各國政府開始注意企業濫用消費者的數據資料以前，多數公司根本沒有專門的技術來管理用戶的隱私，「Cookie隱私權政策頁背後，還有很多事情要做。」

「你是否同意使用Cookie？」瀏覽網頁時，我們不假思索地按掉隱私政策聲明，實際上背後潛藏著人們未曾想過的巨大商機。

卡比爾．巴爾戴（Kabir Barday）很早就嗅到這股隱私商機，他創立的OneTrust在2019年創造7,000萬美元收入，過去3年間營收成長達驚人的48.34倍，獲《Inc.》雜誌選為全美5,000大快速成長企業之首；簡單來說，他們的產品能幫助企業清楚掌握累積了多少用戶數據，進一步判斷是否存在違反隱私法規的疑慮。

2016年，歐盟起草了史上最嚴厲的隱私法規《一般資料保護規範》（GDPR），OneTrust也在這一年誕生。巴爾戴深信保護消費者隱私是未來趨勢，且絕大多數企業沒有合規能力，使得該項業務擁有充足的發展空間。繼2018年GDPR生效之後，加州消費者隱私保護法（CCPA）也在今年1月正式上路，現在各大企業都必須重視消費者隱私。

這也是為何幾乎半數《財星》500大企業都採用了OneTrust的解決方案，OneTrust在全球擁有約6,000名客戶，包括安泰人壽（Aetna）、甲骨文（Oracle）、美國國防及航空大廠雷神（Raytheon ）等公司，遍布各行各業。

卡比爾．巴爾戴（Kabir Barday）的OneTrust創辦以來，幫助全球逾6,000家企業面對CCPA、GDPR、ISO27001等等數百個各地隱私法規的挑戰，他也在去年6月獲得安永企業家獎。 OneTrust facebook

在創立OneTrust前，巴爾戴曾為AirWatch效勞，這是一間協助企業保護員工行動設備安全的企業行動管理（EMM）服務供應商。AirWatch的軟體會監控裝置中的App，以確保公司機密不會外洩，但這導致了員工隱私可能受侵犯的缺憾。

為此，巴爾戴成功說服上司，讓他主導開發一系列不用犧牲員工隱私、又能保護資安的新功能，因緣際會下他也體會到，科技業在維護隱私上有多麼不完備。在AirWatch被VMware收購後，他挖角AirWatch的團隊及創辦人，共同籌組這間瞄準隱私商機的公司。

「我注意到市場上的不足。」巴爾戴表示，「很多隱私解決方案的提供者都是法律顧問公司，但GDPR要求根本性的架構更動，而不是更改幾條隱私政策、方便之後刪除數據。」當用戶要求網站將個人資訊刪除時，不只是清掉公司儲存的數據那麼簡單，背後牽涉到所有資料流通的部門或合作夥伴、廣告商等第三方業者。倘若企業無法遵守GDPR要求，可能面臨年營收4％的鉅額罰款。

各個國家或地區無不積極地制定數位隱私法規，企業必須遵守的規範愈來愈複雜。全球目前僅有10％人口處於數位隱私法規的保護之下，然而顧能（Gartner）諮詢公司估計，到了2023年，全球65％人口都會受到數位隱私法規保障。

另一項研究指出，隱私管理軟體市場將在2025年突破30億美元規模。如今，OneTrust擁有超過100項技術專利，無論產品、策略到市占率都被評為領先業界。

成立前3年，OneTrust主要仰賴AirWatch創辦人的融資，而過去一年裡，在創投公司Insight Partners領投的兩輪投資中，OneTrust獲得合計4.1億美元的投資，目前估值上看27億美元。在巴爾戴的願景中，他們將成為一個有如Salesforce般、服務圍繞在隱私管理及使用者信任的平台，觸及全球的每一個企業。

雖然與許多企圖顛覆世界的科技新創相比，OneTrust的服務顯得樸實無華，它卻切切實實地替企業在數位隱私當道的未來，開闢出一條道路。

OneTrust Facebook

當危機成為新常態，企業為何不該抱著現金過冬？

新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）顛覆了全球的消費習慣，企業若想挺過疫情風暴，甚至在後疫情時代脫穎而出，必須先清楚歸結「當前的趨勢變化」，分析出短期與長期的影響，洞悉業務的機會所在。

例如遠端辦公興盛之時，人們需要在家裡打造工作環境、添購辦公設備，油漆、印表機等產品的需求也可能水漲船高。

找出機會後，企業也要「重新搭建商業模式」，弄清該如何接觸消費者，以及誰可能是你的顧客，這個過程往往涉及數位轉型。中國美妝品牌林清軒即是一例，由於疫情令實體門市被迫關門、商場人潮不再，林清軒一夕之間營收暴跌90％，然而透過轉型電商，將美妝顧問重新包裝成KOL（關鍵意見領袖）等做法觸及顧客，線上營收快速增長，成功彌補實體銷售下滑。

另外，「如何妥善用錢」也是疫情下的一門學問。企業應該破除囤積資金過冬的思維，勇於投資高成長、高報酬的領域，快速靈活地尋找有潛力的投資標的。2008年金融風暴時，美國運通將節省營運支出騰出的資金，用於長期投資及建立新的合作夥伴關係，結果度過危機後，其市值成長了10倍以上。

遭逢危機時，企業容易趨於保守，並選擇依循以往習慣，但此時往往是新方法最能發揮效用的時候。企業必須挑戰既有思維、改造商業模式、積極靈活地投入資金，不只要度過眼前危機，更要在後疫情時代發光發熱。

席捲全球的肺炎風暴下，美國是受創最嚴重的國家。 flickr cc by Albyn Davis.jpg

財星500大企業，中美首度死亡交叉！ 貿易戰鹿死誰手還未可知

去年12月，中美雙方締結第一階段貿易協議，兩大強權間的角力將暫時告一段落，誰也沒料到疫情襲來，雙方關係急速降至冰點。

過去幾個月，美國撤銷了香港特殊貿易地位、下令在72小時內關閉中國駐休士頓總領事館；中國也還以顏色，關閉美國駐成都總領事館作為報復。就在雙方互不相讓時，《財星》發布的全球500大企業中，中國入圍企業數達124家（包含香港），首度超越了美國的121家。這份榜單的轉變，揭示中國經濟實力的崛起。

中國已是全球最大消費市場，美國企業很難割捨，任何希望維持國際競爭力的企業，都無法忽視這14億消費者。中國經濟實力的壯大，也代表這場惡鬥愈難以輕易分出勝負。

科技是兩國分歧最嚴重領域。5G設備、手機出貨量雙雙登頂的華為，被美國嚴厲封殺；Google與Facebook早被中國隔絕於網路長城之外。諮詢公司歐亞集團創辦人布萊莫（Ian Bremmer）表示，「科技是目前競爭的關鍵，是最重要也最危險的部分。」

而即將於11月到來的美國總統大選，也令中美關係更加複雜。倘若代表民主黨的拜登勝選，雙邊關係或許會較為緩和，雖然「對中強硬」是美國兩黨共識，他仍被認定能較共和黨的川普更為理性地與中國談判。疫情、貿易戰及大選等多重不確定因素交織下，中美之間的未來充滿著變數，兩大強權最終會走向何方，已愈來愈難以預料。

責任編輯：張庭銉、林美欣