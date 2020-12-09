網友發動抵制福灣巧克力，桂冠、乖乖、全家、Mister Donut、家樂福、金色三麥等多間合作廠商下架產品。

福灣產品獲得「世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards ，ICA）肯定，但許姓前董事長5年前性騷擾實習生遭判刑、執行長也因聲援其父親被判誹謗罪。負面事件日前在網路社群再次發酵，引發桂冠、乖乖、全家、Mister Donut、家樂福、金色三麥等多間合作廠商下架產品。

桂冠7日開出第一槍，停止生產「桂冠巧克力湯圓」，並將上架後的銷售所得捐作公益。

乖乖表示，停止與福灣合作後，未來聯名品牌會更謹慎。 乖乖

乖乖發聲明表示，一直秉持著善意共好初衷，以聯名方式支持在地品牌，未來聯名前會更審慎選擇品牌口碑及信譽。

金色三麥停止生產「台灣一號巧克力啤酒」；Mister Donut則自即日起停賣合作甜甜圈與飲品。通路業者全家、家樂福，跟進下架並停止販售福灣相關產品。

中正大學行銷所教授曾光華表示，企業都害怕有負面印記，因為品牌與企業形象的累積相當漫長且崎嶇，毀壞卻可能一瞬間發生，因此才會有下架連環效應，「對福灣合作廠商來說，下架是用3分力道處理-8分事件。」

他指出，過去在無網路時代，無論正面或負面口碑發酵都像是「火柴」各自燃燒，話題不會這麼快蔓延開，但在網路效應多出好幾倍的情況下，就變成燒開的「火把」。

此次下架產品的業者中，部分在聲明稿強調將相關收入捐作公益，或是將產品轉贈給弱勢團體。

福灣第二次發出聲明，強調願意承擔合作夥伴下架損失，但網友抵制聲浪並未停止。 福灣

曾光華認為，當業者被合作夥伴捲入負面/爭議事件時，需避免被消費者認為沽名釣譽或假惺惺，只要說法與處理方式恰當，埋藏一些行銷味是可接受的。加上福灣抵制事件非食安問題，以不浪費食物的角度公開說明贈送公益團體，應無傷害。

下架事件爆發後，福灣7日再度發出聲明，表示尊重合作方評估損益後的所有決定，同時也願意承擔因為風波造成的銷售損失，但對網友抵制運動並沒有明顯影響。

責任編輯：錢玉紘