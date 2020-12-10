從賣給人吃的食物，到跨足寵物食品，乾杯集團以「全牛戰略」開發新事業，看好毛小孩商機。

來到乾杯居酒屋，老饕必點一份380元的經典厚切牛舌。過去，你或許是和朋友、家人一起吃和牛慶祝；現在起，連「狗狗」都可以大吃一番。

乾杯集團今（10）日宣布推出寵物品牌「乾杯汪汪」，首波主打4款澳洲牛舌製毛小孩食品，包含潔牙骨、牛舌條、燉煮、厚切牛舌各1千組，即日起將在集團7品牌、31間店鋪和自有電商乾杯超市販售。

乾杯董事長平出莊司自己沒有養狗，卻在與日本利久牛舌老闆用餐時聊出寵物商機。 吳元熙攝影

乾杯賣寵物食品跨太大？董事長：我們不是只懂燒肉

從賣給人吃的食物，到跨足寵物食品，乍看下是兩個完全不同領域，乾杯卻有一個完整邏輯。

「不奇怪，因為大家對乾杯的印象就是燒肉店，可我們自己不這麼認為，乾杯是牛肉、和牛公司，重點在於完整發揮一頭牛的價值，」乾杯集團董事長平出莊司說。

他解釋，乾杯自2017年起聚焦牛肉核心事業，陸續售出日本一風堂拉麵、宮武讚岐烏龍麵等代理權，如今旗下7大品牌（和牛47、麻辣45、老乾杯、乾杯Bar、乾杯燒肉居酒屋、黑毛屋本家、黑毛屋）皆以高級牛肉為餐飲主軸，無論是像燒烤、火鍋、漢堡排等菜色變化，背後都是搭配牛肉的各個部位，充分利用「全牛」價值。

乾杯之所以能做到資源整合、分配，與旗下專門做企業（B2B）生意的肉品進口販售公司「和牛物產」大有關係。

平出莊司表示，2019年全台澳洲穀飼牛舌進口120噸中，乾杯貢獻50％市占率，加上一年公司整體進口約400噸牛肉，讓集團有強大的採購力。

乾杯汪汪首波主打4款澳洲和牛製寵物食品。 侯俊偉攝影

除了公司核心競爭力角度外，他認為乾杯進軍寵物食品還有兩大優勢： 一，台灣寵物食品以雞肉、豬肉和魚肉為主，牛肉製選項較少；二、日本牛舌製寵物商品相當受歡迎，像知名品牌「利久牛舌」已成功打入通路販售 。

至於台灣市場能否接受新產品，乾杯集團則從數據找到信心。

如根據內政部、農委會資料，「全國兒童數」與「飼養犬貓數」將在2021年黃金交叉，毛小孩比真小孩數量更多；2018年寵物市場比10年前成長近一倍，銷售額約265億元，其中食品占三分之一。

寵物食品難度高，乾杯：飼主比餐廳客人更講究

乾杯將新品牌「乾杯汪汪」定位為寵物食品界的老乾杯，要走高價路線，牛舌條3包150公克賣399元、燉煮牛舌3罐約600元，平均單價都在百元以上。

乾杯集團生產本部本部長王斯楷指出，乾杯在楊梅有自己的中央廚房，每天都在剝牛舌，對於原料品質、食安很有自信，不過要跨到寵物食品領域，還是選擇找專業代工廠合作，讓產品維持「人可食用等級」與「百分百天然無添加」。

王斯楷笑說，在乾杯這些年來，什麼樣的客人都服務過，印象最深的是有一次某位客人進門，想將狗狗帶進店內一同用餐，他委婉表示寵物不適合進入，對方卻回答：「這是我兒子，不是寵物。」並在店內點選頂級牛小排、親自烘烤後餵食，讓他見識到主人寵毛孩無極限。

乾杯表示，新事業以發揮全牛價值為主軸，沒有設定業績目標。「我們也不知道會不會成功，但相信有這個市場，畢竟養寵物的消費本來就不低。」平出莊司強調。

責任編輯：蕭閔云