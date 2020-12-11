福灣巧克力風暴引發台灣民眾對本土品牌關心，事實上，台灣得世界巧克力冠軍的品牌眾多，屏東生產的可可品質更逐漸受到國際肯定。

「可可樹」所生產的可可豆是巧克力原料，在台灣近年成為熱門的檳榔園間作作物，種植面積粗估超過300公頃，由於可可適合種植於南北緯20度之間，濕度80%為宜，台灣以屏東氣候最為合適，現在可可小農也主要集中在屏東縣，成為台灣可可之鄉。

台灣可可農民多為小農，且並非農家主要經濟來源，可可豆生產成本包含病蟲害防治資材、肥料、人力，其中人力成本占絕大部分，例如噴藥、施肥、割草、採果、發酵及晒豆，生產成本高於國外大面積生產。

屏東縣內埔鄉、高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉、屏東市、麟洛鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮都有可可農家，但以萬巒跟內埔佔比就達65%，本土品牌超過25家販售自製可可相關產品。

可可適合種植於南北緯20度之間，濕度80%為宜，台灣以屏東氣候最為合適，現在可可小農也主要集中在屏東縣，成為台灣可可之鄉。 Shutterstock

今年的ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）在台灣舉辦，有14國家、148 家業者共 883件作品報名參賽，屏東在地可可農、莊園在競賽中屢創佳績，拿下7金、11銀、9銅及8面特別獎，讓「屏東可可．台灣巧克力」的品牌印象深植國際。

根據食力指出，2019年11月19日台灣巧克力在世界巧克力大賽中，拿下10面金牌、31面銀牌以及9面銅牌共50面獎牌，台灣精品巧克力的實力徹底被全球看見，在2016～2018年世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）中，台灣也是多年最大贏家。

DailyView網路溫度計調查，網友從這幾年台灣本土巧克力品牌中，挑選並排序出前30名最愛品項，冠軍由超過40年的不敗經典，宏亞食品旗下的「77乳加」拔得頭籌，而二、三名分別是Conna’s妮娜巧克力、新貴派。

不過經濟部指出，台灣因產量不多，市售的可可及其製品仍主要仰賴進口，目前市面上已可以買到知名食品公司採用來自迦納及象牙海岸的可可原料製成的巧克力食品，國內巧克力製品產值88億元。

Q：巧克力製作方法？

巧克力由可可果莢內的可可豆加工製成，果莢內取出後，經過發酵、日晒、粗磨等商業製程變成可可膏，可可膏經壓榨可取出珍貴的可可脂，剩餘部分稱為可可餅；可可餅經粉碎精磨後，就成為可可粉，加入糖、牛奶、油脂可製成各種巧克力產品。

Q：台灣可可豆能自產自足嗎？

不行。台灣市售的可可及其製品主要依賴進口，根據經濟部國際貿易局貿易數據資料統計，按進出口統計資料顯示，台灣2019年可可及其製品總進口重量達20,695噸，較2018年成長4.3%，供應大部分巧克力加工廠需求。

Q：台灣可可的品質好嗎？

臺灣大多利用種子實生苗（用種子發育而成，母子苗變異較大）來栽培可可，每單株皆獨一無二，生長及生理特性表現不一致，對農民及收購者常造成困擾。可可豆若品質有參差，烘焙前須經人工分級，否則在同樣烘焙條件下，有些已燒焦，有些則不夠熟。

不同實生苗的可可果莢成熟期不一致，因此可可園幾乎終年有果可收，但產量零散、較耗費人力；但以經營可可休閒農場角度來看，不同季節皆有可看性，是一項優點。

Q：台灣可可能發展成產業嗎？

台灣已有相關研究單位進行可可優良品種選拔，除希望基本產量高，尚須抗病蟲害，可可脂含量、風味等都應列入評估，但推出品種往往需要數年。部分收購可可果莢的業者亦有自選品系，提供配合生產的農民種植。

台灣可可加工設備昂貴，雖然因應小量製作，已引進或開發相關加工機械，但每個加工過程都有技術門檻。 Shutterstock

台灣可可加工設備昂貴，雖然因應小量製作，已引進或開發相關加工機械，但每個加工過程都有技術門檻，台灣農民種植面積多為1公頃以內，量少加上製程不穩定，導致產品品質參差，若要成為產業需有穩定的後端加工處理、生產端鏈結制度。

資料參考：農委會、食力