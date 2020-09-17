自蘋果WWDC發佈第一個開發者預覽版開始，整個夏季就不斷收到更新的提醒，現在終於迎來了完整的iOS 14！本文整理出30個新功能，一起來看看吧。

「重塑iPhone體驗」，是蘋果對今年iOS 14新系統的理解和定義。自WWDC發佈第一個開發者預覽版開始，整個夏季我們就在不斷收到更新提醒。千呼萬喚始出來，經歷3個月的等待後終於迎來了完整的iOS 14。

從UI設計到系統功能和應用程式上，iOS 14展現出有別於iOS 13的巨大變化。為此，我們整理出了30個iOS 14實用新功能，不妨隨著文章來一探究竟吧。

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1、主畫面小工具：讓桌面更加個人化

如何讓手機桌面更個人化？常規操作是更換桌布、排列App圖示，而現在可以更新到iOS 14後「創建小工具」。

小工具允許放置在桌面的任意位置，查看資訊時方便一目了然，適用於追蹤通勤、健身記錄、日曆事件或新聞報導。

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新增的方式很簡單，長按主畫面後點擊左上角的「+」，即可選擇不同類型的小工具，目前仍多為系統應用，如照片、天氣、時鐘、備忘錄、待辦事項、螢幕使用時間等。

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與Android的桌面小工具相比，蘋果明顯對iOS工具的尺寸做了限制。系統提供了2×2（小）、2×4（中）和4×4（大）三種尺寸，比例越大，顯示的資訊也就越豐富。而因小工具的加入被擠掉的App圓角圖示，則會自動挪至下一頁。

如果你認為桌面擺放的小工具過多但使用並不頻繁，不妨試試將一個小工具拖至另一個小工具上方，創建堆疊，上下翻閱查看，以此充分利用主畫面上的空間。

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值得一提的是，智慧堆疊的小工具會根據時間、地點和活動等因素進行判斷，在適當的時機展示相對應的介面。

另外，除了放在主畫面，你還可以將小工具放在「今天顯示方式」中。

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說到「今天顯示方式」，難免會讓人想要去比較新的小工具和原本的Widget（通知中心工具）到底有何不同。事實上，相較於「實用」的Widget，小工具更像是一個資訊的展示視窗，或者說是App啟動器，《JSBox》的開發者鍾穎就指出了他認為小工具存在的三大缺點：

交互能力弱。點擊小工具後會直接跳轉到App中，因此無法進行連續點擊操作，像是計算機類Widget就無法實現。

無法主動更新數據。小工具更偏向於「靜態的」資訊展示。

頁面動態性更弱。 因為尺寸、樣式已固定，便較Widget少了一些靈活性。

即便如此，小工具的優勢依然很明顯，不僅佔據了主畫面關鍵、醒目的位置，在「今天顯示方式」中的排列順序也在Widget之上。

前面也說到，目前小工具多為系統應用提供，期待廣大的第三方能玩出新花樣。

2、App資料庫：系統為你自動整理App

滑動主畫面到最後一頁，你將看到iOS 14引入一個全新的空間「App資料庫」，以資料夾形式展示，能自動對所有應用做智慧分類和收納整理，檢視圖簡單又美觀。

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《微信》被歸到社交、《淘寶》被歸到購物與美食，只有少數App如《支付寶》沒被歸到該在的效率與財務，大多分類都在理解範圍內，有利於快速尋找、使用。

除了依照產品本身特性進行分類，「App資料庫」第一行的兩個資料夾還會即時更新：

「建議」資料夾會根據時間、地點或活動等通知，推薦你可能想打開的App。

「最近添加」資料夾則會顯示你最近下載的App，或是最近使用的App Clips。

不得不提的還有「App資源庫」上方的搜尋功能，不僅支援搜尋App名稱，所有App也都按字母順序顯示，有助於迅速查找。

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瞭解「App資源庫」和小工具之後，你就可以對桌面進行大改造了。 如你所見，下面三個看起來很清爽的主畫面截圖，有2個共同點：展示的App數量少，頁數少（Dock欄上方的小白點對應頁面）。

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這是因為隨著「App資源庫」的加入，長按刪除App時，原本的菜單文案由「從主畫面移除」調整為「移至App資源庫」和「刪除App」兩個選項。也就是說，使用頻率低或影響觀感的App圖示，你可以將它放在資料庫內，而不在主畫面上顯示。

如果App太多，一個個移動太麻煩，長按主畫面，點擊Dock欄上方的小白點，還能直接隱藏某個頁面，同樣達到簡化主畫面的目的。

此外，新下載的App也支持設置後直接加到資源庫，同時讓「App資源庫」不顯示紅點和通知標記，強迫症必備。

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3、緊湊型用戶介面：接電話和叫出Siri時不再用全螢幕。

