的螺旋（spiral of silence）。

這類現象也存在許多網路社群上，比如職場工作者為主的社群，鮮少看到企業主出來討論。以企畫為主的社群，鮮少看到設計背景的人會出來討論。物以類聚，人以群分。沉默的螺旋，進一步可說是產生「社群同溫層」的原因之一。

試想當你面對擁有817主流民意時，若有逆風的想法卻選擇沉默不語，也是非常自然的作法。所以，看不到什麼嚴重負面聲量，是自然不過的現象了。

沉默的螺旋在企業轉型中的隱憂

我們可以延伸此現象在企業文化裡。如果企業裡充滿某種主流意識，當具有衝擊性的想法發生時，創新的想法可能因擔心與多數主流意見不同而在企業中消失，一如往常。

這種現象最可能在企業面臨轉型或跨領域時發生！企業轉型或跨領域不僅僅是商業模式的不同，更有著企業文化上的衝擊。當少數人有其它新穎想法，卻擔心與企業內部格格不入，或擔心被貼上某種異樣的標籤時，這類別具想法的人就可能選擇沉默或離開。對企業發展來說，終究回到原點無法突破。

沉默的螺旋，可以說是群體中的一種慣性力，讓集體的方向朝集體共識中去走。企業文化朝向開放討論的風向，團隊文化自然活潑熱絡。企業文化朝往成本考量，那關注的視角自然是成本優先。

然而，許多個案中發現，成功的轉型大多是仰賴突破框架的作為。

沉默的螺旋，能幫助我們築起群體的同溫層，卻無法幫上位者得到突破框架的作為。

所以，作為群體的上位者，如果想避免「沉默的螺旋」造成的誤區，一定要重視並傾聽群體中的那些「非慣性力」。 最後，從沉默的螺旋再次呼應一句話，即「從善如流」的重要性。

責任編輯：陳建鈞

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