微軟表示TikTok母公司字節跳動已拒絕微軟的收購提案，推估應是與中國政府近期頒布的新版技術出口規範有關，而甲骨文成唯一買家真有機會順利完成併購嗎？

微軟表示，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）已拒絕微軟的收購提案，使得檯面上僅有甲骨文一家競購者。即使在川普總統的推波助瀾及數週的溝通下，字節跳動仍拒絕了微軟的收購，推估應是與中國政府在8月底頒布的新版技術出口規範有關。

根據中國商務部與科技部公布的新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》，明確規範基於數據分析的個人化訊息推送服務技術，以及基於人工智慧運算的互動介面技術，必須獲得中國政府批准才能出口轉售，當時消息人士就曾透露中國政府對於字節跳動分拆美國業務出售給美國公司的態度是「與其出售，不如被禁」，因此猜測微軟收購TikTok部分海外業務的計畫可能生變。

目前公開有意收購TikTok部分海外業務的公司僅剩甲骨文，但若是字節跳動拒絕微軟的主因是考量中國政府的態度及出口技術規範，那麼同理來看，甲骨文恐怕也難順利併購TikTok部分海外業務。但若甲骨文取得了TikTok部分海外業務，很有可能以提供雲端服務為主，而不直接經營。

美國政府要求TikTok分拆美國業務的日期9月15日已經迫在眉睫，且必須於11月12日正式實行，字節跳動將如何處置美國業務仍不明朗，在中美貿易戰持續僵持且透過各事務明的暗的較勁之時，中國政府在此免感時刻公布新版技術出口規範，明顯是對TikTok部分海外業務的表態，因此字節跳動選擇被禁也不無可能，若走到這步，美國用戶的權益因此受損將成為無法避免之事。

資料來源：微軟、The Verge、Reuters

責任編輯：錢玉紘