玩《和平精英》正開槍瞄準敵人時，突然彈出通話介面 — 如此令人抓狂的情景在更新iOS 14後不會再出現了。

系統更新后，來電通話、FaceTime都不會填滿整個螢幕，取而代之的是一個出現在螢幕頂端的橫幅，讓你不必再離開手邊的事情。

如果不想接聽卻又不想掛斷，將通知輕輕往上一滑即可忽略，對方還是處於撥打狀態，而你已經完全不受影響；如果想接聽，點擊綠色接聽鍵，或向下輕掃通知便可使用所有的電話功能。

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得到優化的還有Siri。喊一句「嘿，Siri」，或是長按螢幕鎖定鍵，你不會再看到全螢幕的提問視窗，取而代之的是底部彈出的圓形動畫。

說到Siri，iOS 14中還進行了音訊方面的加強：當你想讓訊息更有表現力時，用 Siri就能夠輕鬆地發送音訊。

舉個例子，對著iPhone說：「嘿，Siri！向媽媽發送音訊說：我愛你。」接著，這三個字就會以語音形式，透過iMessage發送給媽媽。

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4、子母畫面：邊聊天邊看劇

盼望已久的「子母畫面」功能在iOS 14中正式上線了，輕鬆實現邊看影片邊聊微信、邊看影片邊做筆記、邊看影片邊玩手遊。

這是一種影片內容的呈現方式，可以在一個大的畫面上，佔據小面積區域播放影片，而在此之前是iPad獨有的功能。

開啟「子母畫面」後，影片的小視窗能夠拖移到任何位置，或者直接隱藏在側邊欄，也不會中斷音訊。

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5、輕觸iPhone背面：按兩下可快速截圖

說了幾個大功能，再來聊聊iOS 14中帶來的小功能「輕點背面」。

這個功能輕量又新鮮，通過設置，可以實現在手機背面敲擊兩下或三下的自定義快捷指令。

舉個例子，依序打開「設置 > 輔助功能 > 觸控 > 輕點背面」，將「輕點兩下」修改為「截圖」，便能以簡單的方式替代「鎖屏鍵 + 音量鍵」的實體鍵操作。

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除了截圖，還有返回主畫面、打開控制中心、鎖定螢幕等選項，指令豐富，戴著手機殼也能識別點擊動作。

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6、默認瀏覽器可更改：Google Chrome、微軟Edge已上線

簡訊收到一個鏈接並點擊，Android手機大多會彈出選項，讓你選擇瀏覽器 App開啟對應內容；同樣的情況中，iPhone卻只能使用Safari。

在此之前，蘋果並不允許使用者使用第三方服務來替換Safari瀏覽器，即便是桌面中處於領先地位的Chrome，在iOS裝置上仍無法與系統預設的App競爭。

升級到iOS 14後，蘋果做出了「妥協」。目前已知可更換為默認瀏覽器的有Google Chrome和微軟Edge，在「設置」中找到對應的瀏覽器，便能看到「默認瀏覽器App」的選項。

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而有消息稱，在一份支援文件中，Firefox表示可以在iOS 14的最新版本中將Firefox設定為默認瀏覽器，但需要使用iOS版Firefox 29或更高階版本。目前使用者可以透過App Store下載到最新版的Firefox僅為28.1版。

然而，蘋果依舊限制iOS平臺使用第三方瀏覽器核心，目前在iOS上性能最好的瀏覽器，仍是Safari。

更換默認瀏覽器的問題解決了，而WWDC時提到同樣會推出的「更換默認郵件服務」，目前還沒有相關消息。

7、備忘錄形狀識別：讓你徒手畫正圓

徒手畫正圓，不用圓規也不用苦練，在備忘錄裡就能達成。iOS 14中，備忘錄加入了形狀識別功能，新的智慧繪圖工具讓你能用手指繪製直線、圓圈、正方形、心形、箭頭等圖形。

只需要在手繪圖案最後一筆時，按緊手指，系統就會自動幫你修正成完美效果。

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8、語音備忘錄的「錄音優化」：自動降低錄音中的背景雜訊

更新後的《語音備忘錄》主要有兩個亮點：

創建自定義資料夾。方便將錄音輕鬆整理為不同類別，例如個人備忘錄、會議、講座或音樂靈感。

能夠有效減少背景噪音和回聲，自動優化錄音的效果。處於錄音時，將縮小在底部的頁面上滑放大，點擊左上角魔術棒圖示；對於已完成的錄音，在清單中選中左滑，依次選擇「... > 編輯錄音」，點擊左上角魔術棒圖示。

