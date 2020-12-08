鴻海證實，墨西哥的廠區被駭，外媒指稱駭客還勒索約10億台幣的贖金。不過午間官方聲明指出，集團已完成應變，提高防護層級。

又有大型科技企業遭駭！外電指出，鴻海北美廠區遭受勒索軟體（Ransomware）攻擊，除墨西哥廠驚傳遭到勒索病毒「DoppelPaymer」侵入，威州廠區也被侵入。

對此鴻海官方發佈聲明，公司沒有支付一毛錢，但證實中毒，對此北美廠已提高防護層級，受影響廠區網路逐漸恢復正常，對營運影響不大。

根據外媒報導，勒索信要求鴻海集團支付1804.0955枚比特幣，相當於3468.6萬美元（約台幣10億元），鴻海發出聲明，證實遭受網路勒索病毒攻擊，已經完成應變。

鴻海科技集團聲明中證實，「美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。本次攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。」

根據外媒報導，鴻海位於墨西哥華雷斯（Juarez）工廠在11月29日遭到勒索軟體「DoppelPaymer」攻擊，駭客除侵入1200台伺服器中，竊取、刪除、並加密部分資料，藉此勒贖要給錢才能取得解密工具。

外媒報導指出，華雷斯廠區設立於2005年，主要組裝出貨銷售電子產品給南美和北美市場。而駭客偷取了大約100GB的未加密資料，還刪除約20TB到30TB的備份資料。

責任編輯：錢玉紘