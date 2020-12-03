今年才剛風光上市的大數據分析公司Palantir歷經4日跌勢，股價重挫超過12%，遭到大摩降評為「減持」，導致盤中跌幅甚至一度超過17%。

大數據分析公司Palantir Technologies週三遭大摩降評，不僅延續4日跌勢，並經歷史上最糟糕的一天。這家以與中央情報局（CIA）和其他政府機構的合作而聞名的美國數據分析公司，週三股價下跌12.31％，收22.51美元。

摩根士丹利將該股票評級自「增持」打落至「減持」，讓Palantir盤中跌幅一度超過17%。

截圖自網路

摩根士丹利表示，與同業相比，Palantir的交易價格「溢價很大」，因其股價自9月30日上市以來翻升2倍以上。

「該公司自上市以來，Palantir上漲155％，但基本面卻沒什麼變化，其風險∕回報範式移轉顯然不利股價。」

「政府爪牙」Palantir，美國防部、情報界都是客戶

Palantir由技術投資者Peter Thiel、Joe Lonsdale和執行長Alex Karp等人於2003年共同創立，為政府機構提供數據分析軟體和服務，包括國防部、食品和藥物管理局（FDA）以及情報界，飛機製造商空巴和能於生產商英國石油（BP）等均為其客戶。

Palantir官網

專家分析：新的空頭聞到血味，將有更多人賣空股票

該公司上個月公布上市以來首次獲利報告，其第三季新契約包括一份與美陸軍簽訂的9,100萬美元契約、一份與美國國立衛生研究所簽訂的3,600萬美元契約，以及與一位航空航天客戶續約一份3億美元契約。

摩根大通分析師寫道，「儘管今年第三季的結果強勁，凸顯了政府部門持續成長動力以及企業的成長加速，還有25%以上創紀錄的利潤率意味著基本面較最初預期有一些上升，但我們認為，自第三季以來大部份的增幅（例如過去2週半股價漲逾75%）都與基本面以外的因素有關，包括強勁的散戶多單量擠壓了強勁的機構空單餘額。」

Palantir目前市值超過390億美元，上個月大部分時間均上漲，單月漲幅達167%。

上週五Citron Research稱該股票簡直是場賭博並開始放空。

數據分析公司S3預測分析總監Ihor Dusaniwsky表示，「因為現有的空頭持續建倉，新的空頭聞到了水中的鮮血，也跟著冒出來追殺，所以我們可預期會有更多人賣空Palantir股票。」

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網