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9、提醒事項支援分配：分工更加明確

在iOS 14中，你可以將提醒事項分派給共用清單中的成員，對應成員將會收到通知，有利於快速拆分任務，並獲知任務的負責人。

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10、自帶《翻譯》App：11種語言的相互轉譯

蘋果為iOS 14添加了一個獨立的App《翻譯》，功能基本類似於Google翻譯，但介面設計更優雅一些。不只能翻譯文字、用內建字典查詢單字，同時支援直向螢幕、橫向螢幕顯示，以及保存翻譯、查看最近的歷史記錄。

只需輕點一下麥克風按鍵開始說話，語言自動識別功能就會將語音轉換為文字，在螢幕兩側分別顯示原文和譯文，並接著播放翻譯後的音訊。

《翻譯》App適用於英文、中文、日文、韓文、西班牙文、德文、法文、義大利文、俄文、葡萄牙文和阿拉伯文等11種語言互相轉譯。

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11、照片、影片可添加说明：方便單獨搜尋

在iOS 14中，為照片添加說明，不僅能幫你留下記憶，還能在「搜索」標籤頁中進行快速搜索。啟用iCloud後，字幕還能在所有的裝置上實現同步。

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12、前置鏡頭可拍攝鏡像照片：變美變好看

為什麼用iPhone自拍總是顯得「醜」，遠不如你在鏡子裡看到的樣貌？這是由於我們從小到大對自己的認知都是通過鏡子，而沒有鏡像的自拍會難以習慣。

而好消息是，在更新iOS 14後依次選擇「設置 > 相機 > 鏡像前置鏡頭」，往後就能拍攝鏡像自拍照了。

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13、「指示器」特性：更全面的隱私保護，有效防止偷拍

iOS 14加入了一項「指示器」特性 — 當任何程式啟用了鏡頭或麥克風，你都能在螢幕的右上角，看到一個閃爍的綠點，這就是提醒使用者：現在有程式在使用鏡頭。

此時下拉通知欄，就能看到目前正在使用鏡頭或麥克風的App。這個提醒十分直觀，對惡意軟體也能一次曝光。

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14、新增五筆字型輸入法：超級穩定好用

等了10多年，五筆字型用戶終於能用上iOS原生的五筆字型輸入法了。

與其他輸入法風格統一，支援拼音檢索、鍵盤自變換以及預測文字，可滑動快速輸入特殊字元，亦可使用文字替換。

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15、新增表情符號搜索欄：Emoji也能搜索了

輸入常用的單字或短句，例如「心」或「笑」時，就能看到候選欄中與之相關的emoji表情符號。

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16、Memoji升級：19款新頭飾、11種新髮型、3款新貼圖

新的Memoji頭像加入更多可訂製的細節，包括口罩、19種新頭飾、11種新髮型，以及3個新的Memoji貼圖，可以向好友發送擊拳、害羞或抱抱表情。

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17、訊息群組頭像：iMessage能設社群頭像

現在，你可以使用照片、Memoji或表情符號，在社群聊天中設置與所有群組成員共用的群組頭像。

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18、在訊息群組提及某人：iMessage群組聊天也能@別人

iOS 14可以幫助你輕鬆地跟進重要的群組訊息，輸入其他用戶名稱或使用@符號，就可以在群組聊天中直接向此人發送訊息。如果你怕被打擾，還能將群組自定設置為只在被@時才接受通知。

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19、將對話釘選於訊息中：幫助你快速查看新消息

更新後，你最多能釘選9則對話，並使其在iOS、iPadOS和macOS的訊息App中同步。如果在群組聊天釘選，有未讀消息時，你會在釘選圖像周圍看到最近三個參與者的對話顯示。

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20、iMessage指定回覆：長按可回覆特定消息。

在iMessage中長按，可以針對該內容進行回覆。

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21、控制中心新增「聽力健康」：可即時監控耳機音量大小

早在iOS 13的時候，就已經可以在「健康」App內看到有關「聽力健康」（耳機）的資訊。如今，蘋果在iOS 14∕PadOS 14中增強了這個功能，用戶可以在控制中心裡即時監測耳機音訊的音量大小，並直觀地以分貝（db）作為單位顯示於螢幕上。

當耳機聲音超過80dB時，測量圖示將會從綠色變成黃色。蘋果表示，在80dB以內的環境下是屬於「正常」範疇，而長期暴露於超過該水準的聲量中可能會導致永久性聽力損害。

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據悉，這個監測功能將適用於絕大部分耳機，而蘋果也對此說明，使用AirPods系列耳機或其他經過認證的耳機，測量的結果將會更加準確。想要開啟功能，可以在「設置 > 控制中心 > 聽力健康」裡找到它。

