聿信醫療開發「AI連續肺音監測系統」，可連續監聽、圖像化呼吸音，協助醫師判斷病患是否有氣喘音、痰音等肺部異常音，可應用於遠距醫療及手術中。

人類不斷嘗試探索生命的極限，從最尖端的基因工程或細胞工程中找出老化的關鍵，或利用AI協助預測、診斷病情並加速新藥開發，然而經常用於描述醫療科技進展的形容詞「日新月異」，卻似乎不適用於某些領域。

像是看診室醫師手中的「聽診器」，大抵仍維持200年前的面貌，改變不大。

「的確在醫療領域上，受限於法規、環境或市場因素，相對比較保守一些。」聿信醫療共同創辦人暨執行長許富舜說，醫療畢竟關乎人命，使得謹慎與保守無形中拖慢醫療創新的腳步。

曾服務於台北榮總、台大創傷醫學部、亞東醫院的許富舜，是重症醫學專科醫師。他的日常工作，除了陪伴病患一起與死神拔河之外，還有另一項任務：試圖改變聽診器。

已經使用200年的聽診器，改變了會帶來什麼好處嗎？

確認病患的呼吸道系統狀態，可以說是診斷的基本；對加護病房、手術房中的醫師來說，更是必須時刻關注的重點生命徵象。但傳統的聽診器無法讓醫師「持續監聽」病患的肺部狀況，相對於心臟與血管有心電圖或血壓圖，呼吸狀態缺乏儀器進行連續性、圖像化的監測。

聿信的「AI連續肺音監測系統」（如下圖），就是鎖定這項需求，利用聲音擴大器、隔音與抗噪材料，做出微型化的聽診器貼片，病患只要像心律貼片一樣黏在身上，就可以連續性地搜集呼吸音。

聿信的「AI連續肺音監測系統」。 數位時代

至於AI技術的導入，則是用於分析超過50萬筆的呼吸音，協助醫師判斷病患是否有氣喘音、痰音等肺部異常音。而貼片所監測的呼吸音，也會同步傳至手機或儀器螢幕上，以圖像化的方式提供醫師參考判斷。

除了能直接想到的重症醫治、加護病房，以及今年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後，被應用於醫師遠距聽診，聿信的產品還可以應用於「非插管麻醉手術」。

協助醫師判斷異常呼吸聲，避免憾事發生

雖然非插管的麻醉手術（包含靜脈麻醉在內）在內視鏡、整形、牙科等手術中很常見，但其實風險不小。即使麻醉醫學會管控嚴格，法律也明文規定進行麻醉時，必須依照準則監控呼吸，卻沒有相對應的輔助器材。目前，醫師大多透過呼吸數、血氧濃度或二氧化碳濃度來輔助判斷。

台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡曾在「麻是會議」中提到，有4成的醫療糾紛與手術麻醉相關。許富舜也強調，台灣每年都會發生100起麻醉相關事故，麻醉的風險更是歐美先進國家的5～6倍。

原因為何？電視影集《麻醉風暴》略有提及：醫院的麻醉醫師不夠，經常必須擔負整家醫院的麻醉工作，長工時和過勞也會提升風險。

在嘗試根本性或結構性地解決麻醉醫療糾紛的同時，透過新技術的引進，密切地監測病患的呼吸音，或許就有機會提前發現病患的呼吸異常情況，避免憾事發生。

目前，聿信的AI連續肺音監測系統，已經通過台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的審查，可以正式對外販售。而聿信醫療也在2020年7月獲得約新台幣1.2億元的募資，受到許多投資人的肯定。

許富舜是重症專科醫師，平時工作除了與死神拔河，更試圖展開一場聽診器革命。 侯俊偉攝影

醫院的商模挑戰：要做出「must have」的產品

然而，談及產品的販售，也就是商業模式，許富舜點出了醫療領域創業的現實挑戰：不能只是做出「nice to have」（有了也不錯）的產品，而是要做出「must have」（不可或缺）的產品，醫院才可能買單。

舉例來說，在COVID-19的遠距聽診、麻醉與重症手術的使用上，連續呼吸音的監測也許是「必要」。然而，對於一般的病患監測，過去靠著醫護人員巡房，一個一個聽診的方式來記錄，也運作得很順暢。採用聿信的產品，的確可以省下不少人力、加快效率，「但這對醫院不是必要，維持現況也沒差，會付錢買嗎？再看看啦。」

因此，針對一般住院病患或居家照護的呼吸監測上，聿信更看好平台式的發展。許富舜想像，或許在更遠的未來，如果手機或是軟體大廠想導入呼吸音的判斷，聿信就能成為背後的技術授權來源。

當「醫師許富舜」成為「執行長許富舜」之後，他面臨的最大挑戰，就是跨領域的人才不好找。「台灣醫療人才很棒、工程師優質，薪水也不至於付不起，但兩個領域都懂的人，找起來很困難。」

幸好困難，向來就是許富舜的動力。他當年選擇重症醫學科，就只因為：「這是救人的科啊！」

投入創業後，他有更大的期望，「比我聰明、努力的醫師太多了，希望聿信和我有機會成為激勵他們的存在，也證明醫師可以做到改變現況。」