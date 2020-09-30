輔導券商認為：「主攻外賣」、「快餐連鎖」與「加盟形式」是八方雲集勝過同業的三大優勢，旗下的「梁社漢排骨」可說是超級助攻王，讓八方雲集業績逆勢成長。

八方雲集29日正式登陸興櫃，股價自138元往上攻，30日收在174元。台灣第一鍋貼品牌能持續有競爭優勢嗎？國泰證券在其發表給客戶的研究報告中列出三大特點。

優勢一：主攻外賣，疫情間抗跌

八方雲集目前在全台擁有近990間店，2019年營收達48.3億元，是國內前五大連鎖餐飲集團。今年上半年，全球在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎） 侵襲下觀光餐飲產業嚴重受創，根據經濟部統計處的數據，今年上半年餐飲業營業額為3,057 億元，是近20年來首次出現負成長，但八方雲集上半年營收增長4.6%、淨利增加26.6%。

八方雲集的鍋貼水餃、麵食客單價僅約百元左右，便於外帶（外賣比重60-70%），加上2018年底推出的「梁社漢排骨」皆為簡易主食（外賣比重80%），同時提供冷凍水餃和線上官網訂餐服務，符合宅經濟需求，並具輕主食、簡單便利、性價比高等特色。

根據財政部統計，近兩年台灣客單價在400-1,200元以上的餐廳家數成長28.1%；客單價在100-200元左右的便當/自助餐家數成長19.5%，雖然餐館/麵店/小吃店客單價更低，但受到食安和原料租金成本上升影響，店家數僅個位數成長6.7%，顯示台灣餐飲業持續M型化，連鎖平價餐飲性價比高的特色，已成為外食市場的主軸。

優勢二：「快餐連鎖」績效高

國泰證券指出，餐飲企業可依提供產品項目和服務範圍，區分為 CSR（Casual Service Restaurant，一般正式連鎖餐廳) 和 QSR （Quick Service Restaurant，快餐連鎖餐廳）。前者提供豐富菜單品項、較舒適用餐環境，用餐時間通常在 1 小時以上，餐前/餐後皆提供服務，客單價也較高；後者菜單組合較為單純，用餐時間在 0.5-1 小時內，僅提供點餐服務，客單價較為平價。

以國內餐廳品牌為例，王品、瓦城、豆府、老四川皆屬於CSR，而八方雲集屬於QSR。從獲利能力來看，CSR因產品品項豐富，因此毛利率區間普遍落在40-50%以上，而QSR翻桌率高，人力費用較低，在後疫情時代之下，國泰證券看好具有簡單、便利、性價比高的QSR營運表現將更勝於CSR。

如各餐飲集團紛紛推出平價快餐新品牌，搶佔小資族和單身經濟的外食商機 例如王品集團的「石二鍋」和「12mini」及瓦城泰統集團大心新泰式麵食等。

不過八方雲集儘管被認為獲利能力表現可望優於國內餐飲業成長，但同樣需面對台灣市場飽和的問題。

國泰證券表示，台灣是八方雲集主要營收市場，2019年營收成長10.4%，佔集團營收比重約74.2%。其中「梁社漢排骨」於2018年底開設第一家店、2019年達32間店，截至2020年8月約48間店，單店月平均營收約110-120 萬元，目前已達單月損平，今年底目標店數為80-90間，為集團今年業績逆勢成長之主因。

QSR 翻桌率高、現場服務人力費用較低，營益率表現較佳。 資料來源國泰證券；數位時代整理

優勢三：加盟模式與成本控管

目前台股餐飲上市櫃公司，因多以直營店型態經營，須負擔較高營運成本，平均營益率僅6%。相較之下，八方雲集加盟店比重近90%，因此有較高的營益率15.4%。

國泰證券認為，八方雲集2018年導入獨家專利的全自動製皮生產線，達到節省5-10%成本的效益。在食材持續逐年上漲的情況下，八方雲集中央廚房毛利率自2015年的33.7%提昇至2018年的37.9%。同時於2019年啟用西螺蔬菜截切廠，未來將自建冷藏/冷凍庫，以確保食材新鮮、降低原物料波動風險，正常毛利率可望維持在34-35%的水準。

星達資本負責人詹克群說，台灣餐飲市場已逐漸飽和，八方雲集的未來觀察重點在於國內外展店數，如果每家店的平均營收及展店數都可以成長，便是健康現象。此外，相較於手搖飲較容易被不同市場消費者接受，八方雲集在海外可能會付出較高的行銷成本。

責任編輯：錢玉紘