22、《健康》記錄睡眠狀況：搭配Apple Watch更好用

今晚睡覺，你要如何拒絕手機誘惑，按時入睡？明早起床，你希望看到哪些睡眠數據？

iOS 14中，iPhone上的《健康》App能幫你設置睡眠時間的目標以及一段時間內的達成進度，記錄iPhone在夜間的使用狀況與你的臥床時間。如果你擁有Apple Watch，戴上手錶還能追蹤入睡時間、起床時間以及每晚的睡眠量。

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23、「App Clips」：蘋果版的「小程式」來了

在WWDC發表會上展示這個功能時，難免讓人聯想到微信的「小程式」。目前已知App Clips的打開方式有：使用蘋果相機掃描App Clips碼、使用iPhone觸碰特定NFC標籤、在Safari中登入特定網站等。

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24、蘋果《地圖》更好用：新增路線指引，顯示鏡頭位置

從iOS 12系統開始，蘋果就已經在美國推行自家的新版地圖。而iOS 14則對數據做了進一步更新，不僅加入對特定景點、餐廳的介紹，地圖數據也覆蓋到更多地區與城市。

另外，蘋果地圖還推出了對使用者和環境都更有益處的行進模式。例如在騎車時，就可以切換成騎車模式，此時地圖會引導至適用的自行車車道、小路和公路，並幫助你瞭解陡坡、樓梯、坡度起伏等資訊。首批支援該功能的城市包括紐約市、洛杉磯、舊金山灣區，以及中國的上海、北京等地。未來幾個月，還將添加更多的城市。

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蘋果在WWDC發表會上還介紹了一項適用於中國地區的功能，用戶可以將自家車牌號輸入到地圖程式中，系統就會確定當天是否存在「限制行經」的區域。

25、新增深色彩虹桌布

在此之前，iOS系統自帶的彩虹桌布只支持淺色模式。而在iOS 14中，蘋果為這些彩虹桌布增加了深色模式支援。當系統在淺色∕深色模式之間切換時，桌布的背景也會隨之變化。

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26、AirPods Pro支援「空間音訊」

什麼是「空間音訊」？就是將環繞聲道精準地置於合適的方位，即便你轉動頭部或行動裝置也沒問題，進而帶來飽滿的環繞立體聲體驗。簡單來說，你在看一個影片，無論怎麼轉動頭部或遠離手機，仍會感覺聲音從手機的方向發出，有種身歷其境的沉浸感。

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27、AirPods支援「裝置自動切換」

顧名思義，支援裝置自動切換功能的AirPods，可在配對至同一iCloud帳戶的 iPhone∕iPad和Mac間進行「自動切換」，讓你使用蘋果裝置時更加便利。

舉個例子，如果AirPods原本連接的是iPhone，當你使用iPad或Mac打開一個影片時，AirPods會自動從iPhone切換到iPad或Mac上；而當有你有語音訊息或電話打進來時，AirPods又會自動轉回到iPhone上。

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28、App Store可以查看隱私資訊

iOS 14對App的追蹤控制機制作出了重大改變。首先是要求所有App在追蹤你之前，必須先徵得同意；同時，你還可以查看哪些App已獲得授權在其他公司的App和網站上追蹤你。

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29、《家庭》App新增適應性燈光功能

iOS 14為「家庭」程式加入了幾項新功能，現在添加新的智慧家具裝置後，程式便會提供自動化的功能建議。

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另外，家庭還加入了「適應性燈光」功能，讓照明裝置能根據光照和時間，自動調整燈泡顏色。至於攝影機，現在也支援「人臉識別」功能，只要鏡頭或門鈴裝置檢測到有人，就會發出通知。

30、iPhone可以充當車鑰匙

早在iOS 13.4上，蘋果就增加了一個CarKey API，允許使用者將iPhone或Apple Watch作為車鑰匙來使用，並支援與其他人共用。

該功能已正式在iOS 14上推出，操作過程就和使用NFC公車一樣：手機一貼，汽車自動解鎖；換成是內建U1晶片的裝置，就算裝置在口袋裡不拿出來，也能做到打開車門、啟動汽車，而且這個車鑰匙還能分享給其他人。

目前第一個支援該功能的車型是2021年BMW 5系列。

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總體來說，iOS 14是改變iPhone核心體驗的重大發表，不僅帶來了眾多系統的新特性，原生程式也得到大幅地改進。

無論是小工具登上主畫面，還是新的整理方式「App資料庫」、全新的緊湊型設計，都是蘋果對現有iPhone的螢幕空間利用率進行重新思考；訊息App增進了與親朋好友的連結、地圖App幫助你輕鬆規劃路徑、隱私保護讓人安心，而這些都完整體現了蘋果的人文關懷。

最後還是提醒各位，保險起見，建議升級前先將裝置進行備份。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：愛范兒