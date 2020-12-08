萬里雲妥善地運用了台灣產業優勢，以人工智慧+雲端的服務模式出發，提供數位轉型中不可或缺的數據處理服務，彌補了台灣現有產業上的不足。

今年市場受疫情促動下，雲端產業正值蓬勃發展之際，CloudMile 萬里雲正式宣布成為全台第一家獲得 Google Cloud MSP 託管服務認證的菁英合作夥伴，服務範圍擴及台灣及香港地區，為企業的上雲之路提供一站式解決方案的的雲端託管服務，協助打造專業化與技術化的雲端環境，以國際標準化流程提升安全性並高度有效的管理，對於 CloudMile 萬里雲在亞洲佈局拓展雲端事業有戰略性意義。萬里雲創辦人暨執行長劉永信指出：「後疫情時代下，企業要想脫穎而出的關鍵將更加著重於佈署雲端戰略的完整性與續戰力，本次通過 Google Cloud MSP 認證嚴格的審核程序，我們有信心為企業提供更全面、高效的雲端服務。」

本次受 Google Cloud 肯定獲得 MSP 認證是 CloudMile 萬里雲不斷致力於協助企業數位轉型的一個的里程碑，近期也正式邀請前科技部長陳良基擔任業界顧問，聯手「台灣科技創新教父」開創人工智慧與雲端服務的嶄新局面，串連各方資源加速海內外拓展，全力協助零售、醫療、金融、製造與公部門組織導入 AI 及雲端技術服務。

CloudMile 萬里雲獲 Google Cloud 全台首家MSP託管服務供應商認證

CloudMile 萬里雲擁有 Machine Learning（機器學習）、Infrastructure（基礎架構）及 Data Analytics（資料分析）等專業認證，而 Google Cloud MSP 審核計畫僅限於邀請制，並且需要充足的企業服務經驗、技術支援佐證，萬里雲首席技術長王彥翔說到：「隨著企業數位化，雲端服務使用增加，維運成本也就隨之提高。CloudMile 雲端託管平台將進一步優化企業 IT 資源配置與成本結構，我們有深厚的 Google Cloud 經驗及智慧化營運管理，而且始終將客戶的需求放在首位，協助企業 IT 人才專注於發展核心策略。」CloudMile MSP 託管服務不只為企業從前期基礎建設到後端營運優化提供一站式的數位解決方案，更拓展了24小時敏捷式管理、營運優化、高度安全性兼俱的服務範疇，幫助企業全面解決上雲、管理維護的痛點，大幅提升雲端服務的延展性及靈活度，加速實踐數位化運作的營運模式。

近年 Google Cloud 也加大了對於台灣雲端市場的投資力道，作為 Google Cloud 長期以來的菁英合作夥伴，CloudMile 萬里雲更專注在協助企業建置 Google 雲端、資料管理，並提供管理與應用的實際解決方案。 經過四年的發展，CloudMile 萬里雲服務海內外超過400家企業數位轉型，將數據導入商業模式，在逐漸成形的雲生態中，CloudMile萬里雲做為數位解決方案提供者，扮演了串接起企業及產業應用的關鍵角色，協助企業順暢地將 IT 現代化、商業模式數據化與 AI 科技導入，並推動未來企業全面上雲的可能性。

新創首邀前科技部長陳良基擔任顧問，攜手邁向下一個里程碑

CloudMile萬里雲除榮獲 Google Cloud MSP 託管服務的認證外，今年 Q4 更邀請到前科技部長陳良基擔任顧問一職，提供產業應用上的諮詢指導。陳良基表示：「 CloudMile 萬里雲妥善地運用了台灣產業優勢，以人工智慧 + 雲端（AI+Cloud）的服務模式出發，提供數位轉型中不可或缺的數據處理服務，彌補了台灣現有產業上的不足。」同時也指出數位轉型在疫情、商業趨勢的改變下已然箭在弦上，CloudMile 萬里雲不僅協助國內多元領域的企業、傳統產業導入AI技術，提升企業整體營運效能， 幫助業界透過數位工具整合現有資源，加值數據價值外，近年也積極與各國政府合作共同建置數位系統，透過數位再造，協助公部門組織轉型，提供給民眾更加值的服務，為產業注入創新動能，面對未來虛實並重的AI產品服務時代，CloudMile 萬里雲期許能成為其中的關鍵力量，協助企業突破市場瓶頸。