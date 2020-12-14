台中捷運展開試營運，卻在發生連結器軸心斷裂，市長盧秀燕宣布，2月19日的正式營運將延期。先來看看台中捷運的路線圖、票價、尖離峰班次、車站和車廂設計

編按：北捷道歉細節更新 台中捷運綠線12月19日通車進度將延宕，因11月試營運6天就發現車廂連結器軸心斷裂，11月22日起全面停駛，上週五聽取檢查報告後，市長盧秀燕宣佈無限期，直到釐清原因，且依法可以向北捷局要求延遲通車賠償。 對於臺中巿政府表示要向北捷局求償，北捷局表示，該局係受委託代辦臺中捷運烏日文心北屯線工程，屬政府機關間行政協助事項，臺北市政府並未獲取利益，有關求償問題尊重臺中市政府説法。 針對臺中捷運烏日文心北屯線電聯車半永久聯結器斷裂事件影響試營運與通車時程，臺北市捷運局鄭重向臺中市民致歉並承諾將全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日傍晚提送臺北捷運局事故調查報告，並於11日向臺中市盧市長說明，並對臺中市民表達誠摯歉意，會盡全力改善。北捷局表示，亦將儘速成立由專家學者組成審查委員會，釐清相關疑義，以昭公信。



北捷局說明，日商川崎重工(KHI)對半永久聯結器斷裂事件調查報告就設計、材料、製造及安裝四大面向進行分析，並協請第三方公正單位檢驗。初步認定是製造與不適當安裝所導致。



聯結器（軸心）將全部重新製造且進一步檢討其安裝方式外，並將優化升級軸心的設計，避免再發生類似事件。川崎重工表示臺中捷運所使用之半永久聯結器為美國Wabtec公司產品，且由美國原廠負責設計及品管作業，外界質疑中國製品與軸心硬度不足問題，廠商說明Wabtec公司是國際性跨國公司，世界各國均有製造工廠，對於檢驗過程中發現有降伏強度與抗拉強度不足的問題，已再取一支未斷裂軸心檢驗，另軸心硬度強度不足是在製造過程時熱處理不當所致。



北捷運局表示，以最專業嚴謹態度檢視廠商所提報告尚有多項疑義須澄清，為確認廠商所提故障原因及改善方案之合理性，北捷局將儘速成立審查委員會釐清相關疑義以昭公信，並要求廠商依改善方案盡速完成，廠商雖已提出改善時程，惟尚須進一步確認，此調查報告已於12月11日向臺中市盧市長報告，後續會以營運安全為最高原則，早日通車營運，以對社會大眾有所交代。



北捷表示，北市府與中市府雙方對於確保營運安全及損失賠償立場一致，目前已暫停對廠商計價付款且後續依契約中市府若有營運相關損失，可由北捷局代位求償。北捷局強調，營運安全為最高原則，會以積極負責的態度，要求廠商徹底改善，儘速解決問題。

12月14日更新

台中捷運綠線先前因列車連結器軸心斷裂，暫停試營運，台中市長盧秀燕於14日宣布，原定19日的通車日期將延期，直到確認安全無虞才會通車。

11月21日，台中捷運綠線第17列車於發生連結器軸心斷裂事件。台中市政府在聽取北捷及川崎重工報告後，經仔細研讀，了解各項數據及影響層面，並召開內部專業會議。在上週五聽取北捷局檢測結果報告後，市長盧秀燕宣布，原定於19日的正式通車將會延期。

11月10日更新：通車日期

台中市長盧秀燕10日宣布，台中捷運將於11月16日至12月15日展開試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，並於12月19日正式通車。

「試營運及免費體驗」為期1個月，11月16日至12月6日每日7時至20時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日6時至24時開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。

台中捷運公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

另配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，台中捷運也呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

交通局表示，通車後初步規劃每日營運時間為6時至24時，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘。

11月6日更新：核准營運

台中市政府於11月2日函報完成12項營運前須改善事項後。交通部長林佳龍6日已宣佈，准予台中捷運綠線營運，將再由台中市政府決定通車日期。台中人將有第一條捷運啦！

11月2日

歷時10年動工，台中市第一條捷運路線「台中捷運烏日文心北屯線（以下簡稱台中捷運綠線）」將趕在今（2020）年底通車！會有哪些令人期待的特色呢？

台中捷運綠線車廂 台中捷運粉專

車站設計：3設計原則、符合綠建築標準

台中捷運綠線的車站外觀，以「迅捷綠軸、樂活台中」為主軸，輕巧、簡明、通透為3大設計原則打造，18座車站皆符合綠建築「日常節能指標」及「水資源指標」標準，以自然採光及通風設計、出入口立體綠化牆面與雨水回收器澆灌等多項概念，讓台中捷運綠線各車站成為節能減碳的綠美建築。

台中捷運綠線車站外觀 台中捷運官網

台中捷運綠線車站閘門處 台中捷運官網

車廂設計：打造如「樹海上行走」的體驗

台中捷運綠線的車廂內部也呼應車站的輕簡設計，搭配了清新自然的粉綠色一般座椅、粉紅色博愛座，期望以可愛繽紛的馬卡龍配色，傳達台中的活力與溫暖。

台中捷運綠線車廂內部 台中捷運官網

台中市長盧秀燕表示，台中綠線沿途會經過許多市中心漂亮的公園，宛如「在樹海上行走」，通車後相信會非常受歡迎。

台中市市長盧秀燕 台中捷運粉專

車體設計：中運量、車廂間可彼此通行

車體部分，臺中捷運綠線和新北環狀線一樣，屬於中運量的鋼軌鋼輪系統車輛。每列車由2節車廂組成，單側配有10扇門，車廂間設有走道可供通行。每列車大約可乘載536名乘客。營運速度每小時平均32公里，最高速度可達每小時75公里。

台中捷運綠線車廂外觀 台中捷運官網

尖峰與離峰班次、營業時間

未來台中捷運綠線的服務時間，為早上6點到晚上12點，尖峰時間每5分鐘一班，離峰時間8分鐘一班，晚上11點至12點班距則會減到15～20分鐘一班，同時略降車速，避免深夜產生噪音。

從北屯總站至高鐵台中站，車程約莫32分鐘上下，可以替通勤族節省許多時間。

票價最高50元、分為4票種

台中捷運綠線起程票價為1.5公里內20元，後續票價級距每2公里增加5元，票價最高50元，希望以便宜票價融入台中市民的生活圈。台中捷運綠線可以使用悠遊卡、一卡通或iCash票卡付款。

票種將分為「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」等，未來預計會再規畫交通聯票、優惠定期票、旅遊套票等多元票種。

台中捷運綠線票價 台中捷運粉專

責任編輯：文潔琳

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