Google宣布明年起將嚴格執行Google Play Store的App內付費分潤制度，但蘋果則不再對開發者強硬要求分潤，兩大應用商店平台不同調。

相較蘋果近期向多數開發者暫停收取30%不等的App內獲利分潤，Google宣布明年起將嚴格執行Google Play Store內的App內獲利分潤制度。

Google表示，過去長期以來其實並未嚴格執行App內獲利分潤，但考量在Google Play Store軟體市集服務內高度的支付需求，同時藉由Google提供App內付費機制將能確保使用者交易安全，用戶也可有更簡單、便利的付費體驗，而開發者也無須自行串接相對複雜的金流交易系統。

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由於目前有不少App為了規避Google Play Store的App內交易收入被Google抽取高達30%的佣金，往往會透過外部連接，或是串接線上交易機制，讓Spotify、Netflix等公司向Google抗議分潤抽成過高，因此Spotify、Netflix雖然也在App內整合Google付費機制，但也同時鼓勵使用者直接在服務官網註冊付費訂閱，否則將必須支付給Google的30%分潤金額轉嫁給使用者，藉此誘使用者透過官網訂閱其服務。

為了進一步確保Google Play Store軟體市集的使用一致性，Google表示將開始強制要求在Google Play Store上架App必須採用其付費機制，並且要求開發者必須在2021年9月底前調整其App內設定。

Google表示在過去12個月內，已經有多達97%比例的App藉由Google付費機制銷售數位內容，以及諸如遊戲虛寶等數位物品，僅3%不到比例的App維持採用自有或第三方付費機制，因此預期要求所有開發者採用Google付費機制，將不會造成太大影響。

Google除了要求所有開發者必須採用Google提供付費機制，Google更強調Android作業系統採開放架構政策，開發者除了藉由Google Play Store推廣其App內容，實際上依然可以透過更多第三方軟體市集銷售App內容，因此開發者並非僅能透過Google提供服務資源推廣其服務。

資料來源：Android Developers、CNBC

責任編輯：錢玉紘