英國零售業震盪，威脅了2.5萬名員工生計，其中服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）更是連緊急貸款也難挽救頹勢！

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊英國零售業，英國丹本漢百貨公司（Debenhams）和服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）都瀕臨破產，2萬5,000名員工恐面臨失業風險。

丹本漢委任的管理公司FRP Advisory今天表示，由於丹本漢未能找到買家，因此決定逐步縮小事業，關店可能造成1萬2,000員工失去工作。

英國丹本漢百貨，創立於1813年，目前在英國、愛爾蘭、丹麥等地開設約有178家店鋪。 Shutterstock

英國運動時尚零售公司JD Sports Fashion今天證實，不會出價收購丹本漢。

在英國擁有124家商店的丹本漢瓦解前一天，英國服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）也進入破產程序，約1萬3000名員工的飯碗恐不保。

FRP Advisory說：「考量到目前的交易環境，加上2019冠狀病毒疾病疫情的影響可能持續一段時間，重組事業後營運的不確定性極高。」

「管理公司因此很遺憾地做出決定，他們應該開始縮小丹本漢英國地區事業，同時持續為了所有或部分事業尋求買家。」

阿卡狄亞旗下有Topshop、Topman、Dorothy Perkins、Burton、Miss Selfridge、Evans和Wallis等連鎖服飾店品牌，即使有同業提議提供緊急貸款，仍難挽頹勢。

阿卡狄亞董事長葛林（Philip Green）4年前已因擁有的英國老牌連鎖百貨公司BHS驚傳倒閉，而名譽受損；如今阿卡狄亞面臨破產危機，可能將令葛林再度受到沈重打擊。

本文授權轉載自：中央社