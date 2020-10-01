原先各界預期今年蘋果將會讓無線充電板AirPower重新上市，沒想到距離年底只剩下3個月了，蘋果卻依然沒有任何動作。

今年又有不少消息指稱蘋果可同時替多組裝置充電的無線充電板AirPower將恢復上市，但從近期蘋果仍未有任何動作準備推出此款配件，因此再度有說法表示蘋果可能將讓此款配件延後至2021年才推出。

愛范兒

而延後推出的原因，依然與充電效率與充電時的安全表現有關。

在蘋果原先規劃裡，準備讓使用者能同時為iPhone、Apple Watch，以及AirPods充電。但某些情況下，使用者可能會同時替兩支iPhone充電，另外加上一組Apple Watch，而要如何克服不同裝置所對應充電電流調整，並且確保不會過度發熱，顯然讓蘋果工程師花費不少腦力。

雖然目前市面上已經有業者推出可同時替三款蘋果裝置充電的無線充電板，但絕大部分都還是刻意僅提供使用者同時幫一支iPhone充電，其他兩台裝置則是僅需較小充電功率的Apple Watch或AirPods，因此並不像AirPower必須解決複雜的充電功率識別、自動切換設計。

IKEA的無線充電板 IKEA

先前原本有消息指稱蘋果內部已經放棄此項產品，但隨後又有消息表示蘋果可能會以全新設計形式再次打造AirPower，同時也可能將原本設計簡化，或是以全新設計形式呈現。

責任編輯：文潔琳

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