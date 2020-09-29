微軟執行長薩提亞日前受訪時，談及其對Tiktok收購談判的反思，聲稱那絕非他願意參與競標的交易。此外，訪談中也提到關於收購《上古卷軸》母公司的原因。

微軟CEO薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）和Xbox業務負責人菲爾．斯賓塞（Phil Spencer）最近接受採訪，討論了為何微軟要收購遊戲工作室以及先前與TikTok收購談判相關的反思。

這也是納德拉首度對外界提到微軟收購TikTok的談判，他表示：「這絕對不是我所熟悉的談判，也絕對不是我願意參與競標的交易。而且從那以後（指微軟與TikTok談判失敗），這筆交易顯然發生了很大變化。」

微軟向來被稱為商業軟體巨頭，為世界上大多數個人電腦提供動力，並建立幕後技術和工具。但該公司也花費了超過100億美元收購世界上許多最受歡迎的影片遊戲開發工作室。對於納德拉來說，這一切都關乎軟體的未來。

雖然納德拉本人並不是遊戲玩家，但他在影片遊戲業下了許多大賭注。

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視互動娛樂為未來關鍵技術，6年來收購多家遊戲開發商

在2014年被任命為CEO後不久，他就決定斥資25億美元收購《當個創世神》（Minecraft）開發商Mojang。隨後，他在2018年又收購了五家工作室，其中包括角色扮演遊戲開發商黑曜石（Obsidian），該公司以太空冒險遊戲The External World和廣受歡迎的《南方公園：真實之杖》（South Park：The Stick of Truth）而聞名。2019年，微軟收購了冒險遊戲《腦航員》（Psychonauts）的開發商Double Fine。

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驅使納德拉做出這些決策的是一種信念，即互動娛樂將是未來10年的關鍵技術，使用微軟產品的遊戲玩家希望該公司能製作出與其收購工作室開發的相似遊戲。

在微軟宣佈以75億美元現金收購《上古卷軸》開發商的母公司、互動娛樂巨頭ZeniMax Media後，納德拉在採訪中表示：「你不能早上醒來突然就宣佈，『讓我建個遊戲工作室』，這需要擁有內容支撐，以便讓我們能夠接觸到更大的社區。」納德拉說，這就是微軟為何考慮將來收購更多影片遊戲工作室的原因，也是為何其繼續投資於Xbox Game Pass訂閱服務的原因。

Xbox負責人菲爾．斯賓塞（Phil Spencer）也表示：「內容是我們平台最關鍵的組成部分，我們將繼續投資。」

微軟的收購凸顯了該公司尋求建立其Xbox品牌的最戲劇性方式。這些收購還為該公司提供了更多的遊戲，使其在日益成為熱門遊戲驅動的業務中大展身手。

競爭對手Sony則以發行獨家遊戲而聞名，從後世界末日的驚悚遊戲《最後生還者》（The Last of Us）到尋寶遊戲《神秘海域》（Uncharted）再到動作遊戲《戰神》系列等。

與此同時，Xbox團隊最出名的是其《最後一戰》（Halo）和《戰爭機器》（Gears Of War）系列遊戲，以及賽車遊戲《極限競速》（Forza），不過這些都不會成為其500美元Xbox Series X發佈時的焦點。考恩（Cowen）的分析師在給投資者的報告中寫道：「微軟現在不需要再進行一次重大的內容或IP收購。」

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遊戲水平受玩家質疑，盼Bethesda帶來改變

微軟原本打算安排《最後一戰：無限》成為Xbox Series X和Xbox Series S的首發遊戲，不過現在又有了變卦。

雖然微軟可能是許多熱門遊戲的所有者，但有些遊戲玩家表示，該公司需要提升自己的遊戲水平，特別是與Sony相比。遊戲網站Polygon在2018年寫道：「看看兩家公司2018年的獨家遊戲名單，你會發現結果很可怕，至少對Xbox的粉絲來說是這樣。」

斯賓塞在採訪中表示，日後遊戲玩家將可以看到貝塞斯達工作室帶來的顯著不同，並指出後者的遊戲將在上架的同時也出現在微軟Xbox Game Pass訂閱服務中。它們還將透過微軟的XCloud影片遊戲串流媒體服務提供，該服務允許人們在Internet上玩遊戲，類似於他們從Netflix觀看電影的方式。

斯賓塞還說，貝塞斯達將以半獨立的方式營運，以讓其繼續開發最初給它帶來成功的遊戲。他說：「這關係到這些團隊的文化，他們不需要變得與我們完全相同。」

這也是遊戲公司將繼續受到微軟關注的原因。納德拉說：「我們將堅持尋找在目標、使命和文化方面與我們有共同點的公司。」他指出，自2001年首款Xbox發佈以來，Xbox團隊始終在與包括貝塞斯達在內的遊戲工作室合作，「我們將始終尋求在有意義的地方實現無序增長」。

不過，貝塞斯達並不是微軟在過去幾個月裡參與的唯一一筆消費產品收購，該公司還出價競購TikTok。

與TikTok談判破局，微軟CEO首度為此發聲

納德拉說，TikTok母公司字節跳動曾與微軟接洽，試圖創建一家由微軟全資擁有的公司。然而最終，商業軟體開發商甲骨文和零售商沃爾瑪成功入股這間名為TikTok Global的新公司。

納德拉對此表示：「這絕對不是我所熟悉的談判，也絕對不是我願意參與競標的交易。自那以後，這筆交易顯然發生了很大變化。」但納德拉稱，如果微軟贏得了這筆收購，他認為這是該公司擴大軟體業務努力的一部分。他說：「我不會每天一醒來就想著要變成別人，我每天都這樣開始：『我怎樣才能把自然而然就能做好的事情做得更好？』」

這就是納德拉試圖收購TikTok的原因，也是收購貝塞斯達的初衷。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

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