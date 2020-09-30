蘋果最新iOS 14登場後，除了主畫面小工具、資料自動分類以及精簡的來電顯示等等功能之外，使用者終於能夠用4個步驟來輕鬆自訂預設瀏覽器和郵件App。

蘋果最新iOS 14在兩週前正式亮相，這次最大的變化是使用者可將各種小工具拖曳放在主畫面上，也有應用程式資料庫會依照App功能自動分類，將不必要的App頁面隱藏，還有來電顯示會以精簡設計呈現不會佔滿整個螢幕等等，都是非常貼近使用者習慣的改變。iOS 14還有一項重大變化就是使用者終於可以自訂預設瀏覽器和郵件App。

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以往iOS僅允許使用內建瀏覽器Safari和「郵件」做為預設應用程式，即使使用者可依照自己的習慣下載第三方應用程式，但總會在點選連結時以Safari開啟，升級iOS 14後設定功能終於可選擇預設瀏覽器和郵件App，如果平常習慣使用第三方瀏覽器像是Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge，或是使用Gmail、Outlook、Airmail或Spark等郵件工具，現在可以將它們設為預設選項。

在iOS 14 Golden Master釋出時就隨即更新到最新版本，後來在正式版推出後又再次更新，始終只有看到預設瀏覽器選項，隨著Gmail、Outlook這些郵件應用程式更新，終於也看到可以切換預設郵件App的選項出現。不過要注意的是iOS 14在設定預設瀏覽器、郵件App後如果重啟手機，選項會回到原來的預設值也就是內建Safari和郵件App（更新：在iOS 14.0.1已經修正此問題）。

另一個小問題是有網友發現如果將預設的郵件應用程式設定為「郵件」以外的其他選項，但預設瀏覽器仍選擇使用Safari，在Safari開啟郵件連結（mailto）依然會開啟預設的郵件App，而不是你設定的第三方郵件應用程式。這些問題可能會在之後的版本修復。

使用教學

STEP 1

更新到iOS 14後開啟瀏覽器時可能會看到詢問是否要設定為預設瀏覽器的提示畫面，在Microsoft Edge能看到，不確定其他瀏覽器有沒有。無論如何，只要開啟「設定」功能，從下方找到要設定的瀏覽器選項，舉例來說在這裡選擇Edge。

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STEP 2

接著就能看到「預設瀏覽器App」選項，預設情況下會是Safari，在這裡就能選擇Edge、Firefox或是Google Chrome，非常簡單。

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STEP 3

如果要修改預設的郵件應用程式，即使你將內建的「郵件」功能刪除也沒關係，一樣從「設定」裡找到要使用的郵件程式，例如Outlook就能看到「預設郵件App」選項，選擇你要設定為預設的選項即可，如果在這裡沒出現某個應用程式可能需要將App更新到最新版本。

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STEP 4

預設瀏覽器更改為Microsoft Edge後，未來點選連結時，就會自動以預設瀏覽器開啟網址。

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值得一試的三個理由：

iOS 14開放用戶設定預設瀏覽器、郵件App。

可將第三方瀏覽器設為預設值取代Safari。

重開機選項會變回預設值，可能得等日後修正錯誤。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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