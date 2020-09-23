Palantir向來是矽谷最神秘的公司之一，據傳該公司曾協助美軍找到賓拉登的藏身處，其極具爭議的形象也曾遭各方抨擊是政府的爪牙。

Palantir一直都是矽谷最神秘的公司之一，據傳該公司曾利用數據技術，協助美軍找到伊斯蘭恐怖組織首腦賓拉登可能的藏身處，並分析阿富汗境內的炸彈分布樣態，降低美軍的死傷人數。

這間「戰功彪炳」的公司，客戶範圍從聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）到美國海軍陸戰隊和空軍等政府組織，十分特別。更讓人驚訝的是，現任執行長，竟然還只是個和電腦科學背景毫不相干的社會學博士！

911事件促成Palantir的誕生，以《魔戒》水晶球命名賦預見未來之意

亞歷山大．卡爾普（Alexander Karp）為Palantir的共同創辦人，他與夥伴彼得·泰爾（Peter Thiel）曾經是史丹佛大學的法學院同學，當時的泰爾同時也是兆元級企業Paypal的創辦人。2001年，九一一事件發生，恐怖組織使社會人心惶惶，卡爾普與泰爾在某次聊天後，共同產生開發網路反恐軟體的想法。2004年，僅得到三位投資者的Palantir正式成立。

執行長阿歷克斯·卡爾普（Alexander Karp）。 截圖自YouTube

Palantir主要的業務，是將零散的數據蒐集起來，將其整合並加以分析，解釋過去並預測未來。Palantir的命名其來有自，由於卡爾普的初衷是希望能夠藉由數據、梳理事務的邏輯，以利打擊網路恐怖組織，因此公司名字是以《魔戒》當中，能預見未來的水晶球命名，含有「預見未來之意」的隱喻在其中。

遭各方抨擊為「政府爪牙」，其爭議形象讓投資方卻步

然而毫無相關背景的卡爾普，與存在著高風險的業務性質，讓卡爾普起初的融資行動屢屢失敗。但在被轉介給CIA的創業投資機構In-Q-Tel後，從2005年至2008年，CIA都是該公司唯一客戶。自2009年起，Palantir才開始與其他政府機構合作。2010年，Palantir的客戶組成大都是政府機構，私人公司寥寥可數。

Palantir為美國政府完成大量的情報工作，卻也引發一系列的質疑。《彭博社》稱Palantir分析大量的私人數據卻能不受監督，是「可怕的政府爪牙」。2011年，一名美國國家安全局（NSA）員工Edward Snowden就曾經揭露，該機構對全美國民的電話通訊進行大規模的監控，而為其分析數據的Palantir首當其衝，被認為是《老大哥》（The Big Brother）中的政府間諜。

卡爾普似乎不受此影響，並表示Palantir的技術是建立在保護隱私和人民自由之上，公司本身並無蒐集或使用任何數據，資料的使用僅限於與客戶的合作當中。

Palantir曾破解達賴喇嘛電腦上來自中國的間諜軟體，並阻止來自巴勒斯坦自殺炸彈客的攻擊。雖然應用廣泛，但該公司也坦承，長久以來並未營利，2018至2019年，虧損約5.8億美元，2020年上半年淨虧損近1.65億美元，儘管Palantir的估值很高，但極具爭議性的形象，也導致如可口可樂和美國運通（American Express）等投資者卻步。

Palantir總營收年底有望破10億美元，欲打造新產品擴大客群

儘管如此，Palantir的潛力仍不容小覷，2019年，該公司營收來到7.29億美元，較去年同期上漲24%；接著在2020上半年，總營收來到4.8億美元，較去年同期則上升49%，並在年底有望突破10億美元，卡爾普也表示，Palantir正在打造其他產品，以擴大客戶族群，增加業務範疇。

Palantir的模式非常特別，由於卡爾普本身並不信任行銷團隊，因此公司內部並無銷售部門。同時身為社會學博士的卡爾普也認為，矽谷的工程師知道如何寫軟體，卻不了解何謂社會的公平正義，而Palantir正是為了實現此目標而存在的。

這樣一間猶如國防承包商的公司，內部風氣卻十分自由，Palantir公司的會議室地上散落著飛鏢，也非常歡迎員工帶著自家寵物去上班，而員工大多選擇穿著印有Palantir字樣的自家品牌服裝，並透過內部頻道，聆聽卡爾普對於道德和馬克思主義的心得。卡爾普則每天必定練習氣功、游泳及冥想，在他辦公室的櫥櫃內，甚至有20副相同款式的泳鏡。

儘管在2014年，卡爾普曾說：「公司只要上市一分鐘，它的競爭力就降低了。」但Palantir仍即將於9月23日（台灣時間9月24日），以私募股份的方式公開上市，並有望成為今年美股最大IPO。Palantir的未來走向，是否真將與國防業務分道揚鑣，還有待後續觀察。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

參考資料：Forbes、Vox、Buck-Fifty MBA、Success Story、CNBC