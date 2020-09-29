技成科技將攜手全球資安領導廠商Palo Alto Networks，結合人工智慧、分析與自動化技術，協助企業解決艱難的安全挑戰，搶攻日益增長的資安市場

系統儲存資安領導廠商技成科技 (MCSI) 宣布成為Palo Alto Networks台灣區第一家鑽石級經銷夥伴。技成科技不論在績效、資安專業技術能力或公司營運方面都深獲Palo Alto Networks肯定，並符合Palo Alto Networks NextWave通路夥伴計畫的要求。

深耕市場20多年的技成科技秉持在網路、儲存與資安防護的豐富經驗，協助無數家製造廠商降低安全風險，以確保其資訊系統正常運作。在遠距辦公逐漸成為新常態的時代下，技成科技將攜手全球資安領導廠商Palo Alto Networks，結合其不斷創新的人工智慧、分析與自動化技術，協助企業解決最艱難的安全挑戰及提升客戶的最佳體驗，並搶攻日益增長的資安市場。

技成科技董事長張成樑表示：「技成科技一直致力於協助企業發展數位化應用。隨著資訊科技快

速發展，技成科技在提升產品效能及人性化服務的同時，也大量關注資安議題，並提供企業相關

有效的解決方案，以充分滿足客戶對基礎架構、系統儲存與資訊安全的三大需求，協同客戶在加強核心競爭力的同時也提升其生產力。 為了提供因應全台各地企業需求的服務，技成科技已在台北、新竹、台中、台南與高雄設置據點並建立專業技術團隊。目前，該公司的全台技術團隊規模已達49名，佔技成科技員工總數的53%。」

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示：「隨著資安產業的蓬勃發展，NextWave合作夥伴計畫在協助客戶運用產品，以成功抵禦網路攻擊的過程中扮演重要的角色。身為NextWave的鑽石級經銷夥伴，技成科技已具備交付、管理與整合我們產品組合的專業能力，因此，能提供客戶前所未有的安全防護。」

Palo Alto Networks的NextWave通路夥伴計畫為合作夥伴提供從銷售前到銷售後的必要能力，利用不斷創新的人工智慧、分析、自動化與協作技術，協助企業解決最艱難的安全挑戰，並提供最佳的客戶體驗，而Palo Alto Networks也會主動檢視並逐年評估雙方合作的成果。