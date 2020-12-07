調查機構EV Sales Blog，公布了最新的電動車銷售數據，特斯拉的Model 3登上2020年最受歡迎的電動車，此外，還有哪些值得關注的大黑馬？

疫情攪局的2020，卻是電動車市場相當熱鬧的一年。主要原因在於，各大車廠都有推出亮眼的電動車產品，消費者不再只有特斯拉（Tesla）一個選擇；不過從銷售數字上觀察，特斯拉還是佔有極大優勢，也創下連續五季獲利正成長的成績。

專門追蹤全球電動汽車銷售的機構EV Sales Blog公布了最新的電動車銷售數據，特斯拉的Model 3登上2020年最受歡迎的電動車，值得注意的是，在10月份的數字中，中國五菱汽車旗下的宏光MINI EV電動車買氣爆棚，銷量直衝第二名，一舉成為大黑馬。

車款排名：Model 3無懸念奪冠

今年最受歡迎的電動車的封號，由特斯拉的Model 3奪下，根據EV Sales Blog的數據，今年前10個月Model 3累計銷量達到260,927輛，約佔全球市佔的12%。Model 3在 2018和2019年也都拿下全球最暢銷電動車榜首，沒有意外的話，這將會是Model 3第三年拿下此殊榮。

今年最受歡迎的電動車的封號，由特斯拉的Model 3奪下，根據EV Sales Blog的數據，今年前10個月Model 3累計銷量量達到260927輛，約佔全球市佔的12%。 EV Sales Blog

第二名則是由法國雷諾汽車（Renault）的電動小車ZOE拿下，累計銷量量達到74,124輛，約佔全球市佔的3%，跟第一名的特斯拉差距相當大；第三名則是中國五菱汽車旗下的宏光MINI EV，累計銷量量達到52,672輛，約佔全球市佔的2%。

今年電動車車款銷售排名，第二名則是由法國雷諾汽車（Renault）的電動小車ZOE拿下。 雷諾汽車

車廠排名：特斯拉奪冠，全球市佔達17%

若從車廠的總銷量來看，統計今年前10個月，第一名仍是特斯拉，累計銷量為352,792輛，約佔全球市佔的17%；第二名則是福斯汽車（Volkswagen），累計銷量為138,290輛，約佔全球市佔的7%，同樣跟特斯拉有著極大差距；第三名則由比亞迪（BYD）拿下，累計銷量為126,243輛，約佔全球市佔的6%。

從車廠的總銷來看，統計今年前10個月，第一名仍是特斯拉，累第二名則是福斯汽車（Volkswagen）。 EV Sales Blog

各大車廠經過前幾年的技術研發，陸續在這一兩年都有電動車產品問世，也帶動全球各地充電基礎設備的逐漸完備，此外，從美國、歐盟、日本等世界主要大國，都已經訂出禁售燃油車時程，讓全球汽車電動化的進展逐漸加速。

從今年的銷售數字上來看，特斯拉依舊以大幅的差距，領先其他競爭對手，證明了特斯拉在此領域創新與技術的領先。特斯拉也將在今年12月21日被納入標準普爾500指數，創辦人馬斯克（Elon Musk）身價也飆漲到1280億美元，超車比爾蓋茲，成為全球第二大富豪，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯。

推出三個月就贏過Model 3，MINI EV什麼來頭？

在EV Sales Blog這份統計中，值得觀察的還有10月份的全球銷售數字。Model 3在10月售出22,755輛，仍是冠軍，第二名則中國五菱汽車旗下的宏光MINI EV電動車，賣出20,631輛，第三名是特斯拉的Model Y，賣出10,602輛。

值得觀察的還有10月份的全球銷售數字，中國五菱汽車旗下的宏光MINI EV電動車成為黑馬，躍上全球銷量排名第二。 EV Sales Blog

躍上全球電動車銷售榜單，MINI EV究竟是什麼來頭？五菱汽車是屬於上海汽車集團，是跟通用汽車的合資公司，銷量之所以能直逼特斯拉，關鍵在於「便宜」。

五菱宏光 Mini EV今年九月才開賣，售價落在2.88萬至3.88萬人民幣（約12.7萬至17萬台幣）之間，一般老百姓幾乎都能負擔，據統計，開賣第一個月賣出 1 萬 4 千輛、10 月成長到2 萬輛，11 月突破 3 萬輛，單日銷量最高突破2000輛。以中國市場來說，已經創下連續 3 個月超越特斯拉的紀錄，氣勢驚人，成為今年中國市場上唯一單月銷量破3萬輛的電動車，被封為「國民神車」。

五菱宏光 Mini EV今年九月才開賣，售價落在2.88萬至3.88萬人民幣（約12.7萬至17萬台幣）之間，一般老百姓幾乎都能負擔。 上汽通用五菱

雖然從全球銷售數字來看，Mini EV銷量進逼特斯拉，但這個銷量僅限於中國本土市場。

跟特斯拉鎖定高階市場不同，Mini EV以極低的售價，瞄準中國三四線城市的低階市場，迅速衝高銷售量。Mini EV是雙門四座的電動車，車身非常小巧，長度不到3公尺，車體重量僅700多公斤，不像特斯拉有著科技感十足的內裝，Mini EV車內配備走極簡風，沒有中控螢幕等設備。

根據官方資料，低階版的Mini EV約六小時可以充飽電，續航力為120公里；高階版9小時可以充飽電，續航力為170公里，皆不支援快充技術，較適合短程都會代步使用。

馬斯克過去曾說過，他認為Model Y明年（2021）人氣會超越Model 3，算是特斯拉家族中的後起之秀。 Tesla

最後值得注意的是，特斯拉的跨界休旅Model Y目前只在美國加州廠生產，10月份銷量衝上前三，贏過福斯ID.3。馬斯克過去曾說過，他認為Model Y明年（2021）人氣會超越Model 3，算是特斯拉家族中的後起之秀，它的優點在於，比傳統的SUV更為輕巧，有較大的空間可以放置行李，綜合外電消息指出，市場預估，明年特斯拉的銷量增幅有機會來到40%~50%。

參考資料：EV Sales Blog

責任編輯：錢玉紘