《后翼棄兵》奪下金球獎兩項大獎！Netflix美劇The Queen's Gambit為何爆紅？精靈系女主Anya Taylor-Joy是誰？

編按（2021.3.2更新）： 第78屆金球獎頒獎典禮在美國當地時間2月28日透過線上方式舉行，2020下半年掀起口碑和話題的美劇《后翼棄兵》，一舉奪下最佳迷你劇集、迷你劇集最佳女主角等兩項大獎！ 下為2020年11月19日報導，一起來看看這部以西洋棋為主題的影集，魅力在哪？

Netflix新影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）於10月23日上映就引起不少話題，上映不到一周就衝到Netflix排行榜第1名，還在美國電影評論網「爛番茄（Rotten Tomatoes）」獲得100%好評。

爛番茄100%好評！《后翼棄兵》紅什麼？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，美劇《后翼棄兵》上映兩周以來網路聲量日益增加，共有1,870筆網路聲量，其中包含YouTuber、網紅、媒體都有介紹此部新劇，聲量高峰在11月2日。

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Netflix《后翼棄兵》爆紅5大關鍵、看點

從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友討論的重點包含：片名、精靈系女神主角、有年代感的造型、以女性為主角的劇情、感情線，以下為你一一介紹。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）海報 Netflix

《后翼棄兵》看點一：以「西洋棋」專有名詞作片名

「后翼棄兵」其實是西洋棋中一種封閉性開局方式，《后翼棄兵》不只片名，連每一集的名稱「開局」、「兌子」、「疊兵」都使用西洋棋術語，與劇情主軸「西洋棋」有所呼應，引起不少網友的好奇，「當初注意到這部影集就是因為對片名的好奇」、「片名很特別」。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

《后翼棄兵》看點二：「精靈系」女主角Anya Taylor-Joy

飾演《后翼棄兵》女主角的Anya Taylor-Joy曾因演出《分裂》爆紅，空靈大眼加上微開的眼距，略帶神祕感的外貌被網友稱為「精靈系女神」，令許多觀眾印象深刻。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

這次Anya Taylor-Joy飾演的角色個性孤癖、獨立，正好與她的氣質不謀而合，觀眾也盛讚她的演技，「太有氣質與演技了」、「那雙大眼睛太強大了」。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

《后翼棄兵》看點三：細膩復刻1950～60年代造型

《后翼棄兵》以1950到1960年代為背景，不只場景精緻地還原當時的復古風貌，在細節處更是不馬虎，服飾造型、髮型都相當考究，呈現該年代的時尚感，令觀眾大讚「妝容跟服裝很多細節」、「女主角美，服裝場景考究」。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

《后翼棄兵》看點四：以女性為主角、不落俗套的劇情

《后翼棄兵》整體劇情圍繞在「女性」身上，描述擁有西洋棋天賦的少女，如何在男尊女卑的年代中堅持追夢，女主角的設定不僅不傻不甜、非常獨立，還有藥物成癮的問題，相當貼近人性的劇情設定，令觀眾直呼「短短 7 集卻深入刻畫出角色的成長」、「真的好好看」。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

《后翼棄兵》看點五：女主角不同階段的感情線

除了女主角的成長心路，劇中的感情戲也是一大話題，孤獨的女主角在追夢路上曾遇幾位男人，都帶給她不一樣的成長與陪伴，女主角前後談了幾段愛情，許多觀眾對每段戀情都有不同看法，也有觀眾詳細討論為何女主角與其中幾位曖昧對象走不下去等。

Netflix 影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）劇照 Netflix

責任編輯：蕭閔云

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