在遭受疫情衝擊逾半年後，迪士尼不堪重負宣佈裁員2.8萬人，其中絕大部分集中於受創最深的遊樂園業務。

3月新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）在美國爆發，至今已經半年有餘，即使已有超過10萬名員工在放無薪假，受創嚴重的迪士尼也終於撐不住，宣佈將裁去2.8萬名遊樂園員工。

迪士尼聲稱，他們將在美國裁員2.8萬人，且主要集中在遊樂園業務上，而迪士尼郵輪、實體門市等其餘業務也會受裁員影響。迪士尼位於佛州、加州的兩大遊樂園共有約11萬名員工。裁員名單當中，67%屬於按時計酬的兼職人員，但也包含部份高管及全職員工。

「這是一個非常困難的決定。」迪士尼樂園、體驗及產品業務主管喬許．達瑪羅（Josh D'Amaro）表示，「考慮到疫情對業務造成的持續性影響，這令人難過的決定是我們唯一的選擇。」

受疫情衝擊逾半年，迪士尼要求加州盡快准許樂園重啟

達瑪羅表示，他們過去盡可能不裁員，但在受到疫情衝擊7個月之後，已經沒有辦法再繼續拖延，不得不出此下策。他也將部份原因歸咎給加州政府不願放行，「加州政府遲遲不肯取消迪士尼樂園禁令，加重了迪士尼疫情下受到的傷害。」

迪士尼聲稱他們已不堪重負，希望加州政府能盡快准許重啟園區，協助他們渡過難關。 由George Sheldon via shutterstock

大約一週前，達瑪羅曾在線上記者會指出，他們等待的時間越長，對當地民眾造成的影響就越大，希望政府能盡快重啟加州。

遊樂園業務向來是迪士尼的營收主力，去年便占了迪士尼整體696億美元營收的37%。然而今年8月公佈的財報中，樂園業務營收衰退達85%，蒸發的37億美元收入導致20億美元虧損。米老鼠及白雪公主恐怕也難以安穩入眠。

達瑪羅解釋，「我們減少支出、暫時計畫，卻仍然在為放無薪假的同仁給付福利，並盡可能提昇營運效率，但我們根本無法在產能有限的情況下充分運用如此大量的人力。」

遊樂園重啟成效不彰，民眾抱有安全疑慮、不願花錢買不完整體驗

從今年初中國爆發疫情開始，迪士尼全球樂園便因疫情擴張紛紛關閉，雖然隨著各地疫情趨緩，上海、香港、東京、巴黎、佛州等地樂園都陸續有限度地重啟營業，但實際成效並不是很好。

儘管全球迪士尼樂園都陸續重啟，迪士尼坦承來訪遊客數與預估情況有落差。 上海迪士尼

為了讓民眾能安心重返樂園，迪士尼實施了一系列的防疫措施，包括限制入園流量、要求民眾及員工戴上口罩、在園區內廣設消毒站點、暫停民眾與玩偶們的近距離互動，並提供線上點餐及行動支付等服務減少接觸。

但這些措施沒能贏得遊客的信賴，《紐約時報》引述旅行社的說法指出，民眾不覺得此時造訪遊樂園是個安全的作法，同時很多人並不希望在體驗受限制的情況下出遊，玩得不盡興不如省下旅費。

迪士尼本身也坦承，開放園區後來訪的遊客數不盡理想，尤其是從其他州前來遊玩的旅客仍較往年大幅減少。執行長查佩克在上個月的財報會議中指出，遊樂園遊客人數並不像公司預期的在開放後迅速反彈。

最終，迪士尼不得已於此時宣佈裁員消息。這間娛樂巨頭保證，他們會給予部份受影響的基層員工資遣費，並協助員工們在這個艱困的時期尋找下一份工作。

宣佈裁員消息後，迪士尼股價在盤後下跌約2%，邁入2020年來其股價已下跌約13%。

且不光迪士尼受到重挫，環球影城上一季營收暴跌94%，整個夏天也持續裁員，8月底宣佈縮編約1,000名飯店員工後，9月中又宣佈5,400名員工的無薪假延長至另外通知。

資料來源：Bloomberg、CNBC、 Forbes、New york Times