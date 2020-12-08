5G開台！5G公網跟私網應用如何發展？業者如何佈局商機？雲達總經理楊麒令預估，5G爆發年是2022年，在此之前，2021年是雲達贏得更多企業專網時機。

台南是全球大型汽車車燈製造聚落，也成為台灣率先採用5G企業專網地點，第一座5G專網車燈工廠已經啟用。過去超大圓弧形車燈做品管，必須人工檢查瑕疵，燈罩面積大，訓練人力要時間，今年5G專網工廠透過抓取4K影像，由AI判讀，何處有問題直接電腦螢幕圈出位置。

「企業回本時間長短要看個別案例而定，但客戶省人力、少錯誤、動作加快，產能跟良率提高，馬上就能比同業更有競爭力。」雲達科技總經理楊麒令在一年一度的雲達Q.synergy年會後表示，他也透露，投資5G企業專網不需要以年為單位，就有機會回收，但關鍵是企業主必須思考數位轉型目的，雲達只能提供達成工具。

遠在日本那一頭，雲達也提供兩套獨立組網5G設備方案給樂天，一套已經獲農業應用採用，據了解，由於當地需求太多，目前樂天僅剩的一套方案已不敷使用。

台南是全球汽車車燈生產聚落重鎮。 納智捷

而回到廣達集團，第一座5G專網工廠將在2021年第一季在林口啟用，成為雲達智慧工廠最佳練兵場域。

廣達智慧工廠有多智慧？楊麒令舉例，透過AI加值，人員走進機器人工作場域，就能自動停止，避免機器人移動傷到人，而這個判斷方式，是透過AI鏡頭在現場立即判斷，但他解釋，最初規劃擺放AI鏡頭，但成本很高，如今透過AI卡控制現場所有鏡頭，馬上就把成本有效降低，最終還能把資料回送核心網做訓練。

雲達Q.synergy年會邀請系統整合商，一起合作探討5G專網商機。 王郁倫攝影

「產能變好，良率變好，人力節省，光這三點可以增加多少利潤！公網產生的效益不大，其實真正能貢獻效益是私網。」楊麒令指出，公網商業模式仍面臨如何變現的難題，電信商考慮投資回收年限，減少管理成本，很大機率會等待開放架構的Open-RAN方案出爐，加上網通品牌商推出的5G獨立組網解決方案要到2021年下半才有可能出現，諸多條件下，5G公網基礎設備爆發都還需要時間。

5G企業專網成長年：2021

「目前5G公網最大挑戰是，消費市場對為何需要5G還有很大問號。」楊麒令指出，企業5G專網有特殊使用情境，企業主知道要解決什麼問題，2021年短期內將是5G企業專網（私網）關鍵成長年。

至於5G公網真正爆發，楊麒令認為，由於網通大品牌獨立組網產品都要到2021年下半以後才會出來，5G真正爆發是2022年以後。

儘管如此，未來三年內，楊麒令坦言公網業績貢獻會比私網大很多，但短期內因市場只有雲達能做獨立組網5G專網，有完整核心網到接入網的通訊設備，故雲達至少在台灣企業專網滲透率將相當不錯。

佈局5G市場，要理解IT與CT

雲達佈局5G市場超過4年，楊麒令指出，發展5G專網業務，企業必須同時理解資訊技術（IT）與通訊技術（CT）基礎，楊麒令認為，資訊系統整合商都不可能會錯過這一波機會。

為佈局專網商機，雲達投入三層技術發展，首先是以軟體做好IT跟CT的整合，除理解通訊協定及O-RAN分散佈局，也能理解IT的軟體定義及虛擬化技術。

其次，讓軟硬體互相溝通，軟體雖用開源平台，但必須理解如何做硬體資源的最適當配置；最後是整合應用場景，將5G核心網跟接入網整合後，能針對客戶需要場景做彈性配置，並考慮到客戶網路管理上，做最方便的彈性調整。

雲達推出完整5G企業專網解決方案。 王郁倫攝影

不過，要讓5G專網遍地開花，雲達仍需要系統整合商（SI）幫忙，尤其是軟體加值商，也因此，雲達正廣發英雄帖，期望讓服務加速落地各場域。楊麒令指出，雲達會做完設備產品的整合驗證跟優化作業，簡化多數SI的程序，但若客戶指定其長期合作SI做服務，雲達也能再展開驗證工作。

遊戲規則大轉變！客戶也是競爭對手

「在未來產業數位轉型中，5G將是一個改變遊戲規則的重要關鍵，」楊麒令指出，未來5G在不同場域跟將出現既合作又競爭態勢，各業者也必須端出最強的部分跟對手合作，但因為市場夠大，可做的生意多，他並不擔心。

舉例而言，電信商可能想用5G公網提供企業專網服務，此時電信商可能用自身設備，也可以買雲達的硬體設備，在上層開發軟體並做系統驗正，而雲達也是電信商布建5G基礎建設的供應商，但可能在企業私網，雲達又變成電信業者的對手。

雲達總經楊麒令認為2021年企業專網（私網）滲透率會大增，2022年公網會爆發。 王郁倫攝影

而各國企業專網頻段不同，企業本身行業也不同，有農業有製造，雲達要做到5G企業專網，也必須盡量理解不同客戶產業特性需求，在內部整合不同軟硬體技術，找到一套滿足不同客戶的彈性作法，去因應IT產業標準化，但通訊產業（CT）多樣化的特性。

「我們跟電信設備網通大廠競爭，他們整合性一定更強，但談到彈性，就有侷限。」楊麒令分析雲達跟電信網通設備商的競爭，他樂觀認為，客戶跟市場最終都期望走向開放，不希望被單一封閉系統綁架，未來可規模化、彈性的方案最終將受歡迎。

不斷修改吸收雲端與電信客戶反饋，累積產品設計經驗，成為雲達關鍵競爭力，楊麒令指出，未來要跨入5G或次世代6G通訊領域的門檻將更高，未來新切入業者可能會缺更多必要產品，成為未來競爭門檻。

責任編輯：蕭